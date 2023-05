Respeto a las paradas de autobús

Soy usuaria habitual del bus urbano y y sigo viendo a lo largo de los años que no se respetan los espacios destinados a las paradas. La ocupan motos y coches, incluso con los conductores dentro, que ni se inmutan cuando llega el autobús, al que obligan a parar en medio de la calzada obstaculizando el tráfico y haciendo imposible que una persona en silla de ruedas acceda al autobús, pues no puede extender la plataforma, que precisa apoyarse en la acera.

No sé si estas personas tan incívicas necesitan docencia, lo que creo, más bien, es que no sienten el mínimo respeto hacia el prójimo, además de infringir las normas del código de circulación. Tal vez una sanción les ayudaría a no repetirlo.