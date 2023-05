"Canteli rezuma clasismo cuando dice que las prestaciones sociales son limosnas"

Belén Suárez Prieto (Oviedo, 1968) es filóloga correctora de textos en la Junta del Principado, además de activista social y promotora de actividades culturales. Candidata de Podemos en las municipales, escoge para la entrevista electoral el Campillín en un día de rastro pero con los puestos ya recogidos.

–¿Por qué este jardín?

–Vivo en Postigo Alto y este es el parque más cerca de mi casa. A estos columpios traía a mi hija cuando era pequeña. El Campillín, además, lo diseñó Luis Prieto, arquitecto de "regiones devastadas" y primo carnal de mi abuelo. A veces parece un parque olvidado, pero es una buena solución para unir el Antiguo con los barrios que lo rodean.

–Esa era la idea del último diagnóstico que se hizo sobre el Antiguo. Pero planteaban un parking aquí, también.

–Estamos en contra de ese parking. Iba a afectar muy negativamente y no necesitamos parkings. Hacen falta otras soluciones, los coches no tienen necesariamente que llevarnos a la puerta de casa. Hay, además, otros aparcamientos en la zona. Es innecesario y más con los criterios modernos de movilidad.

–¿Y la revitalización del Campillín?

–Tiene muchísima vida los domingos, como extensión del Fontán. También funciona la zona de columpios para los colegios de la zona, los Dominicos o las Escuelas Blancas. Fuera de estos barrios se conoce poco y arrastra cierto prejuicio de abandono, de los años cuando se reunían aquí los toxicómanos. Que el Antiguo se vuelque hacia aquí me parece bien.

–¿Y cómo se metió en este otro jardín, el político?

–En un principio nuestra propuesta era la de una candidatura de confluencia encabezada por mí...

–¿Cuando dice "nuestra" a quiénes se refiere?

–Esa idea parte de un grupo de personas que empezamos a hablar hace un año. Algunos eran militantes de Podemos. Otros, no, pero sí de tradición militante de la izquierda ovetense. Buscábamos opciones para enfrentarnos al PP de Canteli en estas municipales. Todos pensábamos que lo mejor era crear un frente de izquierdas a la izquierda del PSOE.

–Pero no lo lograron. Han llegado fragmentados.

–No pudo ser. Al final soy la candidata independiente de Podemos Oviedo. Tuvimos algún encuentro con el ámbito de IU pero no llegó a abrirse una mesa de negociación. Ninguno de los contactos dio sus frutos.

–Y se ve metida en otro jardín, el de la crisis y lucha interna de Podemos.

–Cuando se empezó a gestar esta candidatura ya había cierta crisis, pero no me imaginaba que la situación sería tan complicada. Como independiente es algo que se me viene encima, pero me hubiera gustado que las cosas fueran de otro modo. Por un lado, porque puede haber votos que se pierdan, porque al votante común esto no le gusta. Pero también soy consciente de que bastantes problemas tiene la gente en su día a día, en los problemas con la cesta de la compra, para estar pendientes de los problemas internos de una candidatura.

–Usted viene del activismo social. ¿Qué peso tiene esa área en su programa?

–Tenemos cuatro grandes bloques, La Vega, la Ronda Norte, el modelo de fiestas y una fuerte contenido social salpimentado por distintas líneas de acción política. No lo puedo entender de otro modo porque para mí la política es una mirada constante a esos que se les conoce como "los de abajo". Pero la acción social no se detiene ahí, tiene que resolver los problemas de la mayoría social, porque nadie nació en el país de las personas salvadas, cualquier persona, en cualquier momento, puede necesitar la ayuda de un Estado fuerte.

–¿Cómo valora las políticas sociales del PP de estos años?

–Hago un balance absolutamente negativo. El Alcalde calificó una vez las prestaciones sociales, que son derechos, como limosnas. Eso ya dice de cómo entiende la política social, y lo hace de forma asistencialista, como beneficencia. Hay, además, un aroma de sospecha del pobre, vincular a quienes cobran una prestación con desincentivar la búsqueda de empleo, eso rezuma clasismo. Por otra parte, en cuanto a las becas, nos gustaría volver a aplicar el índice de pobreza que se utilizaba antes, que hace que la ayuda llegue a más capas de la población y nos aleja, así, de esa concepción asistencial que pone como límite de estas políticas la miseria. ¿Puedo relacionar esto con el Asturcón?

–Sí, claro, dispare.

–Me parece gravísimo que se vayan a destinar millones a recuperar el Asturcón como centro ecuestre, una actividad minoritaria, cuando con ese dinero invertido en políticas sociales se podrían hacer maravillas. También queremos aumentar el personal del área social y poner en marcha una línea de ayudas para familias en riesgo de desahucio.

–No al convenio de La Vega.

–Nos oponemos. Meter mil viviendas supone someter a una presión residencial insoportable al barrio. Defendemos que haya un proceso de participación y que hay necesidad de vivienda pública en otras zonas, como el Cristo. Además, hay 20.000 viviendas vacías que la administración local podría ayudar a poner en el mercado de alquiler.

–Ronda Norte, no

–Es una agresión intolerable y fruto de una idea de movilidad desfasada. Y cuesta una millonada. Hay además, otras alternativas. Habría que simplificar el tráfico mejorando el transporte público e impulsar la vía de las Campas a la Pixarra y el desdoblamiento de Luis Oliver.

–¿Cuáles serían sus prioridades de gobierno?

–La Vega es esencial y nos gustaría abrir un proceso de participación. Volver al modelo tradicional de las fiestas de San Mateo, con conciertos gratuitos. Tienen que ser fiestas populares para todo el mundo. Pueden parecer proyectos pequeños, pero queremos devolver a las bibliotecas públicas el sitio que no deberían haber perdido, con personal y actividades.

–¿Y qué hacemos para generar empleo?

–Los grandes restos, La Vega o el Cristo, pueden suponer una reactivación económica. Cuando hablamos de conservar el patrimonio también genera trabajo en las industrias culturales. Y aunque es algo regional, permitir la música en directo en los bares también contribuiría al desarrollo de los oficios de la música. Y en la zona rural, fomentando el teletrabajo, luchando contra el Oviedo vaciado, también se puede incentivar el empleo. Aparte del público, porque al Ayuntamiento le falta personal.

–¿La Universidad?

–El Rector, Ignacio Villaverde, nos decía, que Oviedo a veces es una ciudad con universidad y no una ciudad universitaria. Y es verdad que Oviedo y Universidad discurren por carreteras paralelas sin confluir. Planteamos una relación institucional de respeto. La Universidad tiene mucho que aportar a la ciudad e incluso sus infraestructuras pueden ofrecer servicio a los barrios.

–¿Últimas palabras?

–Somos la única candidatura que defiende los intereses de La Vega, que pase por un verdadero proceso de participación, que se escuche a los barrios, que no haya presión residencial, que no se eliminen las zonas verdes.