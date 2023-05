Estalla la polémica en el Colegio de Abogados de Oviedo y se suspende la asamblea en la que se iba a votar el cambio de nombre del organismo

La tormenta llevaba semanas sobrevolando el Colegio de Abogados de Oviedo y esta mañana se desató con virulencia. La Junta de Gobierno, presidida por el decano Luis Carlos Albo, se ha visto obligada a suspender la asamblea general convocada para hoy, una cita en la que los letrados adscritos a la entidad estaban citados para decidir sobre dos cuestiones de gran importancia para el Colegio: la adaptación al Estatuto general de la Abogacía y el posible cambio de nombre de la entidad a Colegio de la Abogacía de Oviedo, una modificación que fue rechazada en el año 2018 y que en su momento ya generó mucha polémica. Las quejas sobre el sistema de votación y los ataques a la Junta de Gobierno poniendo en duda la legitimidad de la convocatoria acabaron por reventar la asamblea.

Aunque las cosas ya estaban calientes antes de la asamblea, la polémica se desató en un primer momento en torno al sistema de voto. El órgano de gobierno encabezado por Luis Carlos Albo se decantó por un método electrónico y entregó a cada colegiado un aparato para emitir su voto, pero el problema llegó a la hora de gestionar los votos delegados. "En un principio nos dijeron que no se podía delegar el voto, luego que sí, pero con un único mando no se podían emitir dos votos discrepantes. Es decir si yo quería votar que si y otro abogado que me hubiese delegado el voto optaba por el no, no se podía reflejar con un único mando", explica uno de los letrados críticos, que prefiere no desvelar su identidad. "Después empezaron a ofrecer más mandos a quienes acreditasen que tenían votos delegados, pero algunos no lo recibieron o no se les concedió. Una asamblea de tanta relevancia no se puede celebrar con tanta improvisación, si hubiésemos seguido adelante la cosa habría acabado en los tribunales", añade.

Los críticos también aseguran que el sistema empleado no garantiza el secreto de voto o que "no se podía votar por separado la aprobación de los nuevos estatutos y el cambio de nombre", afirman otras fuentes. Y ponen un ejemplo gráfico. "Es como si te obligan a votar una bajada de impuestos al mismo tiempo que la Ley del Aborto. Evidentemente, se pueden tener dos posturas diferentes". Otro de los aspectos que sirvió para reventar la asamblea fue una denuncia que planteó hace unos días el abogado Manuel Alonso Niño y de la que se hizo eco en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA. Según ese planteamiento, la convocatoria de hoy sería "irregular". Alonso Niño y otros letrados que le apoyan sostienen que el mandato de la actual junta directiva concluyó el pasado 24 de abril, un día antes de que fuese convocada la junta general extraordinaria. El abogado recuerda que la actual Junta Directiva tomó posesión el 24 de abril de 2019 y que éste dura cuatro años, de ahí que su mandato ya no fuese efectivo el 25 de abril.

Si Manuel Alonso Niño tuviese razón, la actual Junta de Gobierno estaría atada de pies y manos a la hora de tomar decisiones, incluso para convocar las elecciones, que están previstas para el próximo día 30 de junio. "No sabemos siquiera si habrá elecciones en esa fecha porque podrían no estar legitimados, ya que su mandato ha caducado", señala Carlos Cima, uno de los abogados que va a postularse para ocupar el cargo de Luis Carlos Albo. "Lo de hoy ha sido un completo desastre porque se ha violado el derecho a voto. Si se hubiese explicado en la convocatoria como iba a ser el sistema de voto y como se podían hacer efectivas las delegaciones, que es lo lógico, no hubiese habido este lío", añade Cima.

Aunque el decano ha declinado hacer declaraciones hasta el momento, fuentes ligadas a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados aseguran que su forma de proceder fue correcta y que hay personas ligadas a las candidaturas que van a optar al decanato detrás de lo ocurrido hoy. "Han boicoteado la junta. Lo tenían preparado y lo habrían hecho hiciésemos lo que hiciésemos. Los perjudicados por lo que ha pasado somos todos, ya que debemos ser el único colegio que no tiene sus estatutos adaptados", aseguran esas fuentes. Según ha podido saber, algunos miembros de esa junta directiva, como Pablo Mori o Alejandra Riesgo, ya dimitieron semanas atrás por desavenencias internas.