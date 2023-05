"La Voz Kids" le hace un hueco al sueño musical de la ovetense Cecilia García

"Nos aburría cantando desde pequeña pero no la tomábamos muy en serio hasta unos meses antes de presentarse al concurso. Nunca había actuado en un escenario, ni frente a un público que no fuera su familia... Decidió estrenarse a lo grande". Así, con emoción, es como cuenta Carlos García, padre de Cecilia García Inés, de 14 años, cómo se fue gestando en su familia una pasión por la música que ha llevado a esta joven estudiante de tercero de la ESO en el IES Leopoldo Alas Clarín, vecina de Fozaneldi-Vetusta, a verse en uno de los programas de jóvenes talentos musicales con más seguidores de la parrilla televisiva: "La Voz Kids".

A la ovetense se la pudo ver actuar la semana pasada y se la volverá a ver de nuevo en unas semanas, ya que Cecilia superó con creces la audición a ciegas interpretando la canción de Bruno Mars "When I was your man", por la que se llevó un soberano abrazo de Rosario Flores. "¡Eres mía!", le dijo tras comprobar que la asturiana pasaba a ser miembro de su equipo. Hasta le estampó un cuño en la mano para que no lo olvidara.

Su padre sostiene que "Ceci" estaba nerviosa antes de la actuación "pero solo hasta que pisó el escenario. Comenzó a cantar y dice que se dejó llevar por el momento". La joven admite que "nunca me había visto en algo así, es impresionante". Lo expresó de esa forma en su entrevista en pantalla, en la que no dejó de acordarse de sus abuelos, que fueron los que de verdad tuvieron ojo con sus cualidades vocales: "Fueros los primeros que dijero: ‘esta niña canta bien’". Y no se equivocaban.

Cecilia, apasionada de la lectura, la música, el cine "y todo aquello que tenga que ver con lo artístico", recibe clases de canto y técnicas vocales con Ruth Suarez, vocal coach y cantante). También de guitarra en la academia de Pablo García. "Para ella siempre fue un sueño presentarse al programa y el año pasado decidió que era el momento de intentarlo, así que buscamos la manera de presentarse a los castings para la Voz, pasando los de Bilbao y Madrid antes de entrar al programa", relatan sus familiares. Lo vivido "ha sido una experiencia inolvidable, donde pudo compartir grandes momentos con otros niños (aún conserva contacto con algunos) y tuvo la oportunidad de trabajar con profesionales y cantar frente a grandes artistas. Eso sí, en ocasiones pudo llegar a ser algo estresante", añaden.

La experiencia ha dejado, meses después de vivirla –el programa se grabó el pasado año– un poso de "mucho cariño y buenos consejos por parte de los artistas–Aitana, Pablo López, Sebastián Yatra y David Bisbal, además de Rosario, su coach–; y el recuerdo del maravilloso trato por parte del equipo de profesionales (vestuario, maquillaje, redactores...) que estuvieron con ella".

Habrá que ver cómo le va en su próxima cita: las batallas de voces.