Canteli acepta la propuesta de Llamazares y promete rebajar la edificabilidad en La Vega

El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha recogido el guante lanzado por IU la semana pasada sobre el futuro de La Vega y acaba de anunciar que asume todas las condiciones planteadas por Gaspar Llamazares que posibilitarían el votar a favor de la coalición de izquierdas en la aprobación inicial del convenio urbanístico sobre la fábrica de armas que fue negociado por los gobiernos local, regional y central. Eso incluye, de forma muy concreta, reducir la edificabilidad en la parcela, sacando una tercera parte de los pisos previstos. De las 1.000 viviendas anunciadas, el convenio quedaría rebajado a 700 pisos.

Canteli anunció que está dispuesto a asumir todas las condiciones de Gaspar Llamazares porque, aseguró, en realidad el convenio negociado con Defensa ya permite esas mejoras o ya las ha incluido. "No tengo que hacer muchas renuncias para responder sí", explicó Canteli, "porque la mayor parte de los temas que plantea ya estaban previstos en el acuerdo que hemos suscrito con la administración central y el Gobierno del Principado de Asturias".

Sobre la edificabilidad el Alcalde de Oviedo se refirió a esa cláusula ya presente en el convenio donde se apuntaba a que el Ayuntamiento podría trasladar la edificabilidad inicialmente prevista a otras zonas de la ciudad. Pero Canteli ya tiene, además, terrenos donde trasladar esos pisos para dejar en 700 las viviendas de La Vega: será en la Florida, en la parcela que hace pocos días el PP anunció como posible destino de una promoción de vivienda joven promocionada por el Principado.

"La posibilidad de trasladar parte de la edificabilidad prevista en el acuerdo de La Vega a otra zona de la ciudad fue incorporada en las negociaciones por el Gobierno municipal", explicó Canteli. "Estaba dentro de nuestras previsiones poder hacerlo, y aunque no dependa enteramente del Ayuntamiento, que es solo la tercera parte de este acuerdo, me comprometo a plantearlo a la administración central y al Principado de Asturias porque, de hecho, tenemos los terrenos adecuados". "Son", precisó el regidor, "las tres parcelas de La Florida que habíamos ofrecido al Principado para 310 pisos para jóvenes y que podrían acoger esta edificabilidad de La Vega con un mismo destino".

Canteli no ve problema en el resto de condiciones y, más allá, mostró su satisfacción por el tono mostrado por Llamazares: "Nos alegra ver que Izquierda Unida Convocatoria por Oviedo está dispuesta a no entrar en el ‘frente del no’ que intenta paralizar todos los proyectos de futuro de Oviedo, nos alegra que IU se muestre partidaria del escenario que siempre hemos defendido: el del diálogo, la negociación y el acuerdo para conseguir lo mejor para Oviedo y para los ovetenses, y no puedo más que contestar abiertamente que sí a la carta abierta que nos han dirigido Gaspar Llamazares y Cristina Pontón".

En el recorrido de las condiciones planteadas por IU para votar a favor del convenio cuando este se lleve al Pleno a su aprobación inicial, Canteli repasa y aprueba todas las cuestiones planteadas. Sobre el mantenimiento del patrimonio, asegura que siempre lo ha defendido y que en La Vega "no se va a destruir ni una sola nave". "Por supuesto, se incluye el respeto a todo lo que pudiera ser encontrado en el subsuelo tras las catas ya previstas en el acuerdo entre las tres administraciones". Los cuatro pabellones que Llamazares señaló también, matizó Canteli, se han incluido ya en la última redacción del convenio dentro de los inmuebles que serán cedidos al Ayuntamiento de Oviedo. "Dedicaremos uno de ellos a una gran sala de exposiciones, que se integra perfectamente en el proyecto que defendemos para este recinto: que sea, también, un motor cultural para Oviedo y para Asturias", insistió el Alcalde.

Asimismo, Canteli admite que la vía de entrada que penetra en la fábrica sea una calle más: "Ni autopista ni una carretera, una calle como cualquier otra, con pasos de peatones, semáforos y todas las medidas necesarias para que el tráfico no interfiera", garantizó. Canteli concluyó que quiere extender este acuerdo a todos los grupos: "Que todos los miembros de la próxima corporación que así lo deseen participen a la hora de impulsar el desarrollo industrial de este recinto en los plazos más cortos posibles. Y ese es el objetivo, que todos los trámites se realicen en el tiempo más breve posible para poder empezar a desarrollar el polo empresarial y cultural que debe ocupar La Vega. Es muy fácil negociar con quien afronta los temas positivamente buscando las mejores soluciones para todos. En ese escenario siempre me encontrarán".