Una firma asturiana "muy importante", lista para trasladarse a La Vega, anuncia Canteli

«La Vega no se vende, La Vega será de Oviedo muy pronto y el Ayuntamiento viene a conservarla y a hacer las cosas bien». El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, tiró ayer de convenio con Defensa dentro de sus planes de campaña electoral como candidato del PP. Presentó el protocolo a la entrada del recinto fabril y anunció que el futuro de la parcela está tan cerca que ya tiene empresas llamando a la puerta para instalarse.

Canteli reveló, en concreto, que una «empresa asturiana muy importante» quiere trasladarse a una de las naves. El candidato del PP no ofreció más detalles. Explicó que la firma no pertenece al ámbito biosanitario –que será el sector prioritario que se asiente en estos terrenos según la estrategia avanzada por el Principado– pero que eso no constituirá un problema: «Nos valen todas siendo empresas punteras», bromeó.

Según otras fuentes próximas a a estas negociaciones, se trataría de una empresa grande que quiere trasladar sus oficinas centrales y reunir a todos sus trabajadores en un mismo espacio, motivo por el que lleva tiempo buscando un lugar de cierta relevancia en Oviedo. Estas mismas fuentes indican que se trata de una firma del ámbito de los servicios informáticos.

La presentación, este lunes, del convenio con Defensa, un documento urbanístico cuya aprobación inicial en el Pleno no se ha llegado a tramitar y que ahora ha quedado en suspenso tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Vivienda, sirvió al candidato del PP para tratar de dar la vuelta a las protestas sobre los acuerdos que Ayuntamiento, Ministerio y Principado han negociado. «Me sumo a esa manifestación que pide que la Vega no se vende», afirmó el Alcalde. «No la vamos a vender, será de Oviedo muy pronto y aunque algunos crean que el protocolo se viene abajo por el traslado del Ministerio de Defensa al de Vivienda, en realidad acelera, y si quieren edificar necesitan al Ayuntamiento».

Se refería así Canteli a la noticia de que se emplearán los aprovechamientos urbanísticos previstos en el convenio para que Vivienda construya mil pisos sociales, en vez de ese 60% de vivienda libre y 30% con alguna protección que estaba previsto inicialmente en los documentos que Ayuntamiento y Gobierno central habían pactado.

Ahora, tal y como anunció el Ministerio de Transportes y Vivienda, la estrategia pasa por incluir la promoción de La Vega dentro del nuevo plan de pisos sociales y para jóvenes lanzado por el ejecutivo de Pedro Sánchez. Canteli considera que esta novedad no será un problema para seguir con la aprobación del convenio.

Que ese trámite no haya llegado todavía al Pleno tampoco es un problema para el candidato del PP. «Tan pronto como lo tengamos lo llevaremos a su aprobación inicial, ahora ya será después de las elecciones». Los motivos por los que no se hizo antes tienen que ver, precisamente, según aclaró Canteli, con ese cambio del plan. «Se retrasó por lo de los ministerios, y no estoy disgustado por no haberlo podido llevar al Pleno, ya habíamos dicho que no íbamos a forzar la máquina, había quien lo quería aprobar ya y quien quería dejarlo para luego, no pasa nada, es un tema que es bueno para Oviedo y que va a salir adelante», insistió.

Pese a las dudas que dejó caer este mismo fin de semana el Coronel Juan Luis González, Delegado de Defensa en Asturias, sobre la rapidez con la que podría aplicarse este cambio referido a la construcción de pisos en La Vega, el Alcalde dijo estar muy tranquilo. «No tiene por qué pasar nada, es lo que me han transmitido. Me llamó Barbón y en poco más de una hora me llamó también la Ministra (Margarita Robles) y los dos me han transmitido una tranquilidad total, porque la operación es buena para Oviedo», relató.

Alfredo Canteli volvió a insistir en que el plan que el PP tiene para esos terrenos y que se sustancia en ese convenio pasa por la creación de empleo y el establecimiento de empresas en esos terrenos. Antes había citado el caso de esa empresa asturiana «muy importante», pero también señaló a otros agentes en los que confía para llenar de actividad las naves. «Espero que la Cámara de Comercio eche una mano», dijo, «creo que tiene unas cuantas empresas ahí esperando». «Y la nave del Principado», añadió, «también la van a llenar con empresas que van a dar trabajo en Oviedo».