"Estoy abierto a pactos con todos, pero Canteli lo tiene más difícil porque no lo veo el alcalde idóneo"

Carlos Suárez (Oviedo, 1978) es un ingeniero de transportes que durante el bajón de actividad de su empresa en los meses más duros de la pandemia recorrió de arriba abajo la ciudad y descubrió muchos de sus defectos. Fue entonces cuando se incorporó a Foro Asturias, al que ahora quiere llevar de nuevo al Pleno tras ocho años de ausencia.

–¿Por qué Foro Asturias?

–Cuando echaron a Cascos del partido vi que Moriyón y Pumares eran gente de valores, que no les vale cualquier cosa. Echaron al principal valedor del partido en cuanto se demostró que había metido la mano. Son personas nada vanidosas y que tienen, como yo, un trabajo al que volver si no salen elegidos. No tragamos con todo como los grandes partidos.

–¿Qué le urge a Oviedo?

– Queremos recuperar el uso industrial en La Vega sin esperar 15 años de trámites. En septiembre se podría entrar ya, acondicionando el suelo para industrias no contaminantes. Proponemos un parque tecnológico en Ciudad Naranco para este mismo mandato entre la antigua cárcel y Nicolás Soria. También proponemos hacer del parking de la Escandalera un espacio cultural. Priorizamos una senda cremallera que conecte la pista finlandesa con el parque de Invierno y desviar el tráfico hacia el Milán y la Tenderina desde la "Y" para proteger Santullano con un parque.

–¿Se centran en grandes proyectos?

–Todo se supedita a garantizar primero el mantenimiento de lo que tenemos. No puede haber goteras en los equipamientos actuales. Tampoco hay que descuidar las bibliotecas y los centros sociales.

–¿A qué aspira Foro en Oviedo?

–A ser decisivo en el futuro de la ciudad. No vale de nada sacar siete u ocho concejales si no formamos gobierno. No quiero estar cuatro años en la oposición viendo cómo destruyen la ciudad.

–¿Con quién pactaría?

–Estamos abiertos a pactar con todos, pero es lógico que si te presentas es porque no ves que tu alcalde es el idóneo. El que más difícil lo tiene es Canteli, pero no tendría problemas con un PP renovado.

–¿Son de izquierdas, de derechas o de centro?

–Soy oviedista.

–¿Y su partido?

–Asturianista. Sin dudas.

–¿Qué opina de la oficialidad del asturiano?

–Es un tema autonómico. En el Ayuntamiento solo debemos cumplir la ley de uso.

–¿Algo positivo del gobierno de Canteli?

–Que muchas cosas que iban a ser malas no las hicieron. Véase la Ronda Norte.

–¿Tienen planes para la zona rural?

–Antiguamente eran ciudadanos de segunda, ahora todo Oviedo es de segunda, pero tienen necesidades básicas que tenemos que atender. La conexión a internet es prioritaria.

–Una razón para votarle.

–Foro es el único partido que decide las cosas desde Oviedo, sin nadie por encima.