"Para hablar de pisos antes hay que planificar el ámbito de La Vega, lo demás es humo de pajas"

Carlos Fernández Llaneza (Oviedo, 1963) apura los últimos días de campaña en un ciclo que empezó con su victoria en las primarias del PSOE local y le encamina, ahora, a una corporación que conoce bien, de su época de concejal, hace veinte años, en el equipo de Leopoldo Tolivar.

–¿Por qué ha elegido el parque de San Pedro de los Arcos?

–Es el lugar más vinculado a mi infancia, nací a escasos metros, vine al colegio aquí, hice la primera comunión aquí, vine a las barracas... Es el Otero, el lugar al que volver. De ser una zona en la que pastaban las vacas de Violeta y eran todo praos ha pasado a ser una zona totalmente urbanizada. Pero sigue guardando ese encanto del Otero que vio crecer a Oviedo a sus pies.

–Vallobín, aquí al lado ¿le sirve para hacer un diagnóstico de barrios?

–Veo envejecimiento de población, muchos locales cerrados... No es fácil de solucionar. Hay que facilitar que los jóvenes se puedan quedar, mejorar la accesibilidad en las viviendas, la eficiencia energética y dar a los barrios equipamientos y servicios.

–¿Porque están infradotados?

–Se echan en falta instalaciones deportivas, de reunión, falta de mantenimiento... Toda la ciudad tiene que tener las mismas condiciones, y lo mismo la zona rural. Todo Oviedo es capital.

–¿Qué pasa en la zona rural?

–Veo las mismas carencias que hace veinte años, cuando era concejal y llevaba esas áreas: limpieza de caminos, carreteras, iluminación, espacios de reunión, transporte público, acceso a internet, saneamiento. Y lo que tenemos que hacer es ofrecer a cualquiera que quiera vivir allí lo que exigiría para irse a vivir a la ciudad.

–¿Y en la ciudad?

–Tenemos que pensar qué tipo de ciudad queremos y entre lo prioritario hace falta un estudio de movilidad de tráfico y una reforma de la administración municipal. Hay que contar con los funcionarios, es fundamental que el Ayuntamiento esté bien engrasado.

–¿Y usted qué tipo de ciudad quiere?

–Una ciudad abierta, para las personas, sostenible y abierta a Europa, preparada para dar un salto hacia la modernidad. Eso pasa por desarrollar un urbanismo sostenible, una ciudad ambiciosa, con una Cultura accesible y preocupada por los mayores.

–¿Cómo es el urbanismo sostenible?

–Más amable, de medidas poco agresivas, casi de arquitectura efímera, que nos permita hacer transformaciones urbanas fácilmente, dar mayor prioridad al peatón. Nuestro corredor verde está pensado así, son casi cinco kilómetros, desde el Cristo al HUCA, que cruzan longitudinalmente la ciudad, una línea que ya existe donde vamos a facilitar el tránsito peatonal, eliminando barreras y con más zonas verdes.

–La Ronda Norte, entiendo, no es sostenible. ¿Y el tráfico de Ciudad Naranco?

–Defiendo lo que vengo defendiendo desde hace años, que hay alternativas más realistas: el desdoblamiento de Nicolás Soria, que ya está en marcha, el de Winter Blanco con salida a Luis Oliver, el pinchazo a la autopista en San Claudio, el vial de conexión de las Campas a la Pixarra del Plan General y potenciar el transporte público. Además, la movilidad va a cambiar en las ciudades y no tiene sentido hablar de grandes infraestructuras viales.

–¿Tiene sentido el parking de La Escandalera?

–Si queremos hacer una zona de bajas emisiones no podemos atraer tráfico al centro, hay que buscar un equilibrio. Ya hay mucho estacionamiento en la zona, quizá se pueda mantener una parte, pero la tendencia es que cuanto menos tráfico atraigamos al centro, mejor. Aunque no es algo que vayamos a hacer de forma inmediata.

–En La Vega su postura también ha sido polémica.

–También llevo escribiendo desde hace años sobre La Vega y sigo pensando lo mismo. Es una oportunidad de futuro que no podemos desperdiciar, tiene que ser uno de los pilares en los que asentar el desarrollo empresarial, tecnológico y cultural de Oviedo. Y también puede haber vivienda. El problema es poner el carro antes de los bueyes y hablar de lo que no deberíamos. Primero hay que planificar el ámbito, lo tiene que hacer el Ayuntamiento en el uso de sus competencias. Y luego ya podemos discutir cuánta vivienda hace falta y dónde. Lo demás es humo de pajas. Estamos asistiendo a demasiada discusión urbanística a golpe de ocurrencia.

–En todo caso, hay un protocolo que se presentó públicamente.

–El protocolo es una declaración de intenciones, el convenio es otra cosa, y vamos a ver qué contenido tiene. Porque el Alcalde cambia permanentemente de ideas: habló de torres, de chalés, de viviendas...

–¿Qué quería decir cuando dijo que el convenio estaba muerto?

–Quise decir que si Vivienda compra parte de la parcela cambia uno de los actores, que a Oviedo nos costaría cero y que se cierra la puerta a la especulación. Mi valoración es positiva. Del convenio no sé si ahora tiene que cambiar en mucho o poco, me gustaría verlo antes.

–Pero usted es el candidato del PSOE, supongo que el gobierno regional, de su partido, se lo habrá facilitado.

–No, yo no he visto el convenio.

–¿Pero con el protocolo sí está de acuerdo?

–En lo esencial, sí. Que nadie busque grandes discrepancias, ni deslealtades ni confrontaciones, que no las hay. Quiero lo mejor para Oviedo.

–¿Qué piensa de la oferta de Llamazares de rebajar las viviendas y apoyar el convenio?

–Yo ya ofrecí un pacto por La Vega en la campaña. De viviendas me parece prematuro hablar cuando el ámbito no está desarrollado. Lo dicen los expertos. Es un brindis al sol.

–Repaso rápido a algunas cuestiones: creación de empleo.

–Apoyarnos en nuevas empresas, en la Universidad, potenciar lo que tenemos, que es el turismo y el comercio.

–Viejo HUCA.

–Una de esas ventanas de oportunidad, fundamental para revitalizar esa zona, y que a su vez permitirá la reunificación de las sedes judiciales en Llamaquique.

–¿Qué escenario de pactos maneja después del domingo?

–No nos planteamos ningún tipo de escenario. Lo que hay que hacer es votar, en especial los que creen que Oviedo necesita un cambio. Cuando lleguemos a otro puente, lo cruzaremos.

–¿Se siente plenamente apoyado por su partido?

–Sin duda, no tengo ningún problema. Ya he dicho que el que busque deslealtades o discrepancias no me busque a mí. Lo que puede haber es diferencia de matices. Yo intento defender lo que es mejor para Oviedo. Ramón Rubial, con quien mi padre compartió prisión en Málaga, decía que primero España y después el partido. Yo diría lo mismo de Oviedo. Pero no hay grandes diferencias, son matices, como en cualquier partido democrático.