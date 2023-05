Los candidatos al decanato del Colegio de Abogados exigen elecciones "cuanto antes"

El clima de tensión que rodea al Colegio de Abogados de Oviedo a raíz de la suspensión de la última asamblea general convocada por la Junta de Gobierno de la entidad –una reunión cargada de ataques y críticas contra el equipo del actual decano– no impide que las candidaturas que van a postularse para ocupar el puesto de Luis Carlos Albo sigan adelante con su programa. Se preparan para las elecciones a la presidencia del órgano representativo de los letrados, que deben celebrarse, como muy tarde, antes del próximo 30 de junio.

Aunque los comicios aún no han sido convocados de forma oficial, letrados como Carlos Cima o Javier Calzadilla no esconden sus intenciones y ya han iniciado abiertamente la campaña para sumar apoyos. A pesar de que su candidatura es un secreto a voces, el abogado Antonio González-Bustos prefiere esperar a que se abra el proceso para hacerla pública, pero también ha comenzado a mover sus hilos. Pelayo Fernández-Mijares, que es miembro de la actual Junta de Gobierno, lleva tiempo preparándose para optar al decanato, pero los últimos acontecimientos y las duras críticas hacia el equipo del que forma parte han enfriado sus intenciones. "Ni confirmo ni desmiento nada. Lo primero que hay que hacer es convocar las elecciones y después hablaré sobre lo que voy a hacer", asegura el letrado, que representaría a una candidatura continuista con la labor ejecutada por el equipo de Luis Carlos Albo.

Según sostiene Carlos Cima, uno de los motivos que le lleva a presentarse a las elecciones a decano del Colegio de Abogados de Oviedo es precisamente acabar con esa corriente continuista y evitar que se sigan "cometiendo los mismos errores" que, en su opinión, se han repetido con insistencia durante el mandato de Luis Carlos Albo. "Tanto Pelayo Fernández-Mijares como Antonio González-Bustos representan a esa corriente que tiene monopolizado el Colegio y que impide que se abra a otras inquietudes. No dan participación a gente que no es de su cuerda", asegura Cima, que tiene como objetivo darle un vuelco a la entidad que representa a los letrados. "Queremos recuperar el Colegio para los colegiados", dice.

Los trece miembros de la candidatura que va a presentar Carlos Cima "son compañeros que se dedican a la profesión de forma liberal". Entre otras cosas, en el programa de Cima se incluye la "protección de los abogados" ante la Administración de Justicia y otras Administraciones Públicas. "Seremos beligerantes y reivindicativos a la hora de luchar por los derechos de nuestros compañeros. No se puede tener miedo a criticar cosas con las que no estamos de acuerdo. Nosotros no vamos a estar ahí sólo para salir en las fotos", explica el letrado.

Además de eso, Cima promete que todos los cursos que se organicen en el Colegio de Abogados para que los letrados puedan acceder a cualquier tipo de trabajo –por ejemplo el turno penitenciario o el civil– sean gratuitos. Otra de las preocupaciones de Carlos Cima tiene que ver con el turno de oficio. "Hay muchísimas cosas que mejorar en ese aspecto, para empezar las retribuciones o las condiciones de disponibilidad de los abogados, que están generando quejas totalmente fundadas", señala Cima, que pide que los comicios se celebran "cuanto antes".

En esa misma línea también se mantiene Javier Calzadilla. "Somos los únicos trabajadores que no cobramos esa disponibilidad plena. En Avilés, por ejemplo, si estás de guardia desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde y no te llaman para ningún servicio no cobras nada", explica. "Tenemos que aumentar las exigencias con el Principado en ese sentido. El servicio que prestamos es esencial y si no lo hacemos nosotros el Gobierno regional no tiene medios para prestarlo", señala el abogado, que también lleva otros objetivos en su programa. "Implantaremos medidas de apoyo a los letrados jóvenes y la figura del Defensor del Colegiado para que todos los compañeros tengan un respaldo inmediato ante cualquier tipo de incidencia", explica Calzadilla, que lleva una candidatura con abogados "jóvenes y veteranos" de todas las demarcaciones. "Lo que hace falta es que las elecciones se convoquen cuanto antes", añade.

Antonio González-Bustos tiene intención de presentarse, pero prefiere esperar a que las elecciones se convoquen oficialmente. "No quiero hablar aún de candidaturas porque las elecciones no están convocadas y creo que hay que respetar los tiempos", afirma. Esa convocatoria, según explicó ayer Pelayo Fernández-Mijares, haciendo de portavoz de la Junta de Gobierno están a punto de hacerse pública. "La fecha límite para la celebración de las elecciones es el 30 de junio y hay que convocarlas con treinta días de antelación, o sea que lo haremos rápido", señala.