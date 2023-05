Manuel Fernández: "Con la costura logramos reinsertar a víctimas de trata"

Manuel Fernández (Barcelona, 1962) se crio en Benidorm, donde su familia tenía tiendas de ropa. Supo cuál era su vocación cuando, en un viaje de trabajo a Barcelona con su madre, vio por primera vez un desfile. Es, junto con Custo, el único español que, por el momento, ha mostrado su trabajo en la pasarela de Nueva York; y ha querido llevar la moda más allá del "show" y del "business", para hacer de ella un instrumento de integración social y cultural.

Uno de los momentos más emocionantes de su vida lo experimentó cuando, tras la emisión de un reportaje sobre una sesión con mujeres gitanas, en Sevilla, un dentista llamó a una de las chicas que participaban para arreglarle la dentadura. "Ella tenía 18 años y apenas le quedaban dos dientes; su vida cambió a partir de aquello", relata Fernández.

"Abogo por la costura como vehículo para empoderar a víctimas de trata, reclusas o en exclusión social a través de diseños con materiales reciclados", señaló ayer en el Club Prensa Asturiana, en un acto organizado por la Asociación Iberoamericana de la Comunicación, ASICOM, presentado por Laura Galguera, vicepresidenta de la entidad.

Y es que de la pasarela neoyorquina Manuel Fernández, íntimo amigo de la actriz Loles León y de la cantante Ainhoa Arteta, a las que ha vestido en repetidas ocasiones, llevó la moda a la cárcel de Alcalá Meco, a las prisiones más sórdidas de Puerto Rico o Colombia, y al barrio sevillano de las Tres Mil Viviendas, donde los taxistas no se atreven a entrar y donde la policía lo hace con precaución. En 2021 ideó una colección "cápsula" de novia, confeccionada íntegramente por diez mujeres nigerianas que estaban en proceso de inserción tras haber sido víctimas de redes de tráfico con humanos. "El objetivo de esta colección es sensibilizar a la sociedad y, al mismo tiempo, homenajear a las mujeres que han sufrido trata y que, poco a poco, están saliendo adelante", recalca. Fernández, que recibió el premio "Aguja Brillante 2022" por sus 40 años de trayectoria, es ante todo, crítico con el sector en el que se mueve: "En el mundo de la moda hay demasiada gente haciendo cosas que a veces perjudican a otras, recalcó. En 1998 ideó el Institute Fashion Art, después de un desfile en el Círculo de Bellas Artes en Madrid.

"Uno de los vestidos de novia que saqué no tuvo demasiado éxito. Entonces le dije al pintor Juanjo Castillo: ¿Por qué no me pintas este vestido y creamos algo distinto?", relató el diseñador. En la actualidad, la colección de "Fashion Art" cuenta con más de cien vestidos, en los que han trabajado artistas españoles como Manolo Valdés y Úrculo, y latinoamericanos como el ecuatoriano Oswaldo Viteri, el mexicano Guillermo Ceniceros y el argentino, Pancho Luna, entre otros.

"La filosofía que se esconde tras ‘Fashion Art’ es la búsqueda de un espacio de interacción con el mundo del arte de una manera natural, sin grandes ornamentos", afirma. "Los llamo también lienzos para que la gente entienda que es arte en otro soporte, que no están ante vestidos estampados ni pintados", añade Fernández, quien resalta que su voluntad es que el público aprecie el "efecto visual" de la pintura plasmada en sus vestidos.

