La Feria del Automóvil de La Vega supera los 12.000 visitantes y dispara las ventas

Después de cuatro días de feria en La Vega, la Asociación del Automóvil del Principado de Asturias (ASPA) y la Cámara de Comercio de Oviedo están más que contentos. Aunque hubo muy mal tiempo –frío y trombas de agua– y un derbi por el medio, ayer a última hora se cifraba en un 20% el incremento del público que ha pasado por las viejas naves de la fábrica de armas a ver los nuevos modelos de vehículos que ofrecen los concesionarios de la región.

Ese crecimiento respecto al año pasado también se ha traducido en unas ventas al alza, también en un contexto muy difícil. Miguel Pérez Carballo, presidente de ASPA estima que entre los modelos que ya se han vendido en La Vega y las compras que se formalizarán a lo largo de esta semana en los concesionarios se habrá logrado dar salida a más de la mitad del estocaje expuesto estos día en Oviedo. La feria está organizada por ASPA y la Cámara y cuenta con la colaboración del ministerio de Defensa, que ha prestado las instalaciones; el Ayuntamiento de Oviedo; Caja Rural y LA NUEVA ESPAÑA. Para Carlos Paniceres, presidente de la Cámara, el balance es "muy positivo". "La Vega se consolida como un referente y ayuda a eso que queremos muchos, que sea un elemento de dinamización económica para Oviedo y para Asturias, en esa especialización que puede tener Oviedo, también en el ámbito de las ferias. Todo ayuda a que esta ciudad recupere empleo y actividad económica, que es lo que necesita", concluyó.

Pérez Carballo manifestó que el sector está muy contento. "El salón es fantástico", recalcó, "con mucha afluencia de gente y todavía con margen para el crecimiento, porque a pesar del mal tiempo y de la coincidencia de otros eventos hemos tenido mejores resultados".

En cuanto a las ventas, la tónica general, como la del mercado en toda España, es una mezcla entre mucho coche híbrido y mucho motor tradicional, de gasolina y diesel. Isabel Barja, secretaria general de ASPA, destacó la "gran incertidumbre" de la mayoría de los clientes. "Consultan mucho porque no saben qué comprar, esa es la pregunta más habitual, ¿qué coche puedo comprar?".

El lío entre híbridos, enchufables y motores tradicionales lo ilustra una anécdota que contaba Héctor Martín, comercial de Artedo Motor. Un cliente llegó pidiendo un vehículo eléctrico a la feria. "¿Tiene para recargar en casa?", le preguntó. La respuesta fue negativa. Tampoco tenía para recargar el vehículo en el trabajo. Martín le recomendó entonces un híbrido, pese a las dudas del hombre, que pensaba que igual no era suficiente para tener "la etiqueta". Pero cuando le preguntó el uso que le iba a dar, un viaje diario desde Piedras Blancas a Oviedo, comprobó que lo que aquel hombre necesitaba era, por coste y ahorro, un diésel. Carlos S. González, director comercial de Subaru, SsangYong y DFSK, confirmaba todas esas sensaciones: "La gente está confusa porque piensan que las medidas son más restrictivas de lo que son. Con una etiqueta C puedes entrar prácticamente donde quieras. Y más importante que el tipo de combustible, que sea híbrido o no, es renovar el parque de automóviles. Cualquier vehículo moderno emite mucho menos que uno antiguo".