Reto conseguido. El ultrafondista avilesino Nicolás de las Heras finalizó esta mañana en Santiago de Compostela el "Camino de Rober contra el Cáncer", una iniciativa solidaria que buscaba recaudar fondos para luchar contra esta enfermedad en honor a Roberto González, ovetense aquejado de cáncer que organizó la prueba y falleció el pasado de 1 de mayo. De Las Heras, encargado de protagonizar la "hazaña", completó los 320 kilómetros del Camino Primitivo, entre Oviedo y Santiago de Compostela, en 46 horas y 40 minutos. El reto consistía en hacerlo en menos de sesenta. "Quería conseguirlo en menos de 48, eso fue lo que me propuse", explica el avilesino, con voz ronca tras el esfuerzo titánico.

De Las Heras únicamente iba parando en cada una de las etapas, un total de 14, para beber y comer en un espacio de diez minutos. El reto arrancó en Oviedo a las 8 de la mañana con unos cuarenta corredores. El ultrafondista lo completó en solitario, pero no estuvo nunca solo, ya que se le iban sumando deportistas en cada etapa. Hoy, alrededor de las 11, llegó a Santiago de Compostela, donde le esperaban sus seguidores y también la familia de Roberto González. "Estoy muy feliz, completar este reto era una promesa que le hice a Rober y lo he logrado. La llegada ha sido muy emotiva. Estaba convencido de que no podía fallar", finaliza el asturiano, ya descansando en su domicilio tras la carrera.