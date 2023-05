"Espero que hayamos aprendido algo y que este mandato no tardemos en arrancar"

Alfredo Canteli llegó esta mañana a su despacho no mucho más tarde de lo normal. Un día después de haber ganado las elecciones con una mayoría absoluta que el PP no conocía desde 2007, el candidato del PP y alcalde en funciones parece feliz y relajado. Reparte abrazos por la calle, se mueve con prisa y solo el temor a las implicaciones para el anuncio del adelanto electoral pueda tener sobre La Vega le hace torcer el gesto.

–Parecía muy difícil pasar de los trece concejales.

–Trece es un grandísimo resultado, pero no se parece en nada a catorce. Ha sido gracias al trabajo extraordinario de todo el equipo, nos lo merecíamos.

–¿De verdad contaba con lograr la mayoría absoluta?

–Cuando te presentas tienes que aspirar a lo mejor, y se dio. Los votantes de Oviedo, en general no son tan tontos, son muy listos. Penalizaron ese comportamiento tanto del PSOE como de Podemos, quitándoles uno y mandando a los otros para casa. Fueron cuatro años muy duros donde no hubo diálogo posible, de insulto permanente, de mentiras, incluso. Al final manda la ley del voto y los mandaron para casa.

–En realidad usted ya ha gobernado con catorce, pero en coalición.

–Por eso no va a haber mucha diferencia. Problemas con la coalición no tuve, los desencuentros fueron mínimos, si no hubieran salido rápido a la luz. Ya digo que importantes no hubo ninguno. Esa coalición la recordaré siempre como un gran pacto de gobierno para trabajar por Oviedo. Así lo hicimos y el resultado está ahí.

–Se ahorra los pactos de formación de gobierno.

–Ciudadanos apretó bastante hace cuatro años. Le digo a Nacho (Cuesta) a veces que fueron muy duros. Pero es que se llevaron concejalías muy importantes.

–Otra ventaja es que parte con un equipo bien engrasado.

–Y con buena gente, con incorporaciones muy buenas, gente que se ha integrado muy rápido. Son un equipo de verdad y confío mucho en ellos. Este equipo ha sido escogido por mí íntegramente, con lo cual funcionará mejor que el anterior. Y cada uno sabe a lo que viene. Es como si tienes diez botellas a un lado y diez corchos al otro. No todos valen para corchar cada una de ellas. Igual tienes veinte ingenieros, pero no saben de Deportes. Aquí todos saben qué tienen que hacer.

–¿Nadie le puso ningún nombre?

–Ni en la lista del PP del 2019. Por eso asumo la responsabilidad de haber formado un buen equipo. Puede fallar, pero creo que no. El condicionante que puse cuando me llamaron, fue ese, que mi equipo lo hago yo.

–¿Va a seguir Nacho Cuesta en Infraestructuras y Urbanismo?

–Vamos a descargar lo que es Urbanismo, donde llega José Ramón Pando. Nacho Cuesta seguirá con Infraestructuras y con todo lo que queda de lo que ya estaba: La Vega, la fábrica de Gas, el Cristo, el Calatrava, el Plan General.

–¿Cultura?

–David Álvarez. Es licenciado en Historia de Arte, un hombre muy culto, muy metido en la lírica y la clásica. No se va a quitar nada de lo bueno que hizo Costillas y también queremos dar un impulso a la lírica y la clásica para conseguir ser una referencia importante a nivel nacional. Mario Arias va a seguir con lo mismo, y también intervendrá, claro, en la oficina técnica para la redacción de pliegos. Conchita Méndez sigue en Deportes, pero se añade ahí Educación, que seguirá llevando Lourdes García. Lo mismo pasa con los temas sociales, que llevará María Velasco, pero que pasan a Economía, con Leticia González al frente. Quintana sigue en Turismo y Tarrío llevará zona rural y servicios básicos. Charo Suárez es un fichaje estrella que llevará los centros sociales, dependientes de Covadonga Díaz, que sigue en Festejos.

–Charo Suárez fue la edil número 14, la que le dio la mayoría absoluta. ¿Qué le dijo?

–Tiene una fuerza brutal, es una amiga de siempre, estaba feliz, con mucha ilusión.

–Dice que lo va a hacer todo, pero ha prometido mucho.

–Lo vamos a hacer todo y vamos a empezar lo antes posible. El tema del mercado de la Corredoria y de un centro social en el local vacío que tenemos allí tiene que ser prioritario. Lo mismo la pista de atletismo y el polideportivo del Naranco. Más ese teleférico que algunos rechazan y que daría un valor añadido a la ciudad de Oviedo. Son cosas que tienen que ir rodando ya, necesitan financiación pero ya tenemos los proyectos, y ahora no hay pandemias y recortes.

–¿Las pilastras para un teleférico no tendrán demasiado impacto?

–Llama mucho menos la atención que un tendido eléctrico. Nos dicen que se puede hacer.

–¿Y generar antes esa actividad en la cima y ver cómo funciona?

–Tiene que ir conjuntamente. No puedes hacer un teleférico sin un equipamiento arriba. Queremos poner un restaurante, bicicletas... Es un diseño de un técnico que vino de Madrid para verlo. Es una ocurrencia, sí, pero luego se llamó a un técnico para saber si se podía hacer. Y se puede.

–¿Más prioridades?

–En la Corredoria vamos a hacer reglamentaria la pista de hockey y construiremos una serie de canchas. Y además de la reforma del mercado fallido que decía, gracias a la nueva ordenanza de mercados, a ver si podemos poner un mercadillo en la plaza del Conceyín, donde instalaremos a la vez un kiosco de la música. Pero no será uno al uso, como el del Campo.

–¿Y no quiere llevar el convenio de La Vega al Pleno cuanto antes?

–Hay que conocer la situación actual, conectar nuevamente con el Principado, con la ministra de Defensa, saber si está hecho ya el trasvase a Vivienda o no. Hay que esperar a que eso se estabilice.

–Y ahora con adelanto electoral.

–Eso puede frenar todo. Estoy preocupado.

–¿Ha podido hablar con Barbón?

–Me mandó un mensaje dándome la enhorabuena. Ha sido un día muy intenso, todo el rato con el teléfono hasta que me quedé sin batería.

–¿Es consciente de que no había una mayoría absoluta del PP desde 2007?

–Posiblemente no esté en posición de valorar el éxito de ahora. Había euforia y parecía que podíamos llegar. Yo estoy feliz, por mí, porque el éxito es grande, pero por el equipo, que trabajaron mucho, patearon las calles, repartieron propaganda comercio a comercio. Eso no hay dinero que lo pague. Aquí no hay gente de relleno. Todos trabajaron mucho y tendrán un puesto de responsabilidad. Quiero recuperar la imagen del alcalde de barrio o delegado de barrio del PP, para que nos trasladen los problemas de los barrios.

–¿Para suplir esa falta de comunicación que pudo haber estos años?

–Puede ser. El que crea que lo hace todo perfecto… Pues no. Han sido cuatro años de aprendizaje, y ahora que hay que hacer cosas diferentes. La gente que tengo es buena, trabajadora y está preparada. Espero que hayamos sacado alguna enseñanza de la pandemia y que estos cuatro años no tardemos en arrancar, que pongamos ya la maquinaria a funcionar.

–Hay obras en marcha.

–Setenta millones en obras. Y estará todo o casi todo terminado este año. La parte del Palacio correspondiente estará certificada para los fondos Edusi. Tiene que salir ya el centro social de Ventanielles, el mercado del Fontán. Tenemos muchos compromisos que hay que cumplir.

–¿Ya les ha explicado a los funcionarios lo de la oficina externa para redactar los pliegos?

–Lo entendieron perfectamente. Si tienes que echar 4, 5 o 6 meses en hacerlos, está claro que necesitas una ayuda. Si me dicen que lo hacen en un mes, seguro que no hace falta, pero si humanamente no es posible, tendremos que buscar soluciones de apoyo.

–¿Ha puesto a la gente a trabajar hoy como dijo?

–Cerramos un poco los despachos y nos fuimos a tomar un café juntos yo y las cuatro secretarias: Conchi, Tere, María Jesús y Guillermina. Y la gente hoy, bueno, como estuvieron hasta altas horas, no crea que se esforzaron mucho.

–¿Qué va a hacer el Martes de Campo?

–Tomar el bollo con la gente de la Balesquida y con los de nuevas generaciones del PP. Y a disfrutar de Oviedo.

–¿Empezar el diálogo con la oposición?

–Depende de ellos. Quiero que cambie la cosa, que la situación anterior no se repita nunca más. Parece gente diferente, dialogante. A Llamazares lo vi el día de las elecciones, nos saludamos. Carlos Llaneza me llamó para darme la enhorabuena.

–Se conocen desde hace años

–Nos conocemos, sí, por nuestra vinculación al Naranco. Conocía a su padre.

–¿Y con Vox?

–No sé, la sensación es que vino de prepararse con el material de la etapa de Cristina Coto. Creo que no se entera mucho.

–¿Vio a Diego Canga?

–Estuvimos juntos por la noche. Vino después a la fiesta que hicimos más tarde, nos dimos un abrazo. Su resultado es magnífico y todo lo que hicimos en campaña también lo hicimos para él.

–Dicen que se llevaban mal al final de la campaña.

–Es mentira. Nuestras campañas no se parecen en nada. Él viajó por Asturias, pero estuvo también en alguna carpa nuestra. No hubo distancia ninguna. Y a la fiesta vinieron él, Queipo, Josechu (José Agustín Cuervas Mons). No hay distancia ninguna.

–¿Cómo ve el PP regional? ¿Qué toca ahora?

–El partido me preocupa siempre. Hay que ordenarlo, hacerlo fuerte, pero ahí tengo el protagonismo que pueda tener. De momento no estoy afiliado. En todo caso me gustaría que fuera un partido fuerte y unido. Yo en esta campaña, si se han fijado, llevaba conmigo una retahíla de chavalinos que me apoyaron plenamente. A esos hay que apoyar ahora, esa es la renovación. A mí se me caía la baba viendo a esos chavales.

–¿Ya ha llegado el momento de afiliarse?

–No lo sé. Cualquier día doy una sorpresa. Ya le dije a Cuca (Gamarra) que cualquier motivo es bueno para ir a Madrid. Se lo dije cuando estuvo en el acto de Gijón, que alguien se lo preguntó y ella me dijo que si quería allí mismo sacaba un papel, pero no. El día que sea voy a Madrid y lo hacemos con el presidente. Yo voy a trabajar igual por el partido, con sensatez, esa palabra que me colocaron ahí pero que me define. Yo estoy haciendo ya eso, dando una buena imagen de partido, serio y trabajador.