Una ciudad que mire hacia el futuro con proyectos rigurosos, sensatos y completamente realizables. Ése es el Oviedo que quiere Alfredo Canteli y su equipo, y la hoja de ruta para alcanzarlo ya está trazada. Remodelar esta ciudad con actuaciones que la hagan más accesible para todos los ciudadanos, más eficiente en los servicios que presta a los barrios, más atractiva para los visitantes y con unos equipamientos deportivos, culturales y administrativos a la altura de lo que la capital del Principado necesita.

Oviedo necesita un proyecto político que la ayude a seguir avanzando, como lo ha hecho estos cuatro años, y por eso no se puede dar ni un paso atrás. El proyecto de Alfredo Canteli dibuja una ciudad más moderna y transitable, con proyectos punteros pensados para todos los ciudadanos.

-Peatonalización de la Plaza de la Escandalera. Oviedo ganará una gran plaza diáfana, un gran espacio peatonal que conecte el casco antiguo con el Campo San Francisco y que permita celebrar eventos multitudinarios al aire libre, como el encendido de luces navideñas. Una propuesta de movilidad sostenible que va unida a la reforma del párking subterráneo, cuyas instalaciones han quedado obsoletas y que hay que adaptar a la nueva normativa, con una importante ampliación. Oviedo ganará una gran plaza peatonal en pleno corazón de la ciudad limitando el tráfico al transporte público y residentes, cambiando los accesos al párking y protegiendo al pulmón verde del centro, el Campo San Francisco.

-Nuevo Pabellón de Deportes en Ciudad Naranco. Ciudad Naranco contará con la más moderna instalación deportiva de Oviedo: un nuevo Pabellón de deportes con pista de atletismo, una pista polideportiva con techo y un carril bici de 700 metros que circunvalará todo el complejo. Pistas homologadas permitirán albergar grandes competiciones nacionales, pero todo el complejo estará abierto permanentemente a los vecinos del barrio para actividades deportivas.

-Centro Social Integrado para la Corredoria. El barrio con mayor población de la ciudad, más de 30.000 habitantes, necesita más servicios para atender las necesidades de sus vecinos. Por eso, se va a rehabilitar y reformar el edificio que estaba destinado a albergar un mercado de abastos en un nuevo Centro Social Integrado. Será uno de los más modernos de la ciudad y contribuirá a la dinamización de esa zona, con espacios para las asociaciones, salón de actos, una zona infantil, oficina de atención al ciudadano para realizar trámites con el Ayuntamiento sin salir del barrio, y dos plantas de aparcamiento público. Más de 3.000 metros cuadrados al servicio de los vecinos, con una estética cuidada y nuevas utilidades, como espacios coworking.

-Un mercadillo para dinamizar los sábados en el Conceyín. La reforma de la vigente ordenanza de Mercados permitirá que la plaza de mayor dimensión de Oviedo, la del Conceyín, en la Corredoria, pueda albergar un mercadillo semanal los sábados, para complementar el mercado semanal de los jueves en el Fontán. Una actividad que llenará de gente y de vida la Corredoria los fines de semana.

-El Jardín Botánico de Oviedo en el bosque del Fulminato en La Manjoya. Los más de 80.000 metros cuadrados de bosque que se ubican en La Manjoya, junto a la Zoreda, albergaron en su día las instalaciones de la antigua fábrica de explosivos. Con este proyecto, se propone convertir a ese espacio arbóreo en el Jardín Botánico de Oviedo, con la renaturalización del complejo y plantación de nuevas especies y con una singularidad que lo hará único: la recuperación de las antiguas edificaciones de la fábrica y su transformación en mausoleos para el recuerdo y visita a su pasado industrial y en salas multiusos en las que hacer exposiciones o actividades culturales.

-Un remodelado Palacio de los Deportes que se convertirá en punto neurálgico de Ventanielles. Una reforma de este equipamiento singular e identitario de Oviedo, virguería de la ingeniería de Sánchez del Río, para multiplicar su aforo y permitir que se convierta en la sede del baloncesto y el balonmano de la ciudad. Una reforma que permitirá competiciones de alto nivel que atraen múltiples visitantes a la ciudad. Una ampliación que también habilitará ese espacio para acoger grandes conciertos y eventos, convirtiéndose en el motor de la actividad del barrio.

-Parque Lineal y nueva pasarela peatonal para la principal entrada a Oviedo. Una nueva entrada a la ciudad que dará la bienvenida a los visitantes con una espectacular pasarela peatonal icónica que lleva la firma de unos de los mejores despachos de ingeniería de nuestro país. Un enorme tobogán con mástil que conectará barrios separados por la autopista con itinerario peatonal y ciclable. La actuación se complementa con un nuevo parque lineal en la margen derecha de la autopista, en sentido salida, con cientos de metros cuadrados de zonas verdes para el disfrute y paseo de los vecinos.

Sensatez y proyectos para que Oviedo siga avanzando

«Es necesario concentrar el voto en la única opción política que puede gobernar Oviedo con garantías, sin experimentos y con sensatez», señala Alfredo Canteli

A dos días de la cita con las urnas, queda claro que el único candidato a la alcaldía de Oviedo que ha presentado un proyecto de ciudad, imaginativo y viable, ha sido Alfredo Canteli.

Y el aval de este proyecto son los cuatro años de excelente gestión que ha protagonizado Alfredo Canteli, con un gobierno que puso en marcha grandes mejoras de las infraestructuras en los barrios, atendiendo las peticiones de los vecinos, ayudando a los emprendedores y empresas a generar actividad y empleo, bajando los impuestos a los ciudadanos y haciendo una ciudad más atractiva que nunca para visitantes y turistas.

La herencia del desgobierno del tripartito era muy negativa, pero el ejecutivo de Alfredo Canteli supo poner en marcha de nuevo a la ciudad tras ese largo paréntesis de parálisis, dejadez y crispación.

El Oviedo que está diseñando Alfredo Canteli desde el rigor de la buena gestión es el de los nuevos equipamientos deportivos en Ciudad Naranco, La Corredoria o Ventanielles que traerán a la ciudad un sinfín de competiciones deportivas nacionales e internacionales; el del nuevo modelo de Centros Sociales Integrados, que brindan a los ciudadanos muchos más servicios sin salir del barrio, el Oviedo que mima a su joya de la corona cultural, la música clásica, la ópera, la Zarzuela, y que ha sabido abrir las puertas a los nuevos formatos culturales y artísticos que han atraído a miles de personas estos últimos cuatro años a la ciudad.

"El Partido Popular es hoy la casa del centro-derecha y pido a todos los simpatizantes y votantes de Ciudadanos que nos apoyen"

Un proyecto de ciudad guiado por la sensatez y el entendimiento necesario entre instituciones, aunque sean de distinto color político. Y la recuperación de la fábrica de La Vega es un buen ejemplo de ello, pues abre un horizonte nuevo de oportunidades para desarrollar actividad económica en las nuevas industrias tecnológicas, biosanitarias y culturales.

Un proyecto que tiene muy claro que donde mejor está el dinero del contribuyente es en su bolsillo, por lo que seguirá conteniendo la carga fiscal que soporta en lo que respecta a los impuestos y tasas públicas municipales; que sabe que el camino más directo para crear empleo y actividad es ir de la mano de las empresas, creando nuevas líneas de ayudas, agilizando licencias, reduciendo burocracia y facilitando la inversión.

Un proyecto que ya ha conseguido, superando los efectos de una pandemia mundial y de la guerra en Ucrania, que Oviedo crezca de manera espectacular en una de sus principales actividades económicas, el turismo, logrando ser el motor turístico de Asturias y una referencia en el Norte de España, sólo superada por San Sebastián.

«La ciudad que todos soñamos está a nuestro alcance, la que yo quiero para mis hijos y nietos. Oviedo puede ser el Madrid del Norte y el Londres del Sur, una capital que avanza hacia el futuro con grandes proyectos, que no son entelequias, si no que ya están en marcha, que mejorarán la vida de todos los ciudadanos, ahora y en el futuro, y que darán una gran dimensión a la economía de la innovación , la tecnología y la cultura. La ciudad que debe atraer al talento que se fue en busca de un futuro mejor. No podemos permitir que la ciudad dé marcha atrás, nos jugamos mucho», señala Alfredo Canteli

“No pido el voto útil para mí, lo pido para Oviedo”

Para lograr este objetivo, es necesario concentrar el voto en la única opción política que puede gobernar Oviedo con garantías, sin experimentos y con sensatez. El mensaje que ha repetido Alfredo Canteli es que la concentración del voto de centro derecha es hoy más necesaria que nunca para que esta ciudad no vuelva a retroceder, cayendo de nuevo en las manos de la izquierda radical. Y en este sentido, Canteli pone el énfasis en los votos que se pueden perder en opciones políticas de centro y de derecha que, según todas las encuestas, no van a conseguir representación.

«Serán votos que, indirectamente, beneficiarán a la izquierda. Cada voto es importante», asegura Alfredo Canteli, «y necesitamos conseguir una mayoría suficiente para poder llevar adelante nuestro proyecto para Oviedo. El Partido Popular es hoy la casa del centro-derecha y pido a todos los simpatizantes y votantes de Ciudadanos que nos apoyen porque defendemos todos los principios y objetivos que ellos defendieron en 2019 y en la coalición de gobierno con el PP en esta ciudad. Deben tener en cuenta que juntos somos más fuertes», añade.

«No pido el voto útil para mí, lo pido para Oviedo», concluye Alfredo Canteli.