"Los asturianos son los andaluces del Norte, por el carácter y la predisposición"

En "Entre Sevilla y Triana" que el Festival de Teatro Lírico Español del Campoamor presentará esta semana, el jueves 25 y el sábado 27, Charo Reina (Sevilla, 1960) es la Señá Patro. Lleva la copla en la sangre y esta es la octava producción de zarzuela en la que trabaja.

–Háblenos del personaje que interpreta.

–La Señá Patro es la clásica señora sevillana del barrio de Triana, que como todas las mujeres españolas es un poco gallinita cuidando del corral, sobre todo de su hija y su sobrina, muy celosa y pendiente de que no las roce ni el aire, vital, dicharachera, pero con su poquita de retranca.

–¿Tiene a alguien en la cabeza cuando la interpreta?

–Mi madre, y sobre todo mi abuela. Mi abuela era muy de retranca y la Señá Patro es un poco mi abuela Rosario.

–El espectador puede viajar en el tiempo y contemplar como era la vida de las mujeres en la España de los 50.

–Y alegrarse de cómo es la vida ahora mismo. Las limitaciones que sobre todo tenían las mujeres en esa época poco a poco se han ido superando. Una mujer soltera con un hijo estaba señalada, era poco menos que una perdida, una "dejá", mal vista y criticada; hoy en día, gracias a Dios, eso está superado, decidir tener un hijo no es cosa de dos ni es necesario vivir en pareja, hasta una pareja homosexual puede tener sus hijos. En eso la sociedad ha avanzado mucho, como es lógico y normal. Pero si te fijas bien, en aquella época también había mujeres empoderadas, yo creo que la Señá Patro es una mujer empoderada, que decide, decide su vida y maneja la vida de la hija.

–No se ha representado mucho, quizás porque el argumento era controvertido.

–Claro, como el mundo copla. Si cojes una de las coplas más emblemáticas de mi tía Juana, "Y sin embargo te quiero", pues trata de lo mismo, de una mujer abandonada por el padre de su hijo y que lo cría ella sola. Era un monotema en esa época. Yo creo que las mujeres siempre se presentaban como mujeres fuertes.

–No les quedaba más remedio.

–No quedaba otra. Volviendo a mi abuela, que yo siempre tengo como referencia, era panadera de Alcalá de Guadaira, que se conoce como Alcalá de los Panaderos, que era donde se hacía el pan en los años catapún, en los de la guerra...

–Por lo menos en casa no faltó el pan.

–No, mi abuela se lo escondía en el refajo del manto, porque vestía con manto negro, y se lo escondía para llevárselo a sus hijos desde Alcalá. Era luchadora, que mantenía a sus hijos, porque mi abuelo estaba siempre de viaje porque era ferroviario. Crio a siete hijos de los cuales le quedaron tres vivos, porque murieron de pequeños. Después, luchó contra viento y marea porque tuvo un hijo, el único que le quedó, con problemas de salud mental muy graves. Yo recuerdo como iba cada día al manicomio, a visitarlo. La fuerza de esas mujeres no tiene nada que envidiar a las de ahora, lo que pasa que entonces no se les daba importancia.

–Saldrá al escenario rodeada de cantantes asturianos, que están trabajando para pulir su acento y parecer sevillanos.

–¡Maravillosos! Los estamos "andalucizando". Andalucía somos casi la mitad de España, ocho provincias y es increíble la variedad de acentos que hay, nos tenemos que centrar en el acento sevillano, y en Sevilla no se cecea, en Sevilla se sesea. Con la "z" se habla por la parte de Cadiz. Y en Sevilla se unen unas palabras con otras. Lo están haciendo maravillosamente bien. Yo siempre he pensado que los asturianos son los andaluces del norte, por el carácter y la predisposición.

–Con menos salero.

–No crea, mi mejor amigo es asturiano, de Gijón, Javier Cofiño, es mi estilista y mi hermano. El hombre con más gracia que he conocido en mi vida. Yo he veraneado muchos años en Asturias, por la parte de Barro, de Niembro, mis compras en Posada, mis paseos por Llanes, visito Covadonga dos veces al año.

–¿Sí?

–Sí, y aquí ya me emociono. Para mí venir a Covadonga es una necesidad, necesito estar con ella en su cueva un ratito y suelo venir dos veces al año. Traer a mis padres y mostrársela fue maravilloso. Adoro Asturias, me siento tan en mi casa que cuando me llamo Curro Carreres para actuar aquí fue un regalo. Yo ya había trabajado aquí en "El barbero de Sevilla" y "La chulapona", ya hace tiempo. Tenía que estar en Málaga, que me dan un premio, "Esto es copla", pero para mí es muy importante no ya como artista sino como persona estar en esta tierra. He venido con mis hijos pequeños, con mis padres, a ver rugby porque a mí me gusta mucho. Es una tierra que quiero mucho, es especial.

–Usted que es una gran coplera, ¿qué tal anda de salud la copla?

–Muy mal, muy poco respetada, empezando por las discográficas. Lo que se consume es lo que se oye en la radio y en la radio se oye lo que graban las discográficas, y si no la quieren no te la graban. En la televisión los pocos programas de música que hay los monopolizan las casas de discos. La copla clásica se está perdiendo y es una pena porque es la pura música española, igual que en México es la ranchera, en Argentina es el tango, tan respetados allí. Lo autóctono de aquí es la copla, el flamenco tiene raíces árabes. Te pones la bata de cola y te dicen: "Ay, que eso es muy antiguo". También es antigua la chupa de cuero y se la siguen poniendo, ¿por qué yo no me voy a poder seguir poniendo una "peiná" y una bata de cola? Yo siempre la llevo en mi espectáculo, que voy a estrenar uno ahora el 8 de junio en Valencia con la Sinfónica del Mediterráneo. Y a mí que no me digan que Rosalía canta copla, que no dudo que pueda cantar muy bien, pero un día me la compararon con Lola Flores y no, ni ofendas mi inteligencia ni ofendas a la copla. Igual que con Eurovisión, que no se puede llevar una canción flamenca, que eso no es flamenco, y el que diga eso no ha escuchado ni a Manolo Caracol ni a Camarón de la Isla, ni a Pepe Marchena, ni a Pepe Pinto ni a la Niña de los Peines.