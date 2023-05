La procesión de la Balesquida, una tradición "imperdonable"

"Jamás me la pierdo. Mira que me gusta la sidra, pero estaba tomando una botellina y dejé el último culín para llegar a tiempo". Azucena Ordóñez no falla. Lleva 51 años acudiendo como un clavo a la procesión inaugural de los actos religiosos de Pentecostés, más conocido como el Martes de Campo y ayer ratificó de nuevo su fidelidad renunciando a un trago de su bebida favorita. Su pasión por el clásico traslado de Nuestra Señora de la Esperanza desde la capilla de La Balesquida hasta la iglesia de San Tirso para iniciar tres días de oraciones junto a Velasquita Giráldez –precursora de la cofradía creada en el siglo XIII– nació tras casarse, de la mano de su suegra, hoy fallecida. "Me contagió su fe y ahora para mí esto es algo imperdonable", confesó al paso de la imagen por la plaza de la Catedral ante la atenta mirada de cientos de cofrades, turistas y curiosos.

A pesar de tratarse de una procesión corta, de apenas un cuarto de hora, a algunos todavía les da tiempo a soltar alguna lagrimilla. "Vengo mucho a rezarle a la Virgen, especialmente desde que tengo un familiar enfermo", confesó Lola González, vecina de Pumarín y también fija en los actos religiosos previos al Martes de Campo. Aunque la Cofradía llegó a dudar de la celebración del traslado tras un "malentendido" con el Ayuntamiento en la tramitación del permiso municipal, finalmente todo salió incluso mejor de lo planeado. "No solo nos dieron el permiso, sino que hasta contamos con la presencia de la banda de gaita", celebró el portavoz del colectivo religioso, José Luis Felgueroso, a escasos minutos del comienzo de un recorrido protagonizado por 16 braceros y decenas de cofrades de todas las edades. "Es una representación de los 2.200 miembros con los que contamos", explicó Felgueroso, reivindicando las profundas raíces de La Balesquida en la ciudad. "Somos una de las cofradías más antiguas de España, en 2032 cumpliremos ocho siglos", subrayó Felgueroso. A la devoción se sumó una amplia presencia del creciente turismo ovetense. El francés Yves Durand hizo parada este miércoles en Oviedo durante su recorrido por el norte de España y se vio sorprendido por el sonido de las gaitas. "Pensé que esto solo se hacía en Semana Santa", confesó mientras apretaba una y otra vez el botón de su cámara digital, hasta quedarse sin batería. "Si lo llego a saber, la pongo a cargar", explicó con un más que notable castellano y lanzando una sonrisa de complicidad a su pareja, la cual le acompaña en un viaje de dos semanas. La procesión sorprendió incluso a otros asturianos despistados. "Vinimos desde Mieres de compras y al ver tanto movimiento nos acercamos a ver de qué iba el tema", explicó Susana García, quien, acompañada de su hija de 11 años, Sara Vázquez, siguieron sorprendidas cómo cientos de móviles se elevaban sobre la multitud para tomar fotos del cortejo. Al ritmo de la gaita, la imagen fue portada "al cielo" en un pequeño trazado en forma de "L" con un primer tramo con la Virgen mirando de frente a la Catedral y una segunda parte enfocando hacia la iglesia de San Tirso, donde el párroco, Ángel Rodríguez Viejo, lideró el canto de la Salve mientras los portadores de La Esperanza la bailaban junto al lugar en el que descansan los restos de la creadora de esta arraigada celebración. Tres días de oración A partir de hoy, San Tirso acogerá durante tres días, a partir de las 18.30 horas, el rezo del Rosario y una posterior misa en honor a La Esperanza, la cual retornará de nuevo en procesión a la capilla el sábado tras el responso ante el sepulcro de Doña Velasquita. "Esa tampoco la perdono", adelanta Azucena Ordóñez.