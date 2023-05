Pintoria, el pueblo con menos gente de todo Oviedo

Rafael de Paz tiene dos años y medio y es el habitante más joven de Pintoria, una parroquia que tiene 38 vecinos censados, menos que la suma de las plantillas del Oviedo y el Sporting o que el número de empleados de alguna de las sidrerías de Gascona. Cuando nació el pequeño hacía catorce años que no se celebraba un alumbramiento, así que Rafael sigue siendo el niño mimado de un pueblo en el que todos se conocen y funcionan como una gran familia. «Tiene un montón de tíos y abuelos. Todos lo queremos porque su nacimiento fue una gran noticia. Además, su bisabuela, Marcelina Díaz, que falleció el año pasado a los 101 años, era hasta entonces la más veterana del pueblo. El niño representa la cuarta generación de su familia en este pueblo», explica Adelia Ferreira, más conocida como Deli, una auténtica enamorada de Pintoria y ferviente defensora de los encantos de la parroquia menos poblada de las treinta que componen el municipio ovetense.

A principios de los años noventa del siglo pasado, Deli y su marido decidieron dejar su ático de Oviedo, «un piso ya puesto y con todas las comodidades», para trasladarse a vivir a la zona rural. Por aquel entonces eran unos chavales de menos de treinta años, con una niña de siete, y querían cambiar de aires. «Buscábamos una casa en un pueblo que no estuviese muy lejos de Oviedo y nos enteramos de que se vendía una en Pintoria. Yo no conocía ni la zona y cuando pasamos en coche al lado de la Química del Nalón le dije a mi marido que diese la vuelta». Pero él no le hizo caso y gracias a eso se produjo el flechazo. «En cuanto subí al pueblo me enamoré totalmente. Pintoria es lo más bonito del mundo. Yo llevo 29 años aquí, pero me considero de Pintoria de siempre, como si hubiese nacido aquí», asegura Deli, que en realidad lleva exactamente media vida en la parroquia, ya que actualmente tiene 58 años.

Cuando llegó al pueblo, Deli fue recibida con los brazos abiertos. «Compramos una casa a la que todos llamaban la casa de Segundo, un señor al que yo no conocí. Empezamos a restaurarla muy poco a poco con los recursos que teníamos y con mucho esfuerzo», explica la mujer, que hoy en día reside en una finca a la que no le falta detalle, con una vivienda de corte moderno y un hórreo en mitad de un jardín cuidado con mimo. «Al llegar, nos encontramos con una población generalmente de edad avanzada, pero muy llana, campechana y servicial. Nos aceptaron como si llevásemos aquí toda la vida. A veces, por trabajo o por cualquier otra circunstancia, teníamos que dejar a la niña sola en casa, pero se lo decíamos a un vecino y podíamos marchar tan tranquilos porque iba a estar muy bien cuidada», asegura. Esa niña, Andrea Fernández, tiene ahora 36 años y dos hijas, Jimena y Juncal. «Ella también se enamoró rápidamente de Pintoria. La infancia que vivió aquí no la va a olvidar en la vida», dice su madre.

Y es que cuando Andrea era pequeña había «seis o siete críos» en Pintoria que andaban «sueltos y con libertad absoluta» por el pueblo. «Ella iba a hacer la comunión en Oviedo y ya lo tenía todo listo, pero cuando se estableció en Pintoria se empeñó en hacerla aquí, en la parroquia de Santa María. De aquella eran felices. Andaban todo el día por los praos y por el verano bajaban a la piscina a Trubia, a Caces o a bañarse al río. Se lo pasaban como los indios», explica Deli Ferreira. Eso sí, los inconvenientes comenzaron cuando Andrea y sus amigos llegaron a la adolescencia. «Cuando empezaron a salir por las noches yo hacía de taxista. Iba a buscarla al sitio que fuera a cualquier hora porque a esas horas no se puede andar subiendo por la carretera. A veces tenía que levantarme a las seis de la mañana a trabajar y a las tres estaba en el coche para ir a buscarla a Oviedo o a Grado. Era lo que tocaba», afirma la mujer.

Y es que en cuestión de comunicaciones, Pintoria no es precisamente un ejemplo. «No tenemos transporte público. Aquí se usa el coche para casi todo. No obstante, nos vamos arreglando entre los vecinos. A veces te viene una señora y te pregunta si vas a bajar a Trubia para que la lleves a la compra, a la peluquería, al médico o a arreglar papeleo. Nos echamos cables entre todos», señala Deli Ferreira. Los pocos niños que aún hay en el pueblo acuden al colegio de ElVillar y a ellos sí que va a buscarles un transporte escolar, un pequeño autobús que también cumple otras funciones. «También lo utilizan las personas que quieren bajar a Trubia. Después suben andando o con algún vecino. En Trubia sólo hay un taxi y es más fácil que te toque la lotería que poder cogerlo», asegura Deli Ferreira. «La conexión con Trubia es directa. Es la población más cercana con servicios que nos hacen falta», añade Deli, que es la directora del grupo de teatro «Sin Más», afincado en dicha localidad.

No en vano, en Pintoria no hay ni un sólo bar para tomarse un café. «Debemos ser el único pueblo de Oviedo que no puede reciclar porque la carretera de acceso al pueblo está tan mal que ni siquiera sube el camión que recoge la basura selectiva. No obstante, como aquí somos solidarios y responsables, bajamos los plásticos, el cartón y el vidrio en nuestros propios coches para tirarlos en Trubia», señala la mujer. «A ver si algún día nos hacen caso y nos arreglan los accesos y los caminos que hay dentro del pueblo. Muchos de ellos están sin asfaltar. Es verdad que últimamente el Ayuntamiento nos está ayudando con algunas cosas, pero aquí estuvimos muchos años dejados de la mano de Dios. Hasta el internet nos va fatal», dice. De hecho, muchas de las obras que se llevaron a cabo en Pintoria en los últimos años corrieron por cuenta de los propios vecinos, que trabajaron unidos para convertir la antigua escuela del pueblo en un centro social, instalaron el sistema de alcantarillado o limpiaron el histórico lavadero de La Pertegada. «No hay más que recordar que con la última riada gorda estuvimos cuatro años con la carretera de acceso al pueblo cortada sin que pudiesen pasar camiones, ni ambulancias medicalizadas ni siquiera los bomberos», asegura.

En Pintoria tampoco hay tiendas para que los vecinos puedan comprar un litro de aceite si se ven apurados. Eso sí, una vez a la semana pasa Justo Alfredo Álvarez con su camión para ofrecerles productos frescos y congelados. «No sólo vengo a este pueblo, pero en todos ocurre lo mismo: cada vez hay menos gente. La verdad es que son clientes fijos, eso sí», señala el vendedor ambulante mientras atiende a María Antonia Suco, que tiene 88 años y lleva toda su vida en Pintoria. «Gracias a esta gente podemos seguir viviendo aquí. A los que somos mayores nos cuesta mucho desplazarnos. No se que hubiésemos hecho durante la pandemia si los vendedores ambulantes no pasasen por aquí», asegura la señora. Por Pintoria también pasa el panadero y otro ambulante vendiendo pescado. «Los pueblos son así. Es lo que hay», sentencia la mujer.

Las fiestas de Santa Tecla, que eran «impresionantes», ya no se celebran

Los vecinos de Pintoria reconocen que el pueblo «está muerto» por el invierno. Si es cierto que la parroquia revive los fines de semana y durante las vacaciones porque existen segundas viviendas y algunas personas visitan las casas de sus familiares. «Yo tengo aquí a mi hija y a mis nietas en cuanto pueden», explica Deli Ferreira como ejemplo. No obstante, las cosas ya no son como antes. Ferreira recuerda la pasión con la que se vivían las fiestas de Santa Tecla, que se celebraban el último fin de semana de agosto. «Eran impresionantes. Duraban tres días y venía gente de todos los alrededores. Teníamos orquestas, juegos para los niños, concursos, campeonatos y nada que envidiar a las fiestas de cualquier otro pueblo», afirma. Ahora ya no se celebran. «Además de que hay menos gente, cada vez nos ponen más trabas para organizarlas. Es todo papeleo, permisos y problemas. Es muy difícil», subraya la mujer. Eso sí, los vecinos siguen celebrando una comida de confraternización también en agosto. «Es la forma que tenemos de juntarnos todos».

En el núcleo de El Picayu solo hay tres personas registradas, dos hombres y una mujer

La parroquia de Pintoria tiene una superficie total de 2,93 kilómetros cuadrados y es la menos poblada de las treinta que conforman el municipio Ovetense. Según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), que se corresponden con el año 2022, en Pintoria hay censadas un total de 38 personas, de las que 35 viven en el núcleo que lleva el mismo nombre y sólo 3 en otro conocido como El Picayu. Aunque aún existe ganadería y la mayoría de los vecinos trabajan la tierra, muchos de los habitantes de la parroquia y sus familias trabajan o han trabajado en la Fábrica de Armas de Trubia o en la planta de Química del Nalón. El templo de Santa María, ya citado en documentación del siglo X, es de estilo popular, de planta en cruz latina, capilla a ambos lados, ábside rectangular, pórtico sobre columnas en cabecera y laterales con techumbre de madera. Pintoria también conserva la capilla de Santa Tecla.