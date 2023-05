No, no ha habido ningún parricidio en Valentín Masip. Fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias desmintieron esta tarde un rumor extendido como la pólvora por muchos rincones de Oviedo. "Me dicen que un padre a asesinado de dos tiros a su hijo", es el comentario muy repetido esta tarde sobre un trágico episodio que supuestamente había tenido lugar a última hora de la mañana.

El rumor se reforzó cuando algunos vecinos vieron a coches de la Policía Nacional patrullando por la zona. Una llamada alertando sobre este hipotético parricidio llevó a los agentes a realizar algunas comprobaciones, las cuales llevaron a la conclusión de que no hubo asesinato alguno, pero su mera estancia por la calle no hizo más que avivar las especulaciones vecinales. "Lo estaban diciendo en la cafetería, aunque nos parecía raro que no diera nada LA NUEVA ESPAÑA", comentaban esta tarde algunos lectores que se pusieron en contacto con este periódico para trasladar su inquietud ante las preocupantes informaciones propagadas de boca en boca durante varias horas.