"Mis tíos fueron mis padres, salvaron mi vida y me hicieron feliz"

"Voy a tomar un café y se me acercan chicas y señoras y me preguntan si soy la de las fotos".

–Nací en Frieras (Illas) el día de los santos inocentes de 1940. Soy una inocentona tremenda. Al año, mi padre enfermó de tuberculosis y a los pocos meses nació mi hermano. Mi madre tenía una hermana en Taborneda, mi tía María, casada con un ganadero pudiente. Tenían tres hijos. Vino un día a traer cosas, me encontró metida en la cama con mi padre, sudando como un demonio y, aterrorizada, le dijo a mi madre: "Enriqueta, esta criatura no puede estar aquí". Mi madre respondió: "¿Qué quieres que haga? Tengo el ganado, al recién nacido de pecho y no puedo con todo". Mi tía le propuso: "te llevo a la cría hasta que mejore la situación". La situación nunca mejoró. Mi padre murió y nunca volví a mi casa. Me trato con mi hermano Juanito. Me criaron mis tíos.

–Hable de sus tíos.

–Fueron mis padres. Me criaron con tanto cariño... Fui el juguete de mis tres hermanos, Manolo, José María y Azucena, que me sacaban 19, 16 y 14 años. A los tres años, la tuberculosa era yo.

–¿Cómo fue?

–Me puse muy mal, me trajeron a Oviedo con el doctor Buylla y una junta de diez médicos y le dijeron a mi padre: "José, esta niña no va a vivir. Tiene un pulmón deshecho. Hay unas inyecciones en Estados Unidos que están haciendo bastantes milagros. Cuestan un dineral y no te podemos asegurar nada". Él dijo que las pidieran. En Avilés empezaba Antonio Artime, un médico de pulmón y corazón muy bueno y me siguió el tratamiento sin darles ninguna esperanza. Una inyección, otra y no acababa de morir.

–¿Cuánto estuvo encamada?

–Tres años. Hasta los siete. Vivía en la parte alta de la casa y el perro, Tony, me traía lo que le pedía en una cesta al cuello.

–¿Cómo recuerda esos años?

–Muy felices. El abuelo me enseñó a leer, a escribir y a jugar al tute, la brisca, al parchís y a las damas. Por las tardes, cuando me dejaban levantarme un poco, jugaba al tute con los paisanos igual que ellos.

–Curó.

–Artime decía que había sido su milagro y mi madre "no, la curé yo con infusiones de cirigüeña". Era muy lectora de biografías, de historia y de medicina.

–¿Tiene secuelas?

–Quedé con un pulmón solo y eso me proporcionó fatiga toda la vida, pero tuve tres hijos en condiciones fenomenales. Artime decía que me habían metido tanto en el cuerpo que quedé inmunizada para muchas cosas. Sólo he tenido algunas gripes normales, siempre cuidando que no hicieran neumonía.

–Cómo era el pueblo?

–Tenía 7 o 9 casas. Cuando me dejaron salir, en las escaleras de la panera ponía cajitas y botellitas que pedía a mi madre cuando bajaba a vender al mercado, montaba mi tienda y me compraban las vecinas de mi edad. Decían: ésta va a ser tendera. Y lo fui.

–Sale tarde a la vida.

–Empecé a espabilar. Hice la comunión a los 9 años y fui a Avilés con mis hermanos, que no querían la aldea, compraron un piso en la calle Martínez Anido y cogieron "La Suiza", una tienda de ultramarinos en el mercado. Me matricularon en el colegio de monjas del Santo Ángel y a estudiar. Oigo estos días en la radio lo del bullying... Me recibieron llamándome "aldeana". Debí de nacer con un genio endemoniado. Mi padre decía: "María, a esta rapacina, no la mata nadie porque es igual que las ortigas, que cuanto mas las siegas, más crecen. Es un veneno".

–¿Cómo se arregló?

–Me adapté enseguida. Al lado de casa vivía el director del Banco de Bilbao que tenía una hija de mi edad en el colegio. Me hice su amiga y cuando se metían con mi manera de hablar me enseñaba a decir las palabras en castellano. Y yo tomaba nota. En menos de un año era líder de todas.

–¿Cómo era su padre?

–Muy majo. Me consintió cosas que no permitía a mi hermana mayor, que se empezó a pintar de casada. Con 16 años vi a Audrey Hepburn con aquellos pantalones pitillo y le pedí mi madre que me los comprara. "¿Estás loca? ¿Te mata tu padre?". A papá, déjalo de mi cuenta, le contesté. El sábado iba a la playa con mis amigos y el noviete. Fui a despedirme a la cocina, mi padre estaba desayunando y dijo: "¿Qué llevas puesto?". Pensé "¡ya la liamos!" pero dije "es verdad, no me acordaba" y –coqueta como fui siempre– di una vuelta y le dije "¿a qué te gusta, papá? ¿Cómo me quedan?".

–¿Qué dijo él?

–"Coño, me gusta".

–¿A qué se dedicaba José?

–A la agricultura. Tenía una casería muy potente y era muy avispado: compraba pisos abandonados en Avilés, los arreglaba y los alquilaba.

–¿Qué ideología tenían?

–De derechas y católicos.

–¿Cómo era María, su madre?

–Muy hacendosa y muy lista. Mi padre la llamaba "La abogau", porque estaba todo el día leyendo. Sabía todas las hierbas y ayudaba si había algún parto con problemas en el pueblo.

–¿Qué tipo de rapacina era?

–A los 11 años, llegué a la tienda, en Ruiz Pérez, y mi hermano había dejado el coche en marcha para coger unas mercancías. Subí al coche, di una vuelta al parque y cuando lo iba a dejar en el mismo sitio ya estaba Manolo esperándome. Quería matarme. El otro hermano, que me traía un palmitas, dijo: "la hostia la tenías que llevar tú por enseñarla a conducir".

–¿Qué tal estudió?

–Bien, las notas bien. Tenía a mi novio, Juan, que empezamos con 14 años. Era de la pandilla y tendíamos a estar siempre juntos. Él era un estudiante fatal. Quería hacer Marina, porque su padre era capitán de Marina, pero le dijo que ni hablar, que era muy duro. Juan no quería otra cosa. Yo no pensaba en la carrera. Quería casarme, seguir en la tienda y llevar la contabilidad.

–¿Era lo que hacía?

–Sí, era la encargada de ir al banco y de cobrar las facturas a los bares y todos me daban unos pinchos exquisitos. Era súper coqueta. Cuando iba al banco, en lugar de cruzar la plaza la rodeaba para pasar por delante de los taxis más chula que una catedral, con mi carpeta debajo del brazo, la falda de tubo, la abertura y los taconazos, meneando el pompis. Me decían: "¡Chula!, que vas a romper las baldosas". Y yo contestaba: "que las pague el ayuntamiento". A mis hermanos les decían: "que tu hermana no pase por allí, que nos vuelven locos".

–Siguiente paso.

–Como ni Juan ni su hermano estudiaron, su madre, Milagros, cogió en 1963 la tienda que tenemos ahora y los tres vinieron a vivir Oviedo. Era de ultramarinos y la giraron hacia la bisutería, los bolsos baratos y paraguas, que colgaban de barras en el techo.

–¿Y usted?

–Quedé en Avilés, encantada en "La Suiza", pero al año y medio le planteé un ultimátum a Juan: "A finales de año hay boda o lo dejamos, tú verás. Yo entiendo de tienda el doble que vosotros y voy para allá". Se lo dijo a la madre, pudo más que ella y nos casamos el 5 de octubre de 1965.

–¿Qué tal la tienda?

–Al lado tenía un kiosco de periódicos, Enma. Compraban dos diarios, pero los leían todos. La tienda les importaba un carajo. No abrían las cajas de mercancía Llegué y vi cantidad de sobres sin abrir con letras devueltas, las facturas sin asentar. Ay, ay, ay.

–¿Qué hizo?

–Compré libros y dietarios y llamé a las casas: "oiga, hubo un problema, pero el día tanto le mando este dinero". Fui pagando poco a poco. Ponía escaparates, los cambiaba. A los tres años dije: "no puedo". Tenía dos hijos, Juancho y Sandra, la tienda y la cocina. Vivía con mi suegra, que por la tarde bajaba a la tienda y le dije: "Esto no puede seguir así. Tus hijos son una nulidad: ni les gusta ni entienden el comercio".

–¿Pensó una alternativa?

–Sí. Mi cuñado Eloy se había casado y su mujer, Josefina, era peluquera en La Argañosa. Me llevaba muy bien con ella. Le propuse a mi suegra que viniera a trabajar conmigo y que sus hijos se buscasen la vida en otro oficio.

–Le planteó a su suegra que sus hijos salieran de la tienda y se buscaran la vida. ¿Era fácil?

–Mi hermana tenía en Avilés su comercio de ropa y consiguió dos representaciones. Le dije a Juan que las cogiese y buscase más. Eloy estaba acabando la carrera de comercio en Gijón.

–¿Qué dijo su suegra?

–Yo no puse una tienda para mis nueras, sino para mis hijos.

–¿Y usted?

–Si no te gusta el plan, nada. Alfredo Galán está loco porque vaya de encargada de almacenes Uría con un sueldazo de morir.

–¿Era farol?

–No. Había hecho amistad con él y me decía «Moza, ¡cuánto vales! Desde que llegaste tú, esto cambió». Mi suegra dijo que lo pensaría unos días.

–¿Y?

–Dijo: tienes razón, llama a tu cuñada y que venga contigo. Cerró la peluquería, trabajamos cantidad de años juntas y nos llevamos de maravilla.

–¿Vive?

–Sí. Está separada de su marido y se casó con su primer novio, primo de su marido y del mío. A los 18 años, él había marchado a Canarias a hacer la mili, se casó con una canaria y la dejó plantada. Ella se casó con Eloy. Las vueltas que da la vida: él volvió separado de Canarias; ella estaba separada, se volvieron a encontrar y viven juntos aquí y allí.

–¿Cuándo vio el giro de la tienda hacia más calidad?

–En seguida empecé a ver muestrarios de bolsos, de ropa, de complementos. En lugar del paraguas baratero fui a marcas buenas, Romanelli, Vogue. Los escaparates hacen mucho porque el Fontán atrae mucha gente los domingos por la mañana y fue aumentando el público.

–La calle Magdalena, como su propio nombre indica, era comercial y tenía su parte oscura.

–Teníamos las prostitutas por allí en una época. Yo aparqué el 600 en frente de Almacenes Uría y un señorín mayor me dijo: «moza, ¿cuánto pides?». Cuando me di cuenta de qué quería le contesté «depende». «¿Cómo que depende?». Si quiere extras son 50. «50 ¿qué?». 50 mil. «¡Hostia y ¿qué haces?». Dije yo: ¡ah! Eso también es aparte. «Me encantas, moza, pero no puedo».

–Ja, ja, ja, ja...

–A los pocos días, un chico entró en la tienda, nos enseñó una foto de aquel señor y nos contó que tenían un problema tremendo con él porque cobraba la paga, venía por aquí y ellas se lo quitaban todo. Las había muy majas y educadas que compraban en la tienda y otras a las que no dejaba entrar ni loca.

–¿Cómo le fue a su marido con las representaciones?

–Genial. Era encantador.

–Juan Solís, «El negro».

–Lo suyo eran las representaciones y jugar al tenis en el Cristo. Un día bajó y me dijo: «Nini, cuelgo la raqueta. No puedo». Se me cayó el alma los pies. El sábado pasado hizo 3 años que murió. Tenía cáncer de próstata, se operó, salió bien y a los tres años empezó otra vez y mal. Tuvo cáncer de huesos durante seis años.

–Mucho tiempo.

–Salió el Zytiga y en el hospital lo pusieron a varios, pero él duró mucho más. Los médicos estaban sorprendidos. Lo mató el Covid; no el virus, sino estar mes y medio encerrados, sin moverse. Empezó a tener infecciones de orina. Se lo llevaron, lo vi salir de la habitación y nunca más.

–Usted tiene su parte artística.

–Desde niña. En el colegio hacía los dibujos a mis amigas. Dibujaba bien y me gustaba. Un día en la tienda, con los críos mayores, entró el pintor Ballesteros a comprar un cinturón. Hablamos de pintura y el amigo que iba con él me dijo: «si quieres te da clases en el edificio de Salesas». Me matriculé y pinté mucho hasta que fue el accidente de Juancho. Quedé tan hecha polvo que guardé los pinceles y no los cogí nunca.

–Su hijo mayor. Tenía 28 años.

–El día de su funeral no cabía un alma en la iglesia de los Santos Apóstoles. Era tan conocido y deportista como el padre. Oyendo el sermón del cura me pareció todo tan hipócrita y artificial que mi marido, que me conocía y vio que me estaba poniendo nerviosa, me cogió del brazo para que no me levantara. Me apeteció gritar: «Mentira todo». Callé la boca, pero desde ese día no volví a pisar una iglesia.

–Usted era creyente.

–Rezaba a Jesucristo y los demás me importaban un carajo. No sé si estoy equivocada, pero ese día dije: «Dios ¿dónde estás?». Una puñetera mierda, un bulo, hijo de la Virgen María y del Espíritu Santo ¿qué me están contando? Patrañas. Ese día se me acabó Dios, se me acabó todo y ya no creo en nada.

–¿Existe algo?

–El destino puro y duro. Nací el día 28 de diciembre de 1940 a las 6 y media de la tarde y paso hojas y hojas con toda mi vida y voy a morir el día tal del año tal a la hora tal y punto pelota. Estuve a la muerte varias veces por la enfermedad y porque caí del coche en marcha.

–Cómo se lleva la muerte, además inesperada, de un hijo?

–Estaba en casa de mi sobrina en Madrid para ir a la feria Bisutex. Sonó el teléfono. Mi cuñada Josefina le dijo a mi sobrina: «Dile a Nini que Juancho tuvo un accidente y se mató». Mi hija Sandra tuvo que reconocer el cadáver a las 7 de la mañana. Nos trajo el marido de mi sobrina. Vine todo el camino sin echar una lágrima y al llegar a casa me derrumbé. Anduve con pastillas, fuimos a Menorca, pero el dolor iba conmigo y, bueno, fue pasando, poco a poco, hasta que pasó.

–¿Fue una madre presente?

–Comiendo con mis hijas me daban las gracias por la educación que recibieron porque fuimos una familia muy comunicativa, de contárnoslo todo y cuando había un problema en casa no era secreto. Siempre fui muy recta y el padre igual

–¿Qué tal cree que le ha tratado la vida hasta ahora?

–Muy bien. Tuve un matrimonio superfeliz de 56 años, con altos y bajos. Si estuviera aquí Juan se reiría por cuántas veces le decía «prepara el divorcio porque yo me voy o te vas tú». No llegó la sangre al río. El prubitín, cuando ya estaba tan malín, me decía: «Nini, cuánto siento que voy a dejarte solo». Y le replicaba: «Ni se te ocurra ¿con quién coño voy a reñir? Nací protegida, me acogieron mis tíos, me salvaron, me dieron una vida que no me quitaron capricho. Iba a cobrar facturas a los bares y cuando daba el dinero a mi hermano José María me pasaba 100 o 200 pesetas para comprar algo. Mis amigas me envidiaban en Pascua, cuando estrenábamos, por el modelo que iba a llevar porque tuve criterio pronto y siempre fui muy lanzada. Con 17 años Juan y yo íbamos a ir a ver al Avilés. Me gustaba mucho un jugador, Zabala, y estrené una falda de tubo, de piqué blanco, por encima de la rodilla, con una rajita al lado y pinté los ojos por primera vez en mi vida. Llevaba taconazos porque Juan medía 1,84 metros y yo 1,64. Salgo, se me queda mirando y dice: «Contigo así no voy al fútbol». Le repliqué: «vale, quédate, tengo el carné, y no hace falta que vengas conmigo». Marché sola. Apareció en el descanso, se sentó a mi lado y le dije: «que sea la última vez que me intentas impedir algo, porque no te lo voy a permitir.

–¿De dónde su carácter?

–No tengo ni idea. Será por el colegio porque me tuve que revelar y enfrentarme a toda aquella pandilla de niñatas.