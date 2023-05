Canteli dobla en concejales al PSOE y promete que será "el alcalde de todos"

Tres horas tuvieron pasar desde el cierre de los colegios para que el PP local empezara a mascar el regreso de su mayoría absoluta en la capital del Principado, 16 años después, y una más, en torno a las doce de la noche, para que Canteli diera por seguros esos 14 concejales que garantizan un gobierno local sin falta de ningún apoyo. No obstante, sus primeras palabras fueron encaminadas a la concordia. "No dudéis que voy a ser el Alcalde de todos", anunció. "Nunca lo hice y ahora tampoco voy a preguntar por la calle a los que me paran para pedirme cosas a qué partido votan".