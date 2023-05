Vox se alza como tercera fuerza política en Oviedo con tres concejales: "Daremos guerra"

El cambio de candidata a solo dos meses de las elecciones municipales no le ha ido nada mal a Vox, que ha conseguido colocarse como tercera fuerza política en Oviedo con la economista Sonsoles Peralta como cabeza de lista. La destitución de Cristina Coto cuando los comicios estaban a la vuelta de la esquina no impidió que Vox consiguiese tres concejales, uno más que en las elecciones del año 2019. El partido que representa a la derecha más conservadora logró 11.907 votos, 4.217 más que en los anteriores comicios municipales. "Hemos crecido y nos consolidamos en el Ayuntamiento de Oviedo. Lo ovetenses nos van conociendo y cada vez confían más en nosotros", aseguraba Sonsoles Peralta una vez que se había cerrado el escrutinio.

Y es que la cabeza de lista de Vox no hizo declaraciones oficiales hasta pasadas las doce y media de la noche, cuando el recuento estaba terminado al cien por cien. Antes, Peralta, el resto de su candidatura y los simpatizantes que se dieron cita en el hotel elegido por Vox para seguir las elecciones, estuvieron pegados al móvil y con el alma en vilo. No en vano, con el 93 por ciento de los votos escrutados, el Partido Popular aún no tenía la mayoría absoluta y se mantenía en los trece concejales, un escenario político mucho más beneficioso para el protagonismo del partido de Abascal en el Ayuntamiento de Oviedo. "Si el PP saca el 14 nos fastidian vivos. Con trece nos van a necesitar para muchas cosas si no quieren pactar con la izquierda y demostrar qué tipo de partido son", llegó a decir un miembro de Vox mientras actualizaba los datos del recuento cada cinco segundos. De hecho, hubo momentos de la noche en los que el número de concejales de cada fuerza política dependía solo de un voto.

Esa "mínima diferencia", esos "pocos votos" que llevaron al Partido Popular de Alfredo Canteli hasta la mayoría absoluta, hacen pensar a los integrantes de Vox que no todo está perdido y que el voto exterior podría incluso cambiar las tornas en Oviedo. "Claro que esos votos pueden influir. Nosotros trabajamos también fuera de nuestras fronteras y puede que no esté todo dicho", aseguraba Sonsoles Peralta con una bandera de España en la mano, una sonrisa de oreja a oreja y acompañada por las otras dos mujeres que han logrado salir concejalas, Elena Figaredo y Alejandra González. "Estamos muy contentos con los resultados. Hubiese sido mejor que Canteli no tuviese la mayoría absoluta, eso es evidente, pero ahora nos quedan cuatro años muy importantes por delante para ganarnos aún más la confianza de los ovetenses. Nuestro proyecto es muy sólido y estoy segura de que van a saber apreciarlo y valorarlo", sostiene Sonsoles Peralta.

A pesar de que Alfredo Canteli ha logrado la mayoría absoluta, Sonsoles Peralta le considera un político "peligroso" para los intereses de Oviedo y no se fía de sus "contactos" con alguno de los partidos de la izquierda. "Somos conscientes del peligro que corremos ahora mismo de que el señor Canteli abrace alguna de las políticas de izquierdas, pero ahí estará Vox para hacer la oposición y para ser fuertes para luchar contra ese tipo de políticas que sabemos que no son buenas para los ovetenses. Daremos guerra", asegura Peralta, que también tuvo buenas palabras para otros de sus rivales políticos. "También quiero acordarme y agradecer el trabajo del resto de candidatos a la Alcaldía de Oviedo. Hemos pasado una campaña muy buena y hemos hecho muy buen equipo", subraya.