La Filarmónica vuelve a reunir a la "Vetusta Big Band" de Arévalo

La Sociedad Filarmónica de Oviedo ha invitado a su ciclo de conciertos a la "Vetusta Big Band", que dirige el pianista y compositor ovetense Jesús Arévalo. La formación actuará esta tarde, a partir de las 19.45 horas, en el teatro Filarmónica (calle Mendizábal, 3), y este será su primer concierto desde la irrupción del covid. Con los confinamientos y las restricciones sanitarias cesó la actividad de la agrupación, constituida en 2015, y ahora la Sociedad Filarmónica le ha dado el pretexto que necesitaba para reanudarla.

En el Filarmónica, Jesús Arévalo y su banda juegan en casa, porque la familia Arévalo –primero el padre y ahora el hijo– lleva más de 60 años afinando el piano de la Sociedad que alienta el espíritu musical de la ciudad. Su vicepresidente, Manuel Álvarez-Buylla, sostiene que Arévalo es "a la vez garantía de modernidad y clasicismo" y adelanta que el concierto de esta tarde, con una muy buena venta de entradas, estará muy concurrido –aún quedan algunas localidades sueltas para el concierto, al precio de 22 euros–.

La "Vetusta Big Band" se constituyó en 2015, con 18 músicos y con un repertorio que recorre el swing, el jazz, los ritmos latinos y la música ligera. Todos sus componentes, salvo el saxofonista que es cubano, son de origen asturiano.

Antes de fundar la "Vetusta Big Band", Jesús Arévalo había dirigido la Big Band del Conservatorio de Gijón y posteriormente la "Asturias Big Band". En su faceta de compositor, en 2021 recibió el premio AMAS por la mejor banda sonora por la película "Tristesse" y es el autor de la música del documental "O.S.O.S.", que obtuvo un par de Goyas.

El recital de esta tarde comenzará con el "Pink Panther" de Mancini y continuará con "Perdido" de Duke Ellington, "Central Park West" de John Coltrane, "Moonlight Serenade" de Glenn Miller, "Pensilvania 6-5000" de Glenn Miller), "Yardbird Suite" de Charlie Parker y "A night in tunisia" de Dizzie Gillespie. Eso será en la primera parte del programa, en la segunda interpretará "The Man I Love" de Gershwin, "Contigo en la distancia" de César Portillo, "Aint That I Kick in the Head" de Van Heusen, Sammy Cahn y Dean Martin, "Lady is a tramp" de Rodgers & Hart, "C’est si bon" de Betti e Yves Montand, "Fly Me to the Moon" de Howard y Sinatra y "New York, New York" de Kander, Ebb y Sinatra.