Oviedo llama a la unión en el Día Mundial de la Sidra: "Esto es de todos"

Un año después de la polémica soterrada que arrastró por toda la región la voluntad de Oviedo de convertirse en "capital mundial de la sidra", el epicentro del caldo regional en la capital del Principado, el bulevar de Gascona, volvió a celebrar ayer el día que oficialmente, por deseo de unos alemanes, festeja en todo el planeta la bebida elaborada con manzana. Lo hizo mientras el Museo de la Sidra, en Nava, organizaba otro acto, pero con la voluntad de que en las celebraciones de Oviedo cupieran todos. Un "Día mundial de la Sidra" desde Gascona, en Oviedo, pero abierto a toda Asturias, porque, resumió el concejal de Turismo de Oviedo, Alfredo García Quintana, "la sidra es de todos".

No citó expresamente el edil los problemas que le trajo el año pasado la voluntad de capitalizar esa proyección internacional del caldo asturiano, pero sí se entendió por dónde iban sus palabras cuando intervino en el acto celebrado este sábado a la una de la tarde en Gascona, previa de la gran Preba de la Sidra que hoy, a partir del mediodía, celebrará su XXIII edición. "El de hoy no puede ser un día mas", dijo Quintana. "Esta fecha, hace años, pasaba desapercibida, quizá por la tendencia de minusvalorar lo que tenemos al alcance de la mano, pero la sidra no solo es una industria, es un sentimiento de Asturias y un patrimonio único. Por todo ello decidimos corregir el error y capitalizar con orgullo y respeto nuestra bebida, de manera abierta a todos los asturianos, invitando a todos, sin límites ni fronteras. La sidra es de todos y los ovetenses promueven su disfrute".

La idea de que Gascona pueda capitalizar los actos del Día Mundial de la Sidra de forma integradora la repetía, finalizado el acto, el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida, para quien lo importante es que la región se asegure su papel principal en una celebración internacional y que ninguna otra comunidad autónoma le arrebate ese protagonismo.

Sin presencia de representantes del Principado, el acto de Gascona contó con buen tiempo y una calle muy animada. Tocaba la banda de gaitas "El Carbayón" y una docena de turistas coreanas protegidas por gorros de lluvia tomaban fotos y casi casi empezaban a bailar. En el estrado, el presidente de la asociación de sidrerías de la calle Gascona, Pedro Caramés, fue el primero en intervenir y lo hizo para destacar la importancia de la sidra, "un producto que da sentido a lo que hacemos", declaró. "Sin sidra no habría sidrerías", enumeró, "dañaría la economía de la ciudad pero es que tampoco tendríamos alma. Oviedo no se puede entender sin sus sidrerías, como tampoco se puede entender sin el Prerrománico o el Naranco. Es un símbolo, un referente cultural que hay que abrazar, proteger y proyectar".

Pedro Caramés agradeció al Ayuntamiento el apoyo para consolidar la celebración del Día Mundial de la Sidra y volvió a destacar la universalidad de Gascona, pues, recalcó, "la sidra tiene muchas caras pero todas tienen espacio en Gascona". Y como después hablarían las jugadoras de las Lobas Global Atac, también hizo mención a la necesidad de "dar visibilidad a la mujer en el mundo de la sidra", en todas su variantes.

En representación del club de balonmano femenino ovetense que acaba de ascender a la máxima categoría hablaron su capitana, Celia Rojo, y su máxima anotadora, Aída Palicio. Rojo habló más de su equipo, formado en 1986, con una "historia cargada de valores y de proyección de la ciudad por toda España" y vinculó su éxito no solo a las jugadoras, sino a "esos cientos de niñas de las categorías inferiores que son la cantera del club". También pidió "más apoyos económicos" para hacer realidad su paso a la máxima categoría y seguir llevando la bandera de Asturias como símbolo a sus competiciones. Rojo defendió que la sidra "no es un mundo solo de paisanos". Habló de las mujeres "pañando, corchando, escanciando"... "A ninguna nos amarga tomar un culín", resumió. Y en sintonía con el espíritu de concordia con el que Oviedo ha celebrado este sábado el Día Mundial de la Sidra, hizo un canto al caldo regional, "con una calidad y un sabor de primera división", como elemento "que no divide, que une a todos los asturianos, un patrimonio de todos y esperemos que pronto Patrimonio Inmaterial de la Humanidad".