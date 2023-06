Zaïcik y "Le Consort", un barroco muy real

Como reza el dicho, "bien está lo que bien acaba". Y es que la décima edición del ciclo "Primavera Barroca" no pudo tener un desenlace mejor, a cargo de "Le Consort" (Sophie de Bardonnèche y Augusta Mckay Lodge, violines; Clément Batrel-Génin, viola; Hanna Salzenstein, violonchelo; Hugo Abraham, contrabajo y Justin Taylor, clave) y una pletórica Eva Zaïcik (mezzosoprano).

Para la ocasión se había diseñado un programa que llevaba por título "Royal Haendel", formado por algunas de las arias más célebres del genial compositor barroco.

El joven ensemble francés, compacto y pleno de sonido desde el primer instante, mostró toda su capacidad a lo largo de la hora y media de velada musical, cuidando siempre la afinación, con unas dinámicas hábilmente trazadas y unas articulaciones repletas de nitidez.

Pero todas estas virtudes quedaron en segundo plano ante el despliegue vocal de Zaïcik. La mezzo sorprendió al público ovetense, que en buena medida ocupaba la sala de cámara, con una voz poderosa, sobresaliente en proyección, pero pulida y delicada, ideal para los expresivos pianísimos que arrancó, por ejemplo, en el "Lascia ch’io pianga". Su timbre carnoso, no exento de un vibrato controlado que redondea todavía más sus intervenciones, y su amplia tesitura, que le permite alcanzar unos agudos afilados y unos graves profundos en el registro de pecho, le confirieron anoche el rol de protagonista indiscutible.

Antes de ser despedida, entre gritos de "¡Brava!" y con medio aforo en pie aplaudiéndola, Zaïcik y "Le Consort" ofrecieron como propina "Ombra mai fu" (de la ópera "Serse") y "When I am laid in Earth", de la ópera de Purcell "Dido y Eneas".