"Me gusta mucho vender gafas a los niños; con ellos hay que tener paciencia y mano izquierda"

–¿Qué ha supuesto para su negocio ganar el concurso de «looks» convocado por LA NUEVA ESPAÑA y Oviedo Tendenza?

–Estoy contenta y sorprendida a la vez. No suelo presentarme a concursos y no me lo esperaba. Me ha gustado mucho esta unión entre moda infantil y óptica.

–¿Es difícil elegir gafas para niños?

–El modo más correcto de elegir gafas para niños y mayores es acudir a la óptica y probarse modelos. A mí me gusta especialmente vender gafas a los más pequeños. Con ellos hay que tener paciencia. Suele ocurrir que niños de la misma edad lleven tallas diferentes. Les digo cosas como que los cristales polarizados tienen magia.

–Ahora la mayor parte de las firmas tienen colecciones infantiles...

–Sí, es muy fácil en general encontrar la gafa ideal que te queda bien. Yo prefiero perder una venta a que el cliente se lleve algo que no le va. Si una montura no te queda bien tienes muchas posibilidades de no ver bien.

–¿Volvería a repetir?

–Sí. Yo estaba de baja con un pie roto cuando Laura me llamó y me enseñó los vestidos tan ideales que quería poner a la modelo.