Javier Magriñá: "Con la Inteligencia Artificial, el médico no dejará de tomar decisiones"

El ginecólogo Javier Magriñá (Barcelona, 1949) se trasladó a la Clínica Mayo (Estados Unidos) en 1974 para realizar la especialidad de ginecología. Allí arraigó y, en un momento dado, comenzó a recibir a ginecólogos españoles interesados en formarse con él. A día de hoy, más de 80 especialistas de nuestro país le tienen por uno de sus maestros. Y en torno a 30 participan hoy en una reunión científica de la denominada JMA (Javier Magriñá Alumni), que tendrá como escenario la Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y estará presidida por el propio maestro.

"Nuestro objetivo es mantener viva la memoria de nuestra experiencia en la Clínica Mayo, compartir y transmitir el legado recibido, y contemplar la posibilidad de colaborar con distintas instituciones", explicó ayer Ángel Sánchez del Río, jefe del servicio de Ginecología del Hospital Álvarez-Buylla de Mieres y coordinador de la jornada.

Las reuniones de discípulos de Magriñá se iniciaron en 2018 y la que hoy se celebra en Oviedo es la quinta edición. "Nunca planeé crear escuela. Tuve la oportunidad de ir a trabajar en la Clínica Mayo y me surgió la necesidad de transmitir a otros lo que allí me dieron a mí. Y dio la casualidad de que en España había ginecólogos interesados, que vinieron a visitarme y a hacer unos periodos de observación conmigo. Y estos enviaron a otros, y así se formó la escuela", declaró ayer a este periódico el doctor Magriñá, quien actualmente ejerce actividades de investigación, docencia y administración en la sede de la Clínica Mayo de Scottsdale (Arizona). "La escuela la han creado mis colegas españoles más que yo", puntualizó.

A la hora de determinar los aspectos más candentes en el ámbito de la ginecología, Javier Magriñá señala tres. El primero, "mejorar la cirugía mínimamente invasiva, que ahora es puramente robótica".

«Llegará el momento de una gestación extrauterina en un laboratorio en el que crecerán embriones hasta el final del embarazo»

El segundo, "incorporar la genética en cada tratamiento". En este aspecto, el ginecólogo barcelonés considera que "hemos cometido un gran error: tratar a todo el mundo igual sin tener en cuenta que individuo es distinto". Dicho de otra manera: se impone la necesidad de "individualizar los tratamientos".

Y tercer desafío de la ginecología actual: "Incorporar la inteligencia artificial". El ginecólogo de la Clínica Mayo abrigaba la ilusión de "poder hacer una interpretación fotográfica de una patología dentro de una cirugía, y que la inteligencia artificial me dijera: esto es tal cosa o esto va a ser complicado o sencillo". Pero cuando le dijeron que eso requeriría comparar entre más de 100.000 fotografías "comprendí que no me quedaban suficientes años de trabajo".

Y cuando la inteligencia artificial esté a pleno rendimiento en la actividad médica, ¿para que servirá el médico? "Para interpretar lo que diga la inteligencia artificial. El médico siempre será imprescindible, será el que tenga la capacidad de decisión. La inteligencia artificial puede decirme una cosa y yo, como médico, decir no. Si la inteligencia artificial toma una decisión equivocada, será el médico el que lo haya permitido", argumenta el experto catalán.

El doctor Magriñá ilustra su postura con un chiste. Un par de chavales se dedican a limpiar los establos de las vacas. Uno de ellos dice: "Me he enterado de que van a traer robots para limpiar las cuadras". El otro le pregunta: "¿Y entonces nosotros qué vamos a hacer?". Y responde su compañero: "Nosotros limpiaremos los robots".

A juicio del ginecólogo catalán, la inteligencia artificial "no va a quitar al médico la necesidad de hablar con una paciente, de tratarla con empatía, de entender lo que le sucede y de aplicar un tratamiento". La inteligencia "será particularmente aplicable a técnicas de imagen, dermatología y patología". De este modo, "a un médico que trabaja en una zona rural y que ve un tumor muy de vez en cuando, la inteligencia artificial le orientará de manera decisiva".

En relación con la encendida polémica acerca de la maternidad subrogada, el médico barcelonés indica que la ve aceptable "para aquellas pacientes con infertilidad que no han superado su propio problema". Y pronostica que "llegará el momento, aún lejano, de una gestación extrauterina en un laboratorio en el que crecerán embriones hasta el final del embarazo". En este futuro de úteros artificiales, "el padre y la madre, juntos, podrán ver al hijo crecer todos los días". Además, "la madre no va a sufrir las complicaciones del embarazo ni del parto, ni habrá cesáreas". Javier Magriñá sospecha que "ahora mismo hay alguien intentando esto en alguna parte". Y añade que esta práctica empezará a materializarse "cuando haya un parto muy prematuro, por ejemplo a las veinte semanas, y que al bebé, en lugar de sacarlo, lo mantendrán en un útero artificial hasta que tenga madurez para sobrevivir por su cuenta".