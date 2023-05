"Somos el partido que evita los extremos, nos alimentamos de trabajo e ilusión; otros, del odio"

Luis Pacho Ferreras (Oviedo, 1975) encabeza la candidatura de Ciudadanos en Oviedo tras un fin de mandato en el que acabó fuera de la coalición de gobierno tras el salto de tres de sus compañeros al PP, partido con el que concurrirán a las elecciones. Este gestor de proyectos ya fue cabeza de lista de Cs en las elecciones de 2015.

–¿Por qué este jardín?

–Este parque de Montecerrao enlaza con la idea de llevar la cultura a los barrios. Siempre consideré que este anfiteatro es uno de esos lugares que tenemos en Oviedo muy desaprovechados, donde se podría llevar algún evento cultural, conciertos, obras de teatro. Por eso mi elección, al margen de que Montecerrao ha sido un barrio en el que Ciudadanos hemos tenido siempre buenos resultados.

–¿Y el jardín de dar el paso para encabezar la candidatura de Ciudadanos en este momento de crisis del partido?

–En ese jardín no me metí, ya estaba. Siempre he estado a disposición del partido, de ahí no me he movido. Es cierto que es un momento muy complicado, pero en momentos muy complicados es cuando de verdad hay que estar.

–Canteli ha dicho que los tránsfugas son ustedes, porque lo natural sería que esos votos de Ciudadanos pasaran al PP.

–Los votos no son ni del PP ni de Ciudadanos, son de los votantes, pertenecen a cada uno de ellos. No es democrático decir que los votos son de uno o de otro. Si fuera así, dime cuáles son tus votos, no hacemos elecciones y Ciudadanos no se presenta.

–¿Esa era la estrategia del PP, que Ciudadanos no se presentara?

–Sí. Y lo de darle la vuelta a la tortilla de que el transfuguismo lo hemos practicado los que nos quedamos en el partido es un ejercicio torticero y feo. ¿Por qué no admite que lleva tránsfugas? La palabra es fea, pero admítelo. Es como lo de que el mandato ya estaba terminado. No. Es como si le marcan un gol al Oviedo en el último minuto. El gol cuenta igual. Ser tránsfuga se es, sin dimensión temporal.

–¿A usted le propusieron integrarse en el PP?

–No di ocasión, lo frené de una forma muy rápida. Hablé, hace ya tiempo, con dos personas de la parte orgánica del PP para advertirles de que yo no estaba en el mercado, que yo seguía en Ciudadanos

–Y ahora se ve en la difícil situación de hacer campaña diferenciándose de un equipo del que formó parte.

–Es complicado pero sencillo de entender. No renegamos de haber estado en un equipo de gobierno, de las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal. El gobierno ha sido mejor gracias a la presencia de Ciudadanos. El Alcalde dice que cómo yo no me quejaba cuando estaba en el gobierno, pero si lo decía. Lo hacía en mi grupo municipal y hacia mi portavoz, si ese portavoz no le transmitía al Alcalde lo que yo le decía... Lo que no hice fue ir a los medios a montar bronca como se hizo con el tripartito, porque somos otro tipo de socio y las cositas se hacían en el vestuario. Pero yo nunca me callé.

–¿Qué presentan ahora?

–Dos cosas muy novedosas. La primera es presentar, en vez de un programa, los siete "Oviedos", que es la cotidianeidad: el cultural, el social, el capital, el motor económico, el comercial, el educativo y el lugar para vivir. La otra novedad es el programa de gobernanza, porque no solo es importante lo que haces, sino cómo lo haces, cómo tratas a los funcionarios, cómo tienes que reformar el Ayuntamiento para suplir sus carencias. Por ejemplo, proponemos la coubicación de funcionarios, porque están totalmente dispersos. Hace falta una reforma por dentro y una manera de gobernar, no pegando golpes encima de la mesa y echando pestes de los funcionarios porque las cosas no salen, sino poniéndose codo a codo a trabajar con ellos para que las cosas salgan.

–¿Lo dice por la externalización de la redacción de pliegos que anuncia el PP?

–No tiene sentido, los funcionarios saben hacer pliegos, ese no es el problema. Otra cosa es que para el Alcalde sea un problema porque no les guste cómo le hacen los pliegos y cree que externalizándolo va a poder decidir él cómo se hacen. Eso es de lo que tiene pinta.

–Todavía tienen mucho voto indeciso. Supongo que su objetivo es reactivarlo y entrar al gobierno.

–Ese es nuestro propósito, Ciudadanos tiene vocación de gobernar. Es normal que haya indecisos, las personas que nos han votado son muy exigentes. Yo espero que renueven su confianza, porque somos los liberales, fieles a sus principios y los que darán la cara por ellos.

–Si Cs fuera decisivo para formar gobierno ¿A quién apoyaría, derecha o izquierda?

–"Con quién pactar" es política del siglo XX. Nosotros estamos en el "para qué pactas", que es del XXI. Los que asuman nuestro programa tendrán nuestro apoyo.

–Pero un problema que lastró en el pasado a Ciudadanos fue esa falta de definición sobre sus colores y simpatías.

–Somos el voto que evita las alianzas con los extremos. Aquí hemos tenido varios ejemplos de lo que es gobernar con la extrema derecha. Que se lo digan a la gente de Castilla y León. Ciudadanos es un partido que se alimenta del trabajo y de la ilusión, y los extremos se alimentan del odio.

–Un repaso rápido: Ronda Norte

–Es una mentira. No hay voluntad política de hacerla. Proponemos un pichazo en San Claudio coejecutado entre Ayuntamiento y Principado.

–La Vega

–Tiene que ser ese polo de atracción de empresas y generación de empleo de calidad, y que Oviedo sea el motor económico de Asturias.

–Viejo HUCA

–Desde 2015 Ciudadanos decíamos ampliación del Campus, traslado de facultades de Llamaquique y allí ciudad de la justicia. Parece que todos han aceptado esa vía.

–Capitalidad

–Oviedo merece tener un estatuto de capitalidad como lo tiene Santiago de Compostela, con sus derechos y con las obligaciones que supone ser la capital del Principado. Oviedo tiene que liderar Asturias.

–Generación de empleo y actividad económica.

–Oviedo concentra su industria en Trubia y Tudela Veguín, pero es una ciudad del sector terciario. Lo biotecnológico, lo sanitario, lo agroalimentario son sectores de alto valor añadido en las que la ciudad puede ser líder. Nos falta ese empuje de sacar adelante espacios de oportunidad. Y el sector comercial, que es parte de la esencia de Oviedo, hay que recuperarlo. Y a más, la Cultura, tenemos cultura para exportar, esa economía naranja es básica para Oviedo.

–Impuestos.

–Hacerlos justos. Se requiere hacer una revisión de todas las figuras fiscales y revisar como tenemos que financiar. Vuelven tiempos de la regla de gasto y hay que estar preparados. La plusvalía por causa de muerte hay que quitarla y el IBI diferencial hay que quitarlo. Diferencia a Oviedo respecto a su entorno fiscal y nos hace una ciudad menos atractiva. Otra cosa es que en este mandato, no se pudo reducir todo lo posible.