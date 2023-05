Ut interdum fringilla lorem sit amet molestie. Pellentesque lectus nulla, porttitor vitae porta ut, interdum quis magna. Cras a dolor non orci commodo sollicitudin eu eu quam. Donec vitae pretium eros. Nulla odio nulla, rhoncus sit amet sodales adipiscing, auctor ut ante. Integer et aliquet velit. Vestibulum a libero a magna varius tempus.e rhoncus faucibus lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In id arcu libero, nec euismod est. Pham a libero a magna varius tempus.e rhoncus faucibus lobortis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In ielit. In id arcu libero, nec euismod est. Pha

El candidato del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, presentó ayer con su equipo las líneas fuertes de su programa, que reposa en "un Oviedo para las personas, un urbanismo racional y sostenible, una ciudad abierta a Europa y una cultura accesible a todos". La zona rural y la idea de transversalidad fueron otra de las ideas centrales que presentaron Natalia Santa Bárbara, Javier Ballina, Sonia Fidalgo, Juan Álvarez, Jorge García Monsalve o Marisa Ponga. También anunciaron la reversión de la mayoría de los proyectos planeados por el PP.