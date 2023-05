"A los comerciantes la pantalla les da miedo, piensan que tienen que ser ‘instagramers’"

La castellonense Sandra Romero es periodista de formación y desde hace unos cuantos años se dedica a dar cursos sobre cómo los negocios pueden incorporar las herramientas del marketing digital para vender más. Durante toda esta semana está ofreciendo sus consejos junto a la Cámara de Comercio de Oviedo. Reparte su tiempo entre la capital asturiana y otros muchos puntos de la región: Ribadesella, Cangas del Narcea o Luarca, por ejemplo. Por sus manos pasarán unos doscientos empresarios, en su mayoría comerciantes o emprendedores que buscan vender más. Estos son sus consejos para conseguirlo.

–¿Cómo van los negocios asturianos en la carrera de la transformación digital?

–Estamos en un momento en el que las empresas tienen que abordar un proceso de transformación digital que se les atraganta porque hay que aprender a vender de otra manera, a crear sinergias en un entorno virtual. Y esto para pequeños comercios, micropymes y emprendedores del medio rural es complicado. Por eso hemos llevado esta formación a los pueblos. Con cuatro herramientas sobre cómo vender a través de WhatsApp o posicionar tus perfiles en redes sociales se pueden conseguir bastantes éxitos.

–¿Qué ventajas tienen los comercios en este proceso?

–La gran baza de los comercios es que pueden generar un vínculo con sus clientes a través de las redes sociales. Su problema es que piensan que tienen que hacerlo todo de una manera muy técnica, cuando no es así. La marca puede arraigarse a un territorio y vender un concepto de pequeña empresa local, digital y sostenible. Poquito a poquito lo van consiguiendo.

–¿Las desventajas son solo técnicas?

–Hay muchas barreras tecnológicas, hay mucho miedo. El proceso de transformación digital es muy largo y arduo. Pero cuando un comercio aprende a transmitir su esencia, a usar las redes sociales de una manera que le reporte ventas y comienza a tener interacción, aunque sea poca cosa comienza a ver los beneficios del proceso de digitalización porque se dan cuenta de que pueden deslocalizar sus ventas, y que uno de Burgos puede comprar un queso asturiano porque lo ha visto en las redes. Ahí es donde surge la magia.

–Pero internet es una selva.

–Estamos en el océano Atlántico y hay tiburones y nosotros somos peces pequeños.

–¿Y cómo destacar?

–Eso se consigue cuando una marca se transmite de una manera fresca y natural. Normalmente se les enseñan conceptos de marketing que son muy técnicos. Por ejemplo, hacen un vídeo pero no lo suben porque están muy preocupados por las herramientas de edición. Más vale hecho que no hecho, aunque no sea perfecto. Cuando descubren el valor de su marca personal, de comercio pequeño y de lo local es cuando ya consiguen transmitir su marca de una manera fresca, creíble... Se pierden mucho en la parte técnica, pero son muy buenos comunicando.

–Será por el carácter comercial.

–Han vendido toda la vida y saben hacerlo, esa habilidad la tienen. Pero la barrera de la pantalla les da miedo. Luego como ven todo ese "boom" de "instagramers" o "youtubers" piensan que tienen que hacer vídeos perfectos y no se dan cuenta que en esa imperfección está su atracción. La magia es que un pequeño comercio asturiano te venda un queso por las redes y que sea como cuando vienes de vacaciones y el paisano te explica de dónde viene el queso y cómo se hace. Les obsesiona mucho los "likes" y las personas que les siguen, cuando eso es secundario porque es pan para hoy y hambre para mañana. Los "likes" duran un día, lo que hay es que aprender es a construir una comunidad de personas interesadas en el queso asturiano. A las personas de esa comunidad les gustará que el quesero asturiano les cuente cosas sobre la región, las costumbres y cómo fabrica sus productos.

–¿Tienen miedo entonces al cambio?

–Su miedo es que no entienden el algoritmo de las redes. Cuando le explicas que trabaja en base a la probabilidad y que si entre sus seguidores no hay gente interesada en sus productos comienzan a comprender cómo funciona. La clave es que entienda para qué les sirve esto.

–¿Cuál es el perfil de las empresas de sus cursos?

–Hay ideas de negocios muy buenas. En los pueblos hay mucho pequeño comercio muy especializado, como una artesana que hace joyas de plata, que han entendido que la especialización es la clave de las ventas del siglo XXI. Me gusta el hecho de que aquí las pymes y micropymes entienden muy bien el marketing sostenible, saben que eso les va a diferenciar. Los compradores están dispuestos a gastar un 10% más por una marca que sea sostenible. Arraigan mucho su marca al territorio, son muy asturianos.

–¿Y entonces qué les falta?

–Un poco más de iniciativa y de constancia piensan en lo "online" como un añadido.