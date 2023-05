"Tienen miedo, con tal de que Vox no entre al gobierno hasta IU tiende la mano a Canteli"

Sonsoles Peralta (Oviedo, 1982) escoge para la entrevista electoral el pequeño jardín del Colegio de Recoletas, hoy dentro del edificio histórico de la Universidad de Oviedo.

–¿Por qué este jardín?

–Aquí mi marido y yo decidimos casarnos, hace 6 años.

–¿Y por qué el jardín político?

–He estado desde el principio a disposición del partido en el lugar que me ha correspondido. He trabajado mucho en la sombra, sin fotos.

–¿Por qué Vox?

–Defendía mis principios, mis valores: familia, cultura, respeto a todos... No me gustaba el mundo que estábamos dejando a nuestros hijos y por eso me metí en este jardín.

–Antes de Vox tuvo cierta actividad sindical.

–Fue hace mucho y para ayudar en un problema del trabajo.

–Salió concejala en Llanera en 2019. ¿Por qué renunció?

–Circunstancias personales.

–¿Por qué sustituyó a Cristina Coto a última hora?

–Me llamaron y no entré a valorar los motivos. Agradecemos el grandísimo trabajo que hizo.

–¿Cómo encara Vox a una derecha tradicional como la de Canteli?

–Me llama la atención que el señor Canteli hable de poner la primera piedra del cambio. ¿Lleva cuatro años y todavía no se ha producido ese cambio? Nosotros aspiramos a ser el punto de inicio de ese giro que Oviedo tanto necesita.

–¿Qué Oviedo quiere?

–Uno que brille con luz propia, con actividades todo el año, en el que la gente no se vaya, un referente en actividades deportivas.

–Pero no quieren la pista cubierta del Naranco.

–Gastan 40 millones en obras que no dan servicio al barrio, que no se arregle el campo de rugby, que Gijón nos quite el mundial de kárate. Antes de lo faraónico hay otras cosas que hacer.

–¿Calatrava?

–No vemos claro que se le condone la deuda al fondo. Hay que darle un uso, pero sin oscurantismo.

–Sin oscurantismo: ¿entrarán en el gobierno con el PP?

–Los votos de Vox no van a ser gratuitos. Si tenemos que entendernos será con quien respete nuestros valores y acepte nuestras propuestas.

–¿Evitarán un gobierno de izquierdas?

–Las políticas socialistas solo traen ruina y pobreza. El señor Llamazares ya le ha tendido la mano a Canteli, con tal de que Vox no esté en el Ayuntamiento. Deben de tener miedo de que bajemos los impuestos, de que fomentemos el transporte público...

–Todo muy social...

–A ver, nosotros estamos en contra, por ejemplo, de la zona de bajas emisiones que quiere implantar Canteli. Yo no puedo permitirme un coche eléctrico de 40.000 euros. Si quieren zona de bajas emisiones el transporte público tiene que ser una alternativa real. Yo vengo de La Manjoya, y si pierdo el bus, hasta dentro de una hora no tengo otro. Y al HUCA tardamos dos horas en llegar. Eso hay que solucionarlo. Son pequeños problemas del día a día que pasan los años y siguen igual.

–¿Y la parte ultra?

–Yo escucho a Santiago Abascal y no sé qué puede asustar. Defendemos la familia, el respeto, la libertad, el sentido común. No hay nada que temer. Bueno, sí, que no queremos chiringuitos, que el dinero que se recaude se utilice en el bien común. Eso sí se va a terminar. Y Vox lo que dice, lo cumple.

–¿Y bajar los sueldos?

–Sí, y quitar asesores, no hace falta coche oficial. Es mucho dinero 400 euros por asistir a un pleno. Cualquier ovetense sabe que para ganar 400 euros hay que trabajar mucho.

–Repaso rápido: Ronda Norte.

–Fundamental. Hay que ejecutar la obra con el menor impacto medioambiental y hay que confiar en los técnicos. Pero mirar al futuro.

–¿En La Vega?

–Hay que echar a andar: instalación de empresas, cultura, vivienda social. Pero hay que hacerlo ya.

–¿Plaza de toros, de toros?

–Sí, defendemos la vuelta de la fiesta taurina a Oviedo. Gijón de hecho ya se ha rendido a las políticas de la izquierda y hemos perdido una feria que nosotros queremos recuperar en Oviedo.

–¿Oviedo capital?

–Barbón intenta descapitalizarla en todos los proyectos. Están todos abandonados y no salen. También desde el gobierno nacional nos van marginando.

–¿Oviedo capital?

–El emprendimiento es fundamental y desde el Ayuntamiento vamos a ayudar a los que empiezan con una línea de avales para que puedan empezar. Sé lo difícil que es acceder a financiación y ahí estaremos. Y bajaremos los impuestos: quitar la plusvalía municipal, bajar el IBI y quitar el coeficiente multiplicador de la viñeta. Son medidas muy buenas para reactivar la economía de la ciudad.

–¿Última palabra?

–Que Canteli recuerde que Oviedo no es suyo, es de los ovetenses. No puede hacer lo que quiera cuando quiera, como eso de invitar a jóvenes a copas a cambio de votos que hace hoy en una discoteca, o regalar dinero a cambio de votos. Eso es de otra época. Los votos se ganan con trabajo.