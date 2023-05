"Gracias a la formación con los ‘boinas verdes’ salí airoso de un ataque en el Nilo"

–¿Marca la personalidad haber estado en las fuerzas especiales?

–Sí, por supuesto. Entras de una manera, y sales hecho otro hombre: un Boina Verde.

–¿Qué es lo que aprendió durante su estancia en la unidad?

–Los valores del Ejército. A respetar a mis superiores, y a ser respetado por ellos. A conocer el sentido de la palabra camarada, compañerismo, amor a España, a su bandera, a su himno. A saber que el limite de la resistencia de un hombre está muy por encima de la fatiga física. Que cuando el cuerpo te dice basta, la mente te dice adelante.

–Le he escuchado decir que se siente aún hoy un "boina verde".

–No me siento, soy un boina verde, un veterano "guerrillero". Un boina verde lo es toda la vida.

–¿Le ayudó esa preparación para afrontar sus viajes oceánicos?

–Es vital en mi vida como expedicionario, como explorador. He afrontado retos y aventuras, a veces peligrosas, con una formación especial, de Operaciones Especiales, que me ha servido para salir airoso y con éxito de situaciones muy complejas, como un enfrentamiento en el Nilo con bandidos egipcios, supuestos terroristas, armados con kalashnikovs, o un naufragio en el Pacifico, en una balsa primitiva al noroeste de la isla de Pascua, o estrellarme con un ultraligero en Ceuta, después de haber cruzado el estrecho de Gibraltar y toda España. Mi formación como guerrillero en la COE 31 posiblemente ha salvado mi vida en más de una ocasión.

–Estuvo en las COEs en 1979. En aquella época se decía que les abandonaban en el monte con un cuchillo y tenían que sobrevivir de lo que encontrasen, ¿realidad o romanticismo? .

–Realidad, con matices técnicos. En aquella época, el entrenamiento era muy duro, al igual que hoy. Se hacían ejercicios nocturnos en el bosque y en el monte, técnicas de supervivencia.

–¿Son de otra pasta los ‘boinas verdes’?

–Y si no lo son cuando entran, sí lo son al ganarse la boina verde.

–¿Qué se necesita para ser soldado de Operaciones Especiales?

–Vocación, espíritu de sacrificio, entrega sin miramientos ni condiciones, amor a tu unidad.

–¿Son comparables, en la dureza del entrenamiento, a los Navy Seals, de los que tanto se habla últimamente?

–No creo que pueda haber más dureza en un entrenamiento comparado con el de los Boinas Verdes.

–Es Embajador de la Marca Ejército. ¿Qué supone?

–Es un honor, y un compromiso con el Ejército y con España.

–El Ejército es una de las instituciones más apreciadas en la España actual. ¿Cómo se ha conseguido?

–Con honestidad, humildad y entrega al servicio, sin esperar nada a cambio. Y, por supuesto, con patriotismo y amor a España.

–También es Embajador de Buena Voluntad de la Unesco. ¿Está preocupado por la multiplicación y virulencia de los conflictos a la que estamos asistiendo?

–Obviamente, sí. Me parece muy peligrosa la escalada de violencia y lo mas grave: las fobias hacia razas y países.

–Usted nació en Marruecos y está muy vinculado a ese país, del que es cónsul honorario. ¿Vivimos en España de espaldas a ese país? ¿Debería haber una relación más estrecha?

–Yo no nací en Marruecos. Nací en el Africa Occidental Española, en Sidi Ifini, provincia del Sahara. Soy un español africano, de padre y madre españoles. España no vive de espaldas a Marruecos. Vivimos separados por un pequeño estrecho de mar, de apenas 14 kilómetros de distancia, pero mucha distancia en cuanto a pueblos y culturas distintas.

–¿Se ha desentendido España del Sahara? ¿Tiene solución el conflicto?

–El conflicto lleva estancado desde 1975.

–¿Qué aventura tiene entre manos?

–El libro "Boinas verdes españoles", del que soy coautor con mi comandante de Operaciones Especiales, Terencio Pérez Hortelano.

–¿Qué espina tiene clavada?

–Ya me quite las espinas. Mi próximo sueño es cruzar el océano Pacifico en balsa de juncos con mi familia, mi mujer y mi hijo. Llegado el momento, lo haré.

–¿Es posible en pleno siglo XXI emprender una aventura auténtica?

–Claro que sí. Acabo de llegar de la cena anual del Explorers Club de New York, el centro mundial de la exploracion, del que soy miembro hace casi 30 años. En esta cena se dan los premios a exploradores de todo el mundo. Las aventuras que han hecho esta año han sido increíbles.

–Está emparentado con la Casa Real búlgara. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelva alguna vez la monarquía a ese país?

–¿Era posible que volviera a España?

El libro "Boinas verdes españoles" surge del deseo de crear una Fundación de Veteranos de los Boinas Verdes, según explica Terencio Pérez, coautor del libro –junto a Kitín Muñoz– que se presenta este miércoles en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El comandante Terencio Pérez Hortelano iba para maestro, pero ya sargento del Ejército recaló en las COES y ya no se marchó. Pérez se puso en contacto con un antiguo subalterno, el cabo guerrillero Kitín Muñoz y de ahí salió la idea de reunir relatos reales de boinas verdes en zonas de combate, entre los que se incluye la emboscada en la que fallecieron siete miembros del CNI en Irak, en 2003, entre ellos el comandante praviano Alberto Martínez, cuya viuda aporta al volumen la visión de las familias. El comandante Pérez, a punto de cumplir 69 años, dice que Operaciones Especiales en realidad no conforma el carácter: "Lo tienes que traer. Si eres apocado o con poco impulso y energía, no encajarás. Si eres de carácter aventurero y te gusta el riesgo, la disciplina, tienes espíritu de sacrificio y eres capaz de entregarte al compañero, lo harás perfectamente". Este manchego trata de romper algunos tópicos: "No somos superhéroes, predomina más el poder mental que el físico, aunque hay que estar en forma. Tenemos un lema: Cuando tu cuerpo diga basta, tu mente tiene que decir adelante". También está la leyenda de que comían bichos . "Hacíamos una fase de supervivencia de diez días, comiendo lo que encontrábamos en el campo, poniendo lazos, buscando nidos, pescando, identificando las hierbas comestibles de las medicinales y las venenosas. También aprendíamos a salar y ahumar carne, a hacer unos calcetines con la piel de un conejo... Perdíamos un montón de kilos, pero aguantábamos, y al final para rematar, había una marcha de 40 kilómetros, que era lo que te acababa de destruir", comenta. A Pérez y Muñoz los ha invitado el coronel Gutiérrez Alcalá, jefe del Regimiento "Príncipe", que estuvo en Operaciones Especiales.