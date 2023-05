Pablo Matilla (Mieres, 1986) tardó seis años y ocho borradores en publicar "Barrancos". Por más vueltas que le daba, aquella historia no acababa de funcionar. Hasta que cambió el chip. "Me di cuenta de que escribía sobre las emociones y yo mismo fui cambiando igual que lo hacía el protagonista", contó durante la presentación de su libro en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Las últimas páginas, de las que afirmó sentirse "muy orgulloso", las escribió una noche de insomnio, a las cuatro de la madrugada. En las páginas previas hay mucho de Rioturbio (Mieres) y los Pontones, de donde es originaria su familia. Presentó la novela el cantautor asturiano Alfredo González que la definió como "un ‘western’ que se desarrolla en un no tiempo y en un no lugar. Los acompañó la cantante Tina Gutiérrez, tía del autor y también del presentador, que ofreció una actuación para cerrar la tarde.

El viaje literario de Matilla fue largo y lo ilustró con un dicho minero. Algo así como que para llegar a la veta buena hacía falta picar mucho antes. Una metáfora que aplica a sus alumnos de la escuela de escritura creativa del Ateneo de Barcelona. El libro lo inició el ya lejano 1 de octubre de 2017. Lo recuerda bien porque fue cuando enterraron a su abuelo, Antonio Matilla Llaneza. El camino fue largo y casi tira la toalla en el sexto borrador. Otra razón por la que tardó tanto fue porque durante el proceso fue padre de dos niñas. Eso también le ayudó a desatascar la producción. La novela, aunque no quiso destripar demasiado su argumento, trata de la relación entre un hijo, de 29 años, y con una vida disoluta, y su padre que anda rondando los 70 y que va a morirse. Éste último le pide a su hijo que cuando fallezca lo entierre en su pueblo natal con unas instrucciones muy concretas. La experiencia de la paternidad le permitió adoptar el punto de vista del padre. Reconoce que el nivel de autoexigencia era muy elevado. "Soy muy cruel conmigo mismo, pero es que durante estos cinco años la novela no funcionaba y para publicar algo mediocre prefería no hacerlo", aseguró. También porque considera que "todos los escritores tienen que crecer con cada nueva obra, y he tratado de hacer un libro más accesible porque me decían que en el primero, que era de cuentos, en algunas historias había sido críptico, algo opaco". Hubo uno de los primeros lectores que le dijo que el comienzo era muy duro. Va a la yugular. La historia comienza con la propia muerte y durante sus páginas se combinan otros elementos como el alcohol, del que tanto el padre como el hijo abusan. Los silencios, que actúan como una barrera entre la relación de ambos. Y la violencia debido a las emociones reprimidas. Es una violencia que no tiene que ver con los golpes, es más emocional. Alfredo González definió así el libro: "No es que sea una novela sobre el perdón, es que es la novela sobre el perdón". También leyó algunas frases para ensalzar la prosa de Matilla. Por ejemplo: "La vida había sido para ellos como un combate que los había mantenido con vida".