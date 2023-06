"Oviedo tiene todo el potencial para ser la capital cultural del norte de España2

David Álvarez Menéndez (Oviedo, 1977) será uno de los nuevos rostros de la corporación ovetense. Licenciado en Historia del Arte, tiene sendos másteres en Gestión Cultural y Dirección Estratégica de Marketing y hace escasas fechas recibió una propuesta que no pudo rechazar. El Alcalde, Alfredo Canteli, le ofreció acompañarle en la candidatura popular de las municipales como número once. Ahora, tras la mayoría absoluta, se prepara para coger las riendas de la concejalía de Cultura. Un reto para alguien como él, melómano, enamorado de la música clásica, habitual de los conciertos que se celebran en el Auditorio y que no falta a las citas con la OSPA. La administración local no es nueva para él, pues en el último mandato fue asesor del grupo municipal, donde trabajó en diversas áreas, especialmente en Cultura, Deportes y Festejos.

–¿Con qué prioridades llega a la concejalía de Cultura? –Lo primordial es asentar el modelo. Quiero implantar una política cultural en sentido estricto, transversal, diversificada para distintos públicos. Una política para todo el concejo, extendida a todos los barrios. De momento, toca sentarse con el personal municipal y establecer unas líneas estratégicas. –¿Ve mucho potencial al sector cultural en la ciudad? –Oviedo es cultura. Tenemos radicadas grandes instituciones. Ya somos una potencia, pero queda mucho por recorrer. Hay que hacer emerger toda esa potencialidad y poner a Oviedo como capital cultural del norte de España. –¿Qué le falta a Oviedo en ese aspecto? –No es lo que falta. Es lo que podemos hacer y maximizar. Tenemos mucha programación establecida. Musical, artística, otros formatos, otras músicas... Hay que dar el salto y ser más ambiciosos. –¿Cómo se consiguen esos objetivos? –Con dinero es mucho más fácil, pero lo más adecuado es reflexionar hacia dónde queremos ir. Tenemos un modelo que funciona, pero necesita una vuelta. Trataremos de ofrecer novedades y mejores ciclos. –¿Qué balance hace de la gestión de Costillas? –Mi predecesor ha hecho una labor fantástica. Ha puesto en marcha una serie de formatos diferentes y novedosos. Hemos llegado a más públicos. Solo puedo felicitarlo. –¿Cuál es el papel de La Vega en sus planes? –Es clave de nuestro modelo cultural del siglo XXI. Rezuma cultura. Desde aquella Noche Blanca en que se abrió con un gobierno del Partido Popular está unida a la cultura. Es un sitio ideal. –¿Qué le parece el interés de los gestores del Wizink Center por una de las naves? –Alguien que apuesta por Oviedo con esas magnitudes nos permitiría crecer. Los recibiríamos con los brazos abiertos. –¿Le sorprendió el resultado electoral? –Esta mayoría absoluta ratifica un modelo de gestión. Los ciudadanos buscan certidumbres, seguridad y una gestión coherente y con sentido, ejemplificado por nuestro alcalde, Alfredo Canteli. Tiene más mérito pues esta gestión se vio coartada dos años por la pandemia. –¿Qué aprendió estos años como asesor del gobierno? –Me sirvieron para conocer las dinámicas y procedimientos de la administración pública. Ese aprendizaje ha sido un plus. –¿Cómo imagina a Oviedo en el plano cultural dentro de cuatro años? –Una apuesta por la cultura en el sentido más amplio de la expresión. En el que Oviedo sea un referente cultural equiparable a cualquier capital española e incluso europea.