Presenta un proyecto para construir un concejo en igualdad de oportunidades y servicios para todas su vecinas y vecinos.

Con el trabajo y la vivienda como derechos fundamentales, a través de una oficina municipal de vivienda y una agencia de empleo que apueste por la rehabilitación de vivienda, alquileres asequibles y trabajo digno.

Medidas sociales y de educación que protejan a las familias. Educación Infantil de 0 a 3 en los barrios, mejorar el plan de acompañamiento de personas mayores y un proyecto de centros multiservicios.

La Fábrica de la Vega debe ser un vivero de empresas y de nuevas industrias sostenibles y de futuro, del campo de la salud, la información y el conocimiento, en colaboración con la Universidad.

El "Oviedo a 15 minutos" descentralizando los servicios a los barrios y los pueblos, con autobuses más rápidos, carriles bici y una Vía Verde, sin Ronda Norte que renaturalice Oviedo.

Fomentar la cultura y el ocio, recuperando las fiestas de San Mateo, promocionando la llingua y nuestro folclore, y creando un patronato deportivo municipal que potencie el deporte base.

Convocatoria por Oviedo, busca responder a las demandas reales de quienes hacen de Oviedo un lugar que crece y dibuja su propio futuro.

GASPAR LLAMAZARES, Candidato de Convocatoria por Oviedo a la Alcaldía

«La vida de la gente mejora de manera sustancial poniendo el foco en lo local»

«Tenemos muy claro que hay que hablar de lo que realmente le importa a la gente, como el acceso a la vivienda o el empleo de las siguientes generaciones»

Gaspar Llamazares vuelve a la política tras cuatro años dedicado a la escritura y al análisis sociopolítico. Da un paso adelante de la mano de Izquierda Unida, para encabezar un proyecto municipal, un área en la que Llamazares nunca había tenido responsabilidad política.

–¿Qué te ha hecho volver a la primera línea política?

–Bueno, la verdad es que nunca me he ido, si bien no he tenido responsabilidades públicas, uno de la política nunca se va. Se dice que todos los políticos deberíamos pasar por la política municipal y sospecho que es cierto. Es paradójico que aunque muchas decisiones se toman desde las cámaras legislativas de otras administraciones, la vida de la gente puede mejorar de manera sustancial poniendo el foco en lo local. Y el momento político general en nuestro país es ilusionante para la izquierda. Se necesita un proyecto que sume y que busque sinergias para transformar.

–¿Qué aporta tu candidatura a Oviedo?

–Mi mayor objetivo es devolver a Oviedo la capacidad de sumar. Estamos viendo que la política de la crispación y del enfrentamiento no sólo no trae logros, si no que provoca en la ciudadanía más hartazgo. La gente quiere poder hacer la compra y pagar el alquiler, no ver al alcalde de Oviedo insultar al de Mieres. Hay formas y maneras que jamás deben tener un altavoz.

–¿Qué es lo que más necesita Oviedo?

–Primero, techo y trabajo. Y luego liderar. Oviedo es el centro de lo que debe ser el Área metropolitana. Debe ser puente para entendimiento, para atraer la innovación y las oportunidades. Debe alejarse de medidas populistas y pensar qué quiere ser de mayor. Anunciar viviendas con 18000 viviendas vacías es tomarnos el pelo. Necesitamos proyecto de ciudad y de vida, no ladrillo ni infografías. Queremos el Oviedo real, no el del metaverso del PP.