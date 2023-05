El perfil de los candidatos de Oviedo: Sonsoles Peralta, la fiel infantería de Abascal se pone al frente

Sonsoles Peralta (Oviedo, 1982) parece una recién llegada a la política, y lo sería por el entusiasmo y cierto adanismo municipalista, pero esta licenciada en Económicas por la Universidad de Oviedo, trabajadora en la banca privada, ha llegado de forma algo imprevista al primer puesto de la casilla de salida de Vox en las municipales de Oviedo después de haber trabajado mucho en y por el partido.

Desde aquellas primeras reuniones en Oviedo en que apenas llegaban a la docena, Sonsoles Peralta ha estado dando el callo por el ideario de la formación de Santiago Abascal. Fue la primera presidenta del comité ejecutivo local y desde allí, todavía con Rodolfo Espina de presidente, entró en el comité provincial, el CEP, máximo y reducido órgano (seis personas) de toma de decisiones en Vox. Allí ha logrado mantenerse en las sucesivas crisis, formando parte del equipo de Ignacio Blanco y, ahora, del de José María Figaredo. Además, ha sido la responsable de afiliación en Oviedo, y como tal ha trabajado, con celo y esfuerzo, aseguran en el partido, en el trato directo con la militancia y en aumentar la nómina de fieles.

No ha sido fácil, dicen en su entorno, porque en esos mismos años ha sido madre tres veces (niños de cinco, tres y año y medio). De todo ese trabajo en segunda fila el salto a la primera línea política lo pudo haber dado ya en 2019, cuando fue la candidata en Llanera y salió concejala, aunque acabaría renunciando al acta después de no presentarse al pleno de investidura. Aquel año también figuraba en el quinto puesto de la lista autonómica por la circunscripción central. Ahora, en este 2023 va de número siete en el regional y se ha visto catapultada al primer puesto en Oviedo después de la salida de Cristina Coto, supuestamente por discrepancias en la confección de la lista.

A Peralta la pintan sus compañeras "transparente, muy buena persona y disciplinada". Madraza, de familia muy religiosa y vecina de La Manjoya, viene a la pelea municipal remangada en las pequeñas cosas del día a día y alejada de grandes gestos, tal y como lo entiende Vox, por el libro.

«Se empieza por el ‘bienllegaos al teatru’ y se acaba echando a los médicos»

–Si Oviedo no fuera azul, ¿de qué color sería? ¿Por qué?

–Verde, verde Campo San Francisco, verde Naranco, verde Trubia… Verde Vox.

–En la Escandalera, ¿la rojigualda o los arcoíris?

–Debemos sentirnos orgullosos de nuestra bandera. La bandera de España representa a todos los españoles, sin excepción.

–Se sienta en el Campoamor y por megafonía le dicen lo de "bienllegao al teatru". ¿Patea o aplaude?

–Si voy en calidad de cargo institucional, no aplaudo. Si voy como particular, pataleo. Los que fomentan estas cosas solo pretenden separar y dividir. La muestra la tenemos en País Vasco, Cataluña y Galicia. Se empieza con las gracietas y se acaba echando a los médicos. Es un disparate.

–¿A cuál de los conocidos dulces y postres ovetenses nunca le diría que no?

–Al carbayon, sin duda.

–¿Cuántos "Desarmes" comió el pasado octubre?

–Solo uno, el de mi madre.

–¿Con qué personaje histórico de Oviedo se identifica?

–Con Sabino Fernández Campo. Ovetense, asturiano, discreto y, por encima de todo, leal a España.

–El monte Naranco es...

–Parte de nuestra vida... Un lugar donde perderte y encontrarte. Algo muy nuestro que debemos cuidar.

–Ronda Norte, ¿sueño megalómano o necesidad perentoria?

–Existe una necesidad urgente de dar una solución a los accesos de entrada y salida del tráfico en la zona. Siempre con el máximo respeto al medio ambiente, por supuesto, y para eso están los técnicos y la normativa. El problema es que llevamos hablando de ella desde 1997 y mucho me temo que dentro de cuatro años seguiremos igual. El PSOE no quiere que la ciudad avance y el PP no sabe defenderla. No obstante, Ronda Norte sí.

–¿Si le doy una paxarina de San Mateo usted qué hace con ella?

–Me la guardo, seguro que me trae suerte.

–Si el futuro de La Vega dependiese de usted, aquello sería...

–Un foco de vida y no de insalubridad como es ahora. Habría que revitalizar la zona sí o sí. Espacio cultural, viviendas, hacer barrio, hacer vida, es urgente fomentar la instalación de empresas en nuestra ciudad. El empleo nos preocupa a todos. Espacio para la cultura, por supuesto, para los espectáculos. Un ocio sano y para toda la familia. ¿Viviendas? También en caso de ser necesario.

–Si es alcaldesa, ¿cuál sería el primer barrio que visitaría, por qué y para qué?

–No podría escoger solo uno porque el Ayuntamiento tiene deudas con todos, y qué decir de la zona rural. Lo que sí puedo afirmar es que empezaremos por lo más urgente de cada uno.

–¿Cuánto tiempo pasa entre que se despierta y consulta el móvil?

–Depende del día, pero generalmente entre un segundo y dos.

–Si quiere un poco de intimidad, ¿cuál es el rincón de la ciudad poco conocido donde se refugiaría?

–Siempre me gustó el jardín interior del colegio de las recoletas (La Rodriga). Pocos sitios tan céntricos, tan desconocidos y tan tranquilos podemos encontrar. Se respira paz.

–Oviedo, la bien novelada, dicen, pero ¿qué novela está por escribir sobre la ciudad?

–El resurgir.

–Viejo HUCA, ¿a qué tipo de película le suena?

–Es un drama. El abandono que ha sufrido y la dejadez de las administraciones no tiene perdón. La zona del Cristo es una zona muy castigada y esa situación debe revertirse ya.