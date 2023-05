Luz Gabás, galardonada con el premio "Planeta" en su edición de 2022 por la novela "Lejos de Luisiana", protagonizó ayer la última jornada de la edición de este año del ciclo "Las tertulias del Campoamor". Fue un encuentro que, como todos los de este año, se desarrolló ante un nutrido público, y en el que Luz Gabás detalló el intenso proceso de documentación y escritura para crear la exitosa epopeya que es "Lejos de Luisiana".

En un animado coloquio con Amor Domínguez, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, Luz Gabás reveló que su punto de enganche con esa época particular en la historia, el dominio español de Luisiana, fue la figura de Bernardo de Gálvez, destacado político y militar que apoyo a las Trece Colonias en su Guerra de Independencia contra los británicos. "Encontré que había biografías noveladas de Gálvez, pero no te explicaban el contexto, ni esos 40 años, entre 1763 y 1803, en los que Luisiana fue colonia española", explicó la escritora. Así, a medida que se documentaba, la figura de Bernardo de Gálvez fue desplazándose hasta ocupar un lugar secundario en ese gran fresco histórico que acabaría siendo "Lejos de Luisiana".

Durante su conversación con Amor Domínguez, Luz Gabás fue describiendo los personajes de la novela, detallando cuáles de ellos se inspiraban en personajes históricos, y cómo fue el proceso de documentación, que se prolongó durante dos años. "Mi novela ocupa el espacio temporal entre ‘El último mohicano’, de James Fenimore Cooper, y las novelas de Mark Twain", detalló la escritora. De sus personajes, destacó las historias reales detrás de algunos, como Cecile, inspirada en una mujer a la que habían casado con 15 años con un panadero francés. Tras tener un hijo, su marido volvió a Francia, a seguir con sus negocios, y la mujer se enamoró de otro hombre. Tuvieron cuatro hijos. "Su marido regresó y reclamó ante las autoridades que volviese a casa, porque era su derecho. Pero ella se negó", relató Gabás, elogiando el arrojo de "una mujer avanzada a su tiempo".

La escritora reconoció que le sorprende que la historia de este período, el del dominio español de Luisiana, sea tan poco conocido, tanto aquí como en Latinoamérica. Tampoco tuvo reparo en asegurar que no ve fácil abordar "otra novela con esta envergadura", distinguiendo además el abordaje que supuso por ejemplo su exitosa "Palmeras en la nieve", que era una historia más sencilla de abordar. De ahí, explicó, que "Palmeras en la nieve" acabase como película, mientras que "Lejos de Luisiana" requiere de otro formato de más duración: será una serie, que ya se está desarrollando.

Durante el debate, al que se incorporó también un animoso público, Luz Gabás reivindicó la valía de fenómenos literarios como Alice Kellen o María Martínez, que son capaces de atraer a un público joven: "Escriben sobre la vida, de cosas muy cotidianas, muy cercanas a las inquietudes de los jóvenes", explicó, tras relatar su entusiasmo durante una presentación de María Martínez, con quien coincidió en Buenos Aires.

Desde esta perspectiva, Luz Gabás reflexionó sobre la manera de introducir a los jóvenes en la lectura, con una novedosa propuesta: "La historia de la literatura tenía que enseñarse al revés, empezando por la literatura de hoy y yendo hacia atrás". Y también se mostró confiada en la pervivencia de la creación literaria pese a los avances tecnológicos. "No tengo miedo a la tecnología ni al ChatGPT", aseguró, "es posible que se hagan textos así, pero serán textos sin alma, la tecnología no acabará con la figura del creador. Cada veneración crea su propia narrativa y eso no lo puede hacer una máquina".