Un único enemigo a batir: el Oviedo del PP, en la diana de PSOE, Podemos, Cs y Vox en el último debate electoral

El último debate electoral de los principales candidatos que optan a la Alcaldía de Oviedo el próximo domingo dejó claro que hay un único enemigo a batir. El modelo de ciudad del PP y las maneras de gobierno de Alfredo Canteli fueron los principales protagonistas del encuentro celebrado en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA en el que Carlos Llaneza (PSOE), Luis Pacho (Ciudadanos), Belén Suárez Prieto (Podemos) y Sonsoles Peralta (Vox) afearon al actual Alcalde su mandato mientras él sacaba pecho. Moderó el encuentro Álvaro Faes, jefe de la sección de Oviedo de este diario.

Los cinco candidatos debatieron durante dos horas sobre infraestructuras, cultura, economía y políticas sociales en un tono bastante sosegado en el que el calor y el forcejeo vino más desde la parte del público que de entre los que estaban en la mesa.

Canteli lidió rápido con algunas de esas algarabías cuando fueron contra él y prometió diálogo y consenso. Fue lo que le pasó en una de las primeras intervenciones, cuando a la mención del teleférico al Naranco una parte del público saltó y él lo paró con un: "tranquilos, que no se hará realidad sin antes haberlo consensuado con todos".

Poca refriega

De ese clima de guante blanco había hablado Suárez Prieto en su primera intervención, cuando citó que entre público se encontraba el expresidente de la Junta General Antonio Landeta, con quien compartía, dijo, un antepasado, el ministro republicano Ramón Álvarez-Valdés, asesinado en la cárcel Modelo al inicio de la Guerra Civil. "Celebro que ahora podemos estar aquí hablando y no nos estemos pegando tiros", concluyó.

Que no habría gran refriega en la mesa, aunque sí oposición frontal por parte de todos los aspirantes contra el modelo del titular del bastón de mando, se notó también en los pocos choques, muy suaves, que tuvieron el candidato del PSOE, Carlos Llaneza, y Canteli. El socialista, ironizando con los anuncios de campaña, le pidió que le dijera "donde podía comprar esa chistera" de la que andaba sacándose proyectos todos los días. Y cuando retomó la frase con un "...cuando yo sea alcalde", el actual regidor le cortó con un "te falta mucho para eso".

Algo más de roce, fruto de los casi cuatro años que pasaron juntos en el gobierno local cuando todavía formaba parte de la coalición gobernante, generó el candidato de Ciudadanos, Luis Pacho, en sus intercambios con Canteli. En el apartado cultural, un área en manos de la formación naranja, Pacho celebró todas las nuevas líneas de programación desarrolladas estos cuatro años y el Alcalde le afeó que se colgara la medalla: "Te quieres apropiar de algo que no es tuyo, es de todos". Pacho, rápido, le recriminó que se hubiera deshecho del concejal del área "dándole una patada al Principado" (José Luis Costillas va en la lista de Diego Canga) y zanjó la discusión con un "los trofeos se quedan en la vitrina del equipo que los ganó". No fue la única. El regidor, que acusó en varias ocasiones a sus rivales de mentir con las cifras o estar manejando datos "malos" –"hay que venir estudiado a los debates", dijo en varias ocasiones a Sonsoles Peralta– protestó en un momento del encuentro: "¡No me gusta que me rectifiquen cuando digo la verdad!" y Pacho, de nuevo, matizó: "No te gusta que te rectifiquen. Punto".

Peralta (Vox) echó en cara al Alcalde el electoralismo, los "montones de millones" anunciados en los últimos días, se preguntó de dónde iba a salir el dinero y vaticinó que "ninguno se llevará a cabo". "Hacer es trabajar", concluyó, y al equipo de gobierno "no le gusta trabajar, le gusta salir en la foto". Sus críticas al electoralismo le llevaron también a recordarle a Canteli, en otro momento, que solo le quedaba hoy para anunciar más proyectos. "El sábado ya no puede, acuérdese", le soltó.

En ese apartado de cruces de acusaciones y de pegas al modelo Canteli, Belén Suárez Prieto centró parte de sus críticas en el modelo social del último gobierno local, al que acusó de entender como "limosnas y paguitas" la política asistencial. Canteli se dio por aludido y replicó: "Lo que yo digo es que prefiero darles empleo, porque con un empleo una persona se realiza, viven de una forma mucho más digna". Fue también en ese momento cuando el Alcalde realizó su anuncio de un premio "Mujer Oviedo" y Prieto, en la segunda réplica prometió "una clara voluntad feminista que impregnará todo", la recuperación de los puntos violeta y la atención al colectivo LGTBI "antes que premios". Sobre la dignidad de los que no tienen empleo, aclaró, "son personas dignísimas, nunca la perdieron".

Fernández Llaneza, que pidió "dejar la nostalgia y recuperar la ambición perdida", incidió mucho en la baja ejecución del mandato, "la peor de todo lo que va de siglo", y evidenció el contraste con los ochenta millones inmovilizados en los bancos. "¡Si en lugar de jugar a ser banqueros se hubieran administrado los bienes públicos para la ciudadanía!", se lamentó.

Crisis sucesivas

Canteli no negó los datos de ejecución presupuestaria pero los puso en otro contexto. Pidió que se mirase cuál era la ejecución del gobierno regional y cuál la del nacional e insistió en que había sido un efecto de las sucesivas crisis del covid, la guerra de Ucrania y la subida de precios de las materias primas que habían dejado las contrataciones desiertas en varias ocasiones.

El lugar en el que todos se encontraron fue en La Vega, y nadie diría que ha habido oposición y posturas muy enfrentadas al respecto. Todos los candidatos dijeron que era el espacio de oportunidad, el lugar que tendría que convertirse en motor económico de la ciudad y donde habrá que mezclar usos. Claro que el debate sobre las negociaciones del convenio sirvieron para acusar al gobierno de Canteli de ser poco transparentes, de cocinar el convenio "en la torre del mago", palabras de Pacho citadas por Peralta, y al Alcalde, a su vez, para decirle a Llaneza que era de los del "frente del no". El candidato del PSOE se encogió de hombros y también negó esa posición: "Tengo yo una pinta de radical... Yo no me opongo a nada, tenemos modelos diferentes, defiendo el interés de Oviedo".

Más allá de las críticas al modelo de Canteli, la otra pelea subyacente fue la de las llamadas al voto útil de Canteli y la pelea de Pacho por mantener la presencia naranja en el Pleno. El Alcalde alertó de "la vuelta al pasado, al sectarismo revanchista del tripartito", leyó un fragmento del programa del PSOE donde se citaba la memoria histórica y el uso del asturiano y pidió que no se tirara el voto con opciones que no iban a lograr representación. "El PP es la gran casa del centro", resumió. Pacho todavía jugó esa carta y rebatió el voto útil llevándolo a su terreno: "Os dicen que no hay alternativa, pero os están mintiendo, sí la hay". Votar Ciudadanos, concluyó, servirá para evitar "que vuelvan los viejos tiempos de servirse sin rendir cuentas". Al revés, Canteli pidió esa mayoría absoluta para "convertir Oviedo en el Madrid del Norte y en el Londres del Sur".

Infraestructuras

La Vega, consenso en el fondo y frente de batalla en las formas

Todos los candidatos ven en la fábrica «una oportunidad», pero difieren en sus propuestas para llenar de vida sus 120.000 metros cuadrados

El papel de la antigua fábrica de armas de La Vega como "espacio de oportunidad de Oviedo" genera consenso en cuanto al fondo entre los cinco principales candidatos a la Alcaldía de la capital asturiana, pero abre la caja de los truenos a la hora abordar el "cómo" volver a llenar de vida los 120.000 metros cuadrados del complejo fabril, cerrado hace más de una década. Los cabezas de lista de las cuatro formaciones instaladas actualmente en la oposición (PSOE, Cs, Somos y Vox) aprovecharon durante del debate electoral el bloque sobre Infraestructuras y Urbanismo para poner en cuestión el protocolo firmado por el Ayuntamiento con el Principado y el Ministerio de Defensa. Mientras, el alcalde, Alfredo Canteli se refirió a quienes se oponen como el "frente del no".

El socialista Carlos Fernández Llaneza llamó a "no hacer ciudad contra nadie" y se mostró partidario de dotar al recinto de "usos mixtos" para convertirlo en "motor económico", pero, puntualizó, desarrollando un urbanismo "razonable y con sensatez". A su juicio, el Consistorio debería "cuidar primero lo que tenemos", solucionando "goteras y arreglando aceras" antes de abordar grandes obras.

Belén Suárez (Podemos) criticó los "pactos opacos" en materia de urbanismo en la ciudad, al mismo tiempo se opuso a desviar la autopista por el interior de la fábrica. "Esa carretera fracturaría el conjunto", aseguró.

El candidato de Ciudadanos, Luis Pacho, también se refirió al complejo como "espacio de oportunidad, aunque apuntó que "ya lo era hace 12 años". A su juicio, el Consistorio debe centrarse en ejecutar proyectos "con límite temporal" como las reformas del cuartel del Rubín y la piscina del parque del Oeste "para los que tenemos 4 millones de euros de la UE".

Canteli, por su parte, centró su exposición en desgranar los "más de 70 millones de euros en obras" puestos en marcha, además de defender la ejecución de la Ronda Norte, rechazada por la izquierda y Cs, el arreglo de la plaza de toros, la Escandalera o la inversión de 20 millones en los distritos hasta 2027.

Desde Vox, Sonsoles Peralta dudó de las promesas del Alcalde. "Solo ejecutaron el 20% de las obras prometidas porque no les gusta trabajar, pero sí salir en la foto", reprochó al regidor una candidata que reclamó "consenso y respeto" para recuperar La Vega.

Economía

La derecha quiere bajar impuestos, y el PSOE, exprimir la capitalidad

El Alcalde presume de auge turístico, Cs le pide «no poner todos los huevos en la misma cesta» y Podemos insta a «evitar la saturación»

El desarrollo económico de Oviedo pasa por distintos caminos trazados por las diferencias ideológicas de los partidos. Mientras PP, Cs y Vox abogan por seguir una senda de reducción de impuestos, los candidatos de PSOE y Podemos coincidieron en apuntar a la capitalidad de la ciudad como una alternativa capaz de contribuir de manera decisiva a la prosperidad local.

El apartado sobre Economía y Turismo permitió al Alcalde, Alfredo Canteli, sacar pecho por "haber mejorado todas las cifras económicas" en los últimos cuatro años. El candidato popular defendió que sus políticas supusieron "un ahorro fiscal de 40 millones a los ovetenses", a lo que se sumaron 21 millones en ayudas a autónomos y una apuesta decidida por el turismo como motor de generación de empleo. "Hemos rozado el millón de pernoctaciones este año", explicó.

El discurso triunfalista no convenció a Vox. Su cabeza de lista, Sonsoles Peralta, afeó la falta de apuesta por la "Ruta de las Reliquias" en el plano turístico y reclamó medidas fiscales más ambiciosas. "Vamos a eliminar las plusvalías, reducir el IBI y la viñeta al máximo y crear una línea de avales para todo el que quiera emprender", planteó.

Por parte de Cs, Luis Pacho defendió que "los impuestos han de ser justos" y por ello anunció "una revisión de todas las ordenanzas", que incluye la eliminación progresiva del IBI diferenciado. "Es negativo para atraer inversión", dijo, poco antes de plantear la necesidad de buscar alternativas al turismo como futuro económico de Oviedo. "No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, hay que apostar por empleo de más calidad", declaró el actual portavoz municipal naranja.

Tanto el candidato socialista como la aspirante a la Alcaldía de Podemos se refirieron a la capitalidad como revulsivo económico. Llaneza (PSOE) ve en la condición de capital "una palanca de activación, basada en la innovación y el emprendimiento" que instó a reforzar con la llegada del AVE a Asturias. "Tenemos que atraer nómadas digitales y tener un liderazgo como capital compartido con otras instituciones", propuso.

Belén Suárez (Podemos) abogó por impulsar una "ley de capitalidad" que acabe con "el abandono de los edificios administrativos del centro neurálgico", además de reclamar políticas específicas para reducir el paro entre las mujeres, "que suponen el 60% de los desempleados", y propuso un plan de sostenibilidad turística "de consenso" para "evitar la saturación" de la ciudad.

Políticas sociales

Más becas escolares y viviendas para los jóvenes, promesas que son comunes

El candidato del PSOE acusa a Canteli de haber «dejado 80 millones sin gastar» en vez de invertir el dinero «en ayudar a la gente tras la pandemia»

Si en algo coincidieron ayer todos los candidatos fue a la hora de destacar que las becas escolares, el cuidado de los mayores y las políticas que facilitan el acceso a la vivienda a los más jóvenes son clave para luchar contra las desigualdades sociales y para mejorar la calidad de vida de los ovetenses. En eso hubo consenso, todos prometieron mejoras e inversiones si llegan a la Alcaldía, pero aún así volaron algunos cuchillos. "Usted no está para hablar señor Canteli. Su política social en estos últimos cuatro años ha sido la peor de la historia. Dejaron ustedes 80 millones de euros sin gastar en el banco en vez de ayudar a las personas que lo estaban pasando mal después de la pandemia", le espetó el socialista Carlos Fernández Llaneza al candidato de los populares.

Canteli recogió el guante, se ajustó las gafas y leyó una larga lista de las actuaciones que, según sostiene, se han llevado a cabo en Oviedo desde que es Alcalde. Entre otras cosas, el candidato del PP asegura que durante sus tres primeros años de mandato el Ayuntamiento invirtió 61,5 millones en políticas sociales y que en 2023 "se ha presupuestado la cifra récord" de 18 millones para ese mismo campo. Alfredo Canteli presumió del éxito de programas como "Oviedo Concilia", la línea de ayuda a las familias "que ya nos ha ayudado a detectar casos de intento de suicidio" o del servicio de reparto de comida por las casas de los beneficiarios de la ayuda a domicilio.

Canteli también habló de sus planes para los próximos cuatro años si se lo permiten los votantes. "Sacaremos programas nuevos, como el ‘Oviedo a tu lado’, para ayudar a las personas mayores y dependientes en gestiones ordinarias. Desarrollaremos el proyecto ‘Casa del Inmigrante’, crearemos un Oficina de Voluntariado y organizaremos el Premio ‘Mujer Oviedo’ para destacar el talento femenino en una sociedad basada en la igualdad". Canteli sostiene además que su Gobierno ha invertido 4,3 millones en becas escolares.

El candidato socialista no confía mucho en esos números, dice que con Canteli se repartieron 5.500 becas menos, y asegura que él va a "recuperar el nivel" si llega a ser Alcalde. "Todas las niñas y niños han de tener sus libros y su comida caliente en la escuela, puedan o no pagarlo sus familias", afirma Llaneza, que también apuesta por la atención a las personas mayores. "Crearemos una concejalía específica para mayores, que son un cuarto de nuestra población". La vivienda, según sostiene, será "uno de los ejes centrales" de su política y la usará "como un sistema más de protección social" si gana las elecciones. Para lograrlo, el candidato del PSOE promete "crear una Oficina Municipal de Vivienda y un plan accesible de viviendas en alquiler".

La política social y educativa que defiende Ciudadanos "está centrada en las familias", según asegura Luis Pacho, que puso sobre la mesa algunas de las propuestas que lleva su partido en el programa electoral. "Entre otras cosas, garantizaremos las plazas de guardería a coste cero, es decir, la gratuidad de la escuela de cero a tres años, el transporte escolar para todas las familias al margen de su renta o del número de hijos o diez puntos menos en el IRPF para los hogares monoparentales". Ciudadanos también promete crear una red de centros sociales integrales o poner en marcha programas contra la violencia machista.

Belén Suárez, la candidata de Podemos, también cargó contra Canteli por haber "congelado la ayuda a la Cocina Económica" –lo que el popular negó– y por haber rebajado el número de becas. Ella apuesta por mejorar la ayuda a domicilio, aumentar la plantilla de trabajadores sociales o por potenciar la vivienda pública, entre otras cosas. También promete construir tres escuelas de cero a tres años: en San Claudio, Trubia y el centro de Oviedo.

En materia de educación, Sonsoles Peralta (Vox) defiende que los padres tengan libertad para decidir el centro y el modelo educativo que quieren para sus hijos, por lo tanto propone que las designaciones por zonas desaparezcan para no limitar la oferta educativa. Además promete más ayudas al transporte escolar y a los comedores, ayudas a los mayores y fomentar el acceso a la vivienda para los jóvenes "para que se queden en Oviedo, para que formen una familia y para que se fomente la natalidad".

Cultura

Vox aboga por recuperar los toros y la izquierda por cambiar San Mateo

El PSOE promete llevar cultura a los barrios y crear un Consejo Municipal del Deporte y una oficina para ayudar a los clubes

Recuperar el antiguo modelo de las fiestas de San Mateo y conseguir que vuelvan los conciertos en directo a los locales de ocio que cuenten con licencia para música amplificada. Esos son dos de los cambios que haría la candidata de Podemos, Belén Suárez Prieto, si llega a la Alcaldía. "Tenemos que recuperar los chiringuitos sociales en San Mateo porque son totalmente compatibles con la actividad hostelera. También los conciertos gratuitos en las fiestas, ya que ahora son clasistas y se hacen pagando en La Ería", sostiene Suárez Prieto.

La candidata de Vox, Sonsoles Peralta, también está de acuerdo con la cabeza de lista de Podemos a la hora de pedir un cambio en el modelo de San Mateo. Eso sí, para ella los chiringuitos tienen que estar gestionados por las asociaciones y nunca por los partidos políticos. Peralta apuesta además por "recuperar los festejos taurinos" dentro de su programa de "protección de las tradiciones" culturales de la ciudad.

El actual Canteli, que no piensa modificar su modelo de fiestas si repite en el cargo, se centró en otros aspectos durante su turno en el bloque ligado a la Cultura y el Deporte. "La música es una de las piedras angulares de nuestra ciudad y por eso seguiremos apoyándola en todos los sentidos. Promoveremos la candidatura de Oviedo como Ciudad de la Música dentro de la red de ciudades creativas de la Unesco", asegura Canteli, que promete seguir apoyando "la ópera, la zarzuela, los conciertos sinfónicos y todas las expresiones de la música clásica" y otros formatos musicales y culturales como los festivales Vesu, Cafca, Link o Saco.

En materia de deportes, Canteli desplegó una gran lista de proyectos. Comenzó por el "gran pabellón de los deportes" de Ciudad Naranco, "que no será exclusivo para el atletismo y estará abierto a todos", y continuó con "el pabellón de hockey en La Corredoria, otro para la gimnasia rítmica, un nuevo campo de rugby en La Florida, una nueva pista de voley-playa en Colloto o dos pistas de tenis también en La Corredoria".

"Casi nada", masculló el candidato socialista con una sonrisa tras escucharlo. Carlos Llaneza aprovechó su turno, entre otras cosas, para destacar que "Oviedo tiene que ser la capital de la cultura" y para prometer que los pueblos y los barrios no se quedarán al margen a la hora de disfrutar de ese privilegio si gana el domingo. Llaneza dijo además que creará un Consejo Municipal del Deporte y una oficina específica para ayudar a los clubes deportivos.

Luis Pacho (Cs), por su parte, apuesta por un pacto por la cultura entre todos los partidos para hacer de Oviedo un referente mundial.