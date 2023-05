Los funcionarios piden «respeto» a Canteli, que niega querer privatizar la gestión municipal

La festividad de Santa Rita llegó este año, como cada cuatro, en medio del runrún electoral, agitada por unas polémicas declaraciones del Alcalde sobre cómo mejorar la gestión de los pliegos (externalizando su redacción a una oficina técnica ajena al Ayuntamiento) y con una «promoción» de jubilados en la que destacaban algunos jefes de servicio de muchos años en la casa, como el comisario José Manuel López o la economista Delfina Rodríguez, por citar solo dos ejemplos.

Ese contexto previo había calentado la víspera a Santa Rita y a solo seis días de las elecciones se comentaba la posibilidad de que el alcalde, Alfredo Canteli, no acudiera. No fue así. El regidor ovetense presidió la ceremonia en un acto que se desarrolló en la Sala de Cámara del auditorio Príncipe Felipe y aprovechó su discurso para garantizar que no es su intención «privatizar ningún servicio de Infraestructuras». Canteli atribuyó a un error de comprensión la polémica generada por su propuesta para externalizar la redacción y gestión de los pliegos de contratación, idea que anunció en el primer día de campaña, al presentar su candidatura, y repitió en su visita a la Cámara de Comercio. «Sé que en estos cuatro años me he quejado reiteradamente de la excesiva burocracia y de la desesperante lentitud en los trámites, pero quiero que tengáis claro que jamás os he culpado de nada», se excusó Canteli. «No es mi intención hacer campaña, pero ante la polémica desatada hace unos días por una mala interpretación de mis palabras», aclaró, «quiero dejar muy claro que nunca me he planteado la privatización de ningún servicio de Infraestructuras, pero, como Alcalde, siempre he tratado de buscar alternativas para agilizar los procesos administrativos». Después echó la culpa la legislación y «una restrictiva normativa que urge modificar cuanto antes».

Canteli lanzó flores y agradecimientos a los funcionarios, pero los representantes de los trabajadores mantuvieron el tono reivindicativo. José Ignacio Rico, presidente del Comité de Empresa, deseó que «las nuevas corporaciones» afronten los problemas de cargas de trabajo excesivo y sustituciones «en vez de criticar la labor profesional y técnica de los distintos profesionales». La presidenta de la Junta de Personal, Consuelo Fernández, habló de la historia de Santa Rita y de la función pública en España, pero su discurso condensó otras cargas de profundidad. Pidió «cabeza bien alta y conciencia muy tranquila», anda de avergonzarse en este día que debería ser, dijo, «el Día del Orgullo Funcionarial» y dejó un último mensaje: «A la corporación le pedimos respeto para nuestras personas y trabajo».

La ceremonia volvió a mostrar el envejecimiento y merma de la plantilla: solo nueve trabajadores cumplían 25 años, un poco más, once, llegaban a los 40 y 61 funcionarios recibían el homenaje por su jubilación, más de 20 del área de Seguridad Ciudadana.