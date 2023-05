El Martes de Campo celebra por toda la ciudad de Oviedo: "¡Es la mejor fiesta de Asturias!"

El sol y las altas temperaturas hicieron que el Martes de Campo se dilatase y que una de las fiestas populares más importantes de Oviedo se extendiese mucho más allá del parque San Francisco. Como viene siendo habitual cuando el tiempo lo permite, la mayoría de los parques, zonas verdes y merenderos de la ciudad están siendo ocupados por grupos de amigos y familiares con ganas de celebrar una de las citas más señaladas del calendario ovetense. El ambiente también se trasladó a las terrazas y a los locales hosteleros, que están registrando buenas cajas gracias a las celebraciones. "¡Es la mejor fiesta de Asturias! Con un tiempo como este el Martes de Campo no tiene rival!", aseguraba Raúl Menéndez tras apurar un culín de sidra en el Parque de Invierno, uno de los más concurridos después del Campo San Francisco.

Y es que el hombre del tiempo no estuvo del todo acertado. Las predicciones vaticinaban episodios de lluvia a partir de las dos de la tarde, pero hizo un sol de justicia. Tanto que Beatriz Menéndez y su familia se llevaron una carpa hasta el Parque de Invierno para refugiarse del impacto directo de un Lorenzo que pegaba duro a la hora de comer. "Todos los años celebramos el Martes de Campo aquí. Empezamos cuando los niños eran pequeños porque tenían más espacio para jugar, pero ahora que han crecido y ya lo celebran con sus amigos nos hemos acostumbrado y seguimos viniendo", explica Miguel Prado mientras se afana en colocar el toldo. El resto de las personas que eligieron el Parque de Invierno para celebrar la fiesta buscaban sombras como locos. Elena Díaz y Xuacu Lluis García, por ejemplo, llevan años comiendo bajo el mismo árbol. "Tenemos los bollos preñaos, queso de Cabrales y sidra. Nunca nos lo perdemos, somos de Oviedo de toda la vida y esta es una fiesta muy de Oviedo", afirma Xuacu Lluis.

Manu de Jesús, Maite Capín --la diseñadora de vestuario de cine que llegó a ser candidata a los premios "Goya"-- y su grupo de amigos también eligieron el Parque de Invierto para celebrar el Martes de Campo. "Para mí es el mejor parque de toda la región, sin ninguna duda. Aquí estamos muy bien y por eso siempre venimos", señala De Jesús, que volvió a cumplir con una de sus tradiciones. "Cada vez que voy a algún sitio especial o celebramos una fiesta me hago una foto echando sidra y la subo a las redes sociales". En esta ocasión también se la hizo LA NUEVA ESPAÑA. "Así da gusto", dijo agradeciendo el trabajo del fotógrafo.

El parque de Oeste también volvió a convertirse en otro de los escenarios del Martes de Campo. Tatiana Tataru y sus amigos lo escogieron para pasar el día y ponerse hasta arriba de empanada, bollos preñaos y un sinfín más de viandas que serían difíciles de enumerar. "Se trata de pasárselo bien y de disfrutar la jornada. Venimos al parque del Oeste porque nos queda cerca de casa y porque no hay tanta aglomeración", señala la mujer. Tampoco había este año mucha gente en el entorno de los monumentos prerrománicos, aunque Rubén Ferreira y un grupo de sus amistades no faltaron a la cita. "La verdad es que el sitio es precioso. Nos gusta mucho y por eso venimos", explica. "Yo creo que no hay mucha gente porque el tiempo daba lluvia, pero nosotros tenemos el coche al lado por si acaso", dice. Pero el tiempo aguantó y respetó el Martes de Campo, al menos hasta bien entrada la tarde, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) seguía reflejando que en Oviedo había un alto riesgo de tormentas.

El parque Purificación Tomás volvió a ser el elegido por los más jóvenes --algunos incluso demasiado-- para celebrar con más intensidad la fiesta del Martes de Campo. Música por todos lados, cerveza y mucha sidra corrieron a lo largo de toda la jornada por el citado espacio verde. "Esto es casi mejor que San Mateo", decía incluso uno de los adolescentes.