Cuatro años de cárcel. Esa esa la pena que la jueza del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo ha impuesto a C. M. Q., el hombre acusado de apuñalar a otro varón en la sala de espera de la UVI número 3 del HUCA el pasado 19 de enero. El fallo concluye que el apuñalamiento se produjo después de que el apuñalado le propinase "tres o cuatro puñetazos" al portador del arma blanca de ocho centímetros, una vez que ambos descubrieron que su novia, trasladada al hospital de urgencia tras sufrir un grave accidente de tráfico en las inmediaciones de la glorieta de Fozaneldi de Oviedo, llevaba una doble vida. El varón afectado por la cuchillada, L. A. O., también fue condenado al pago de una multa de 1.620 por incurrir en un delito de lesiones.

La magistrada da por buena la versión ofrecida por el acuchillado después de escuchar el testimonio de los testigos. Según la misma, C. M. Q. se encontraba en la sala de espera junto a la madre de la mujer de 34 años herida en accidente de circulación cuando L. A. O. accedió a la misma dependencia y se presentó como pareja. C. M. Q. también se presentó como novio de la herida, provocando la ira de L. A. O., al cual no conocía de nada, y sin mediar palabra comenzó a agredirle violentamente. "Le di tres o cuatro puñetazos", reconoció el ya condenado por un delito de lesiones.

Después de ser separados, C. M. Q. sacó la navaja y comenzó a perseguir a L. A. O., el cual huyó hacia una sala cercana en obras y trató de defenderse con un palé, pero finalmente recibió una puñalada en el abdomen que le provocó una herida de un centímetro para la que precisó de diez días para su recuperación. Personal de seguridad consiguió luego reducir al apuñalador, el cual debió ser arrestado al insistir en su intención volver a agredir al otro novio de su novia.

La magistrada da por buena esta versión corroborada por varios testigos, al mismo tiempo que califica de "mendaz", la ofrecida por la madre de la chica herida, la cual declaró que el pinchazo se produjo en defensa propia al mismo tiempo que la agresión de L. A. O. y no después de que C. M. Q. le persiguiera hasta una sala contigua como declararon el resto de los presentes sobre lo ocurrido el día de autos.

El fallo concluye que la agresión de L. A. O., que estuvo representado durante el juicio por el abogado Jesús Alonso, "no obedeció a una provocación previa", pero puntualiza que la realizada por C. M. Q. "fue absolutamente desproporcionada". Por esta razón, el primero es condenado a una multa de 6 euros diarios durante nueve meses por un delito de lesiones y el segundo a cuatro años de cárcel, pues se considera que incurrió en un delito de lesiones agravado por el uso de un arma peligrosa, así como el hecho de ser reincidente, pues C. M. Q. fue condenado en firme en mayo de 2022 a cuatro meses de cárcel por otro delito de lesiones. Las condenas incluyen sendas órdenes de alejamiento por dos y cinco años, respectivamente, así como el pago mutuo de 300 euros en concepto de indemnización.

La sentencia, que ya ha sido comunicada a las partes, puede ser recurrida a la Audiencia Provincial en un plazo de cinco días desde su notificación.

1.620 euros