El flamenco es una música del pueblo, no se adscribe a ninguna etnia o colectivo, ni es de gitanos ni es de payos, su sonido es universal. Así lo expresaron ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA el cantaor José Montoya ("Berenjeno") y el guitarrista Manuel Heredia, que hoy actúan en el Teatro Campoamor, en la zarzuela "Entre Sevilla y Triana". Ambos artistas, jerezanos de pura cepa, enraizados en las sagas más conocidas del arte flamenco, estuvieron acompañados por Soledad González, presidenta de la Peña flamenca "Enrique Morente" y el guitarrista toledano, afincado en Gijón, Carlos Sánchez.

"Uno cree que el flamenco no tiene afición fuera de Andalucía y no es así; nos sorprende lo mucho que gusta nuestra música en Oviedo y en Asturias; la verdad es que el flamenco está por toda España", aseguraron, ante un nutrido público que también pudo disfrutar de unos toques de guitarra a cargo de Carlos Sánchez, que ha sido preseleccionado para participar en el festival del Cante de las Minas de La Unión (Murcia), uno de los más prestigiosos del mundo.

"Ningún palo del flamenco es fácil y ahora se han echado a un lado cantes como la farruca o la liviana, que debemos recuperar", abundaron los artistas que forman desde hace años pareja profesional. Tanto José Montoya como Manuel Heredia se mostraron encantados con su participación en la zarzuela, una experiencia nueva para ellos, más acostumbrados a trabajar en tablaos y recintos dedicados específicamente al flamenco.

"La Zarzuela te obliga a seguir la partitura, el orden de la función, es todo muy diferente, y muy enriquecedor", señaló Montoya, del barrio jerezano de la Plazuela, y de una de las familias más cantaoras de Jerez, los Carpio, emparentado con los Moneo, Rubichis y Agujetas y nieto de Alfonso Carpio "el Berenjeno".

"Oviedo me encanta, por mí me quedaría aquí un mes", indicó Manuel Heredia, considerado el heredero actual de la tradición guitarrística jerezana, que empezó estudiando violín y pronto descubrió que la guitarra era su auténtica pasión. Heredia y "Berenjeno" acaban de editar un disco cuyo primer sencillo lleva por título "Siempre Jerez", dedicado a la popular Feria del Caballo de su ciudad natal. "El flamenco pop no existe; flamenco es cantar por soleá o por bulerías", concluyeron. La Peña Enrique Morente celebra mañana en su sede de Villafría una velada homenaje a Guillermo Pérez de Castro, fallecido el pasado mes de marzo.