Un crecimiento que, por el momento y salvo casos aislados, no está causando demasiadas molestias a los vecinos, que ven con cierto optimismo que la ciudad crezca en turistas. Eso sí, Manuel Velasco Almeida, presidente de la Asociación de Vecinos "Oviedo Redondo", asegura que ya hace un tiempo que han solicitado al Ayuntamiento una mayor regulación de este tipo de alquileres. Una línea que han defendido los empresarios hoteleros, que ven cómo está floreciendo con ganas una competencia con la que no contaban.

Hasta ahora, la explosión de la vivienda turística estaba muy centrada en la costa, pero de un tiempo a esta parte, la capital asturiana está liderando el despegue turístico de la región, con cifras de récord de visitantes. De hecho, durante el primer trimestre casi cien mil turistas se alojaron en la capital, lo que supuso un crecimiento de un 26,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior, uno de los mayores del Norte de España, solo superado por San Sebastián. Recibió 40.000 turistas más que Gijón en ese periodo.

Volviendo a las estadísticas del INE, Oviedo afronta el verano con casi 2.800 plazas en viviendas turísticas. Casi mil más que hace un par de años. Esa cifra supone además que en cada uno de los pisos hay, por lo menos, cuatro plazas para turistas. Para hacerse una idea de la magnitud conviene hacer la comparativa con los hoteles que hay en suelo carbayón. En la capital según las últimas cifras publicadas por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), se contabilizan medio centenar de hoteles (la mayoría de ellos de tres o cuatro estrellas) que superan en conjunto las 5.000 camas. Bajando un poco más al detalle. Los hoteles de cuatro estrellas suman 2.529 plazas. Es decir, son menos ya que las que ofertan en su conjunto los pisos turísticos que hay repartidos por la capital.

La zona del antiguo es la que, lógicamente, concentra una mayor parte de viviendas en alquiler para uso turístico, según los mapas de calor elaborados por el INE. El instituto estadístico establece una especie de semáforo con zonas rojas, anaranjadas, amarillas y verdes, en función de la densidad de pisos para turistas que haya en la zona. Las calles que rodean a la Catedral de Oviedo aparecen todas en un rojo bastante intenso, como puede verse en el gráfico que acompaña a estas líneas. Y las tonalidades de este semáforo van apagándose a medida que el foco se va despegando del templo religioso. Aún así, las principales zonas del Antiguo, las calles que rodean a El Campillín, la plaza de la Escandalera y algunas del Campo San Francisco aparecen señaladas en un tono anaranjado. Más intenso que el resto de la ciudad. De hecho, fuera del cogollo del centro, la concentración de pisos turísticos cae de forma abrupta y las tonalidades de este mapa de calor pasan rápidamente del naranja al verde.

Excepción en Los Prados

Con una excepción. El rojo vuelve a ganar protagonismo en las calles que están entre el centro comercial de Los Prados y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en la Cadellada. Una zona de la ciudad que tiene como gran reclamo turístico la iglesia de Santullano, a tiro de piedra. Solo en esa franja entre los comercios y el hospital hay una treintena de viviendas para turistas.

El "boom" de los alojamientos de vacaciones que se alquilan por internet no es una cuestión exclusiva de la capital asturiana. Las últimas cifras del INE aseguran que el número de plazas disponibles se incrementó en el conjunto de la región en más de 5.300 durante el último año y ya están disponibles casi 29.000. En la costa hay casos muy llamativos y paradigmáticos de cómo la vivienda turística va tomando el relevo de la hotelera. En concejos como Llanes, Castrillón, Muros del Nalón, Caravia o El Franco, el número de plazas en viviendas turísticas dobla ya al de camas hoteleras. El estudio elaborado por el INE es una estadística experimental que obtiene información utilizando la técnica del "web scraping". Con la ayuda de "software" especializado, los técnicos del INE extraen los datos de las plataformas de internet más utilizadas para ofertar alojamientos turísticos en España y mediante algoritmos eliminan las duplicidades.

La explosión de pisos turísticos en el barrio del Antiguo no está causando, por el momento, demasiados problemas a los vecinos de la zona, pero sí que comienza ya a haber algún caso particular que ha encendido las alarmas de la asociación vecinal "Oviedo Redondo". Una de esas alarmas es la de los precios de los alquileres que suben notoriamente. "Entendemos que todavía no está masificada, pero sí que hay algo de preocupación. El problema es que acabamos viviendo en un parque temático", asegura su presidente Manuel Velasco Almeida. Hace unos días, la asociación estuvo sondeando el mercado para unas familias que necesitaban de realojo y se encontraron con que los precios estaban imposibles, cuenta.