Una gran familia "con ‘F’ de Fleming"

Para despedir a los 131 alumnos que finalizaron el Bachillerato o un ciclo formativo de FP y se graduaron en el IES Doctor Fleming, el director, Santiago González, recurrió a Charles Chaplin en su mensaje: "Como bien dijo ‘es bueno ir a la lucha con determinación, abrazar la vida con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve’". La Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe se llenó para acoger el acto, al que acudieron entre estudiantes, profesorado y familiares alrededor de 400 personas.

"En todas las graduaciones me pongo nervioso", reconoció González, que acumula más de veinte. Con este acto emotivo, señaló, "se manifiesta el agradecimiento al trabajo conjunto de alumnos, familias y también de profesores, que os han ayudado a llenar vuestras mochilas". "El camino no ha hecho más que empezar pero esta parte la habéis superado con éxito", apuntó y les recomendó que se preparasen "para el éxito y el fracaso, que hay que saber gestionar".

El director del centro en el que han cursado sus estudios los 131 estudiantes les animó a "llegar a la cota más alta de formación que se pueda". En la graduación del IES Fleming, Patricia Menéndez y Cristina Junqueira ofrecieron el discurso en representación de los alumnos de Bachillerato que se graduaron. Subrayaron la "tristeza" con la que ponen fin a esta etapa educativa pero también las ganas de empezar un nuevo camino.

Lucía Ramos fue la portavoz de los estudiantes de los ciclos de FP. "No me llevo compañeros, me llevo amigos", señaló. Eric Rovalino amenizó con el piano la graduación, en la que ejercieron como presentadores Nayllel Intriago y Ariadna Macher. Maite Alonso García, profesora de Filosofía, fue la madrina del acto. En su discurso, agradeció haber encontrado a "esa gran familia que denominados con ‘F de Fleming’". Animó a los estudiantes que dejan el centro que persigan "los objetivos con pasión" y que no tengan temor a equivocarse.

"Hemos compartido buenos momentos, hemos aprendido y hemos reído", subrayó después de indicar que "la pandemia ha hecho de vosotros una generación más fuerte; habéis demostrado resiliencia". En representación de las familias, Mabel Gancedo felicitó a los estudiantes de esta promoción que ha concluido sus estudios en el IES Fleming y les deseo suerte.

Primero recibieron sus diplomas los estudiantes que finalizaron el Bachillerato y después los que cursaron los ciclos formativos de FP básica, media y superior. También se reconoció la labor de los alumnos que lograron las mejores calificaciones y aquellos que consiguieron distinciones o resultados destacados en otras actividades como las olimpiadas de matemáticas y de economía.

Con la música concluyó la graduación de los 131 estudiantes que finalizan sus estudios de Bachillerato o ciclos formativos en el IES Fleming.