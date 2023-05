Alfredo Canteli, el tevergano que ni cambia ni baila ni hace política

Si alguien lanzara un día un muñeco de Alfredo Canteli al mercado el «slogan» vendría rodado: «No baila, no cambia, no se mete en política». En tiempos líquidos, el candidato a la Alcaldía por el PP representa el estado sólido, la certeza de que para un paisano de Teverga de 75 años uno y uno son dos por la mañana, a la hora de comer y al irse a dormir. Él mismo repitió esa idea hace cuatro años, cuando el PP fue a buscarlo al Centro Asturiano, donde había ocupado la presidencia durante casi veinte. Convertido en Alcalde, siguió insistiendo en el «no soy político, dejadme que no cambie», y aunque capillo dentro del partido en todas las guerras internas que pudo –primero con su amigo Casado, luego con su amigo Feijoo, siempre vía Génova– también cumplió con el uno y uno dos al evitar afiliarse al Partido Popular.

La sospecha es que el único carné que tiene Alfredo Canteli es el de su familia. Marta, Alfredo y Alberto. Su mujer y sus dos hijos son el núcleo duro del cantelismo, el lugar al que todos sus colaboradores pretenden llegar para ganarse el favor del jefe porque saben que fuera de ese círculo el jefe no se fía. Hace pocos días, en el arranque de campaña, Canteli subió a Marta Suárez al escenario y celebró en público su apoyo diario. Hay concejales que durante estos cuatro años trabajaron tanto los pasillos de Alcaldía como la amistad de esta mujer porque saben lo que pesa en el matrimonio. El propio Alcalde, y quizá fue ese su peor trago, no logró separar del todo su vida privada de la de la gestión municipal y sufrió pronto la crisis de los suspiros. Fue aquella comedieta del viaje a Madrid para comer el Desarme, compra de pastas mediante en Rioseco, que mil veces lo volvería a hacer, vino a decir, y también a sentar a la mesa a sus hijos, que qué falta le harán a esos dos altos ejecutivos ponerse a comer garbanzos, pensará él, que lo hacen por ayudar a papá y no se hable más del tema. En estos cuatro años de gesto duro con la oposición, Canteli también ha intentado aprender que el Ayuntamiento no es el Centro Asturiano, y que al saltar del ámbito privado al público hay ciertas cosas que no se pueden ni decir ni, siquiera, pensar. Ese hablar sin filtro –la voz del pueblo– que celebra cuando las mujeres salen a comprar y se llenan de bolsas, que pone la oreja –larga– en La Mallorquina y sale caliente para el despacho, que te saluda con un pequeño directo al estómago mientras te pregunta por el libro de familia –«¿tú de quién eres?»–, ese es Canteli, para desesperación de algún asesor y entusiasmo de sus fans. El hombre que bajó de Prado, controló en Asturias el Banesto de Mario Conde y vivió agazapado dos décadas en el Centro Asturiano, sale ahora a por el segundo mandato. Sin disfraces, al natural.