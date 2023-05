Con un bagaje de cuatro años de oposición y otros cuatro años de Gobierno, Luis Pacho llega a su tercera cita electoral con la ilusión por bandera y con una gestión refrendada por hechos. Ciudadanos se presenta como ese partido útil, que tiene el papel de evitar que Oviedo caiga en los extremos de un lado y de otro.

–Viene de cuatro años en el Gobierno, ¿qué ha supuesto esa experiencia?

–Formar parte del Gobierno de una ciudad es un honor y una responsabilidad. Un concejal ha de tener un perfil gestor y me siento cómodo en esa condición. Estoy razonablemente satisfecho con el resultado y en paz conmigo mismo porque he dado todo lo que tengo, aunque siempre se puede hacer más. Hubo momentos complicados (incluso una pandemia) y otros de gran satisfacción, como cuando terminamos el kiosco de la música. En todo lo conseguido tengo presente a los trabajadores municipales, de los que me siento muy orgulloso.

–¿Qué ha supuesto el paso de Ciudadanos por el Gobierno de Oviedo?

–Creo que Oviedo es una ciudad mejor gracias a las políticas de Ciudadanos. Los servicios que gestionamos son mejor ahora que antes; tenemos un nuevo contrato de mantenimiento de edificios, de limpieza, de prevención contra incendios… También es evidente la mejora del alumbrado, especialmente en ciertas zonas.

–¿Qué destaca de su gestión?

–Que se basa en los hechos. Mi concejalía, Edificios y Patrimonio, resolvió asuntos que llevaban años enquistados. Destacaría las gestiones de limpieza y de mantenimiento de los colegios, donde hemos trabajado en equipo con la Consejería de Educación. Además, hay obras significativas como la limpieza de la muralla, la recuperación del kiosco de la música o los trabajos en el Corredoria Arena, sin olvidar los cuatro millones de euros conseguidos, en los fondos Next Generation, para los trabajos en las Piscinas del Parque del Oeste y del cuartel de Policía y Bomberos.

–¿Cuáles son sus prioridades?

–Modernizar el Ayuntamiento para responder eficazmente a las necesidades de los ovetenses. Esto es mucho más importante para los ciudadanos que los proyectos megalómanos que luego no pasan de infografía en el periódico. Debemos ejecutar obras pensando en las necesidades de los vecinos. No hacer por hacer.

–Háblenos de su lista...

–Contamos con Alfonso Pereira como número dos, que simboliza la experiencia y la lealtad absoluta. Es un paisano de los pies a la cabeza. Se conoce la zona rural a la perfección y la gente confía en él porque se lo ha ganado. Tamara González es nuestra número tres, ha demostrado un gran compromiso e ilusión y es una persona muy vital que conoce bien las necesidades del autónomo. Eloy Eyaralar representa la juventud y el compromiso. 22 años, con una madurez excepcional. Los jóvenes han de estar. Tiene un futuro excepcional en el mundo sanitario. Esther Fernández es nuestra número cinco. Tiene una gran proyección, es economista y cuenta con una gran experiencia en el mundo empresarial.

–Su programa se basa en los 7 Oviedos, ¿por qué?

–Hemos diseñado un programa a pie de calle. Representa el Oviedo que vive el ciudadano: educativo, cultural, habitable, motor económico, bienestar, comercial y servicios, y capital

–¿Por qué votar a Ciudadanos?

–Ciudadanos ha demostrado ser un partido útil para la sociedad, eficiente en el gobierno y propositivo en la oposición. Hemos cumplido y somos esenciales para centrar las políticas, evitando los abusos de las alianzas extremas, a izquierda o derecha. Nos alimentamos de la ilusión y la capacidad de las personas, no de sembrar odio.

–¿Quién vota a Ciudadanos?

–No podemos reducir a las personas a un perfil, pero sí creo que nuestros votantes son personas valientes que no se ciegan por la ideología. Tienen capacidad crítica y no votan por inercia o resignación a las siglas de siempre. Piensan en lo mejor para su ciudad, su familia, sus amigos y saben que eso no lo garantiza ningún partido por el simple hecho de existir. Son personas de su tiempo que aprecian las ideas, la capacidad de ejecutarlas y la honradez, por encima de esa división clásica de izquierda o derecha, que tiene mucho de herramienta política y poco de camino para mejorar la vida de las personas.

–¿Qué les diría hoy a los cerca de 10.000 ovetenses que les votaron en 2019?

–Que ahora más que nunca Oviedo necesita a Ciudadanos. No podemos dejar que el ayuntamiento de la ciudad se radicalice. Después de años duros, a los ovetenses nos toca crecer y mejorar en nuestra calidad de vida, no sufrir los conflictos, el recorte de libertades o el desgobierno que llega cuando un gobierno se extrema, a izquierda a derecha. En Ciudadanos aprendimos de nuestros errores y ahora somos más libres y más sabios. Necesitamos que aquellos votantes que confiaron en nosotros no se dejen influenciar por los viejos cantos de sirena y que tampoco se queden en casa. Tenemos mejor equipo que nunca y no vamos a defraudarles.