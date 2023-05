El PP quiere impulsar un mercadillo semanal, los sábados, en La Corredoria

Un nuevo mercadillo semanal, que se desarrollará los sábados en el entorno de la plaza del Conceyín; un escenario fijo para conciertos y actividades culturales; y la transformación del edificio del Mercado en el nuevo Centro Social Integrado. Estas son las propuestas estrella que el PP plantea en su programa electoral para el barrio de La Corredoria, el más poblado de Oviedo, y que ayer fueron presentadas en la zona por el alcalde y candidato a la reelección, Alfredo Canteli.

"La Corredoria es una prioridad para mí como alcalde, lo hemos demostrado con hechos", aseguró el líder popular, añadiendo, en relación a sus propuestas, que "estas importantes obras serán una realidad tan pronto como podamos". La reforma del edificio del Mercado para convertirlo en el Centro Social Integrado del barrio se iniciará, avanzó Canteli, en 2024, y los servicios que ofertará "estarán muy consensuados con los vecinos".

"El Mercado es un local que costó mucho dinero, que está cerrado desde hace años. Nadie quiso interesarse en poner ahí un supermercado, y entonces, porque podemos hacerlo, vamos a transformarlo en un Centro Social Integrado que llevará muchas cosas, con una sala de usos múltiples y a donde, siempre lo recalco, podamos venir a bailar el fin de semana", señaló Canteli, para acto seguido enumerar otros servicios que los populares planean integrar en el equipamiento: cafetería, zona de coworking, biblioteca, sala de estudio, zona de exposiciones... "Todo susceptible de adaptarlo a lo que nos digan los vecinos", señaló el alcalde y candidato a la reelección. "Es una realidad, lo haremos tan pronto como podamos: no venimos a vender humo, sabéis que yo no o hago", aseguró Canteli.

En relación al mercadillo semanal, Canteli lo asoció a la ordenanza de mercados que está actualmente en desarrollo, y que será la que permitirá incorporar este servicio al barrio. "Es algo muy solicitado por los vecinos desde siempre y pronto será una realidad", insistió Canteli.

Las propuestas no se terminan ahí. El candidato popular quiere reorganizar la zona polideportiva anexa al campo de fútbol del Díaz Vega con una nueva pista de hockey homologada, ocho nuevos vestuarios, dos pistas de tenis (una de ellas cubiertas) y una nueva pista de pádel. Además, prevé ampliar el vivero de empresas y desarrollar un nuevo tramo de carril bici para unir La Corredoria y el Rubín, y mejorar la escuela infantil.

Entre los "debe", Canteli señaló que seguirá exigiendo una salida hacia la autovía AS-II, la que une Oviedo y Gijón, en La Corredoria. "Lo intentamos muchas veces, el Principado no quiere. Pero lo vamos a seguir intentando porque lo quieren los vecinos, es una necesidad para ellos y sería bueno para La Corredoria", aseguró Canteli.

"Queremos trabajar por Oviedo y si los ovetenses nos dan la confianza, una confianza mayoritaria, no vamos a fallar", aseguró el alcalde ovetense, que se muestra "con mucha ilusión, con muchas ganas" ante unas elecciones en las que aspira a cosechar la mayoría absoluta. "No fallé en el Centro Asturiano, no fallé en la banca y tampoco voy a fallarle a Oviedo, que es mi ciudad, la que me lo dio todo, y quiero devolverle algo", concluyó.