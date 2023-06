Oviedo no pierde el hilo y reúne a casi 700 aficionados a los bolillos

En una de las salas del Calatrava unas vitrinas exponen todo un tesoro. Unos abanicos del siglo XIX de gran valor. Delante de ellos posa con orgullo Rosa Estrella, presidenta de la asociación de Encajeras Ciudad de Oviedo. "Este es de 1887", asegura. Se mantiene como nuevo a pesar del tiempo. "Es de chantilly", puntualiza, a su lado, la vicepresidenta, Gloria López Téllez. Solo las varillas del abanico cuestan unos trescientos o cuatrocientos euros. Y luego todo el trabajo que lleva por detrás. "Hasta un año se tarda en hacerlos, yo tengo unos cuantos, pero no los vendo", asegura Estrella.

Las piezas forman parte de la exposición que acompaña la 18.º edición del encuentro de encajeras Ciudad de Oviedo, en el que ayer participaron cerca de 700 aficionados, y que a más de uno le hace más sencilla la lista de regalos de la Navidad.

Los organizadores aseguran que la asistencia ha bajado algo y lo achacan a las dificultades económicas –la inflación aprieta– y a las dificultades de encontrar relevo generacional. La edad de los participantes en la sala central de Calatrava es alta. Bastante alta en algunas mesas. Y, mayoritariamente, de mujeres. Por eso los hombres destacan más en una de esas enormes mesas donde las encajeras –una antigua técnica de encaje textil, considerado como un oficio artesanal– van dando forma a sus creaciones, entre las que figuran tapetes, mantillas o fulares. O una bufanda como la que está tejiendo Julio Monjardín, que llama la atención porque se sale del perfil mayoritario. Es un hombre y mucho más joven que la media, tiene 38 años. Es de Tapia, no viene de muy lejos, y empezó con el encaje en un curso del centro social de Vallobín.

Empezó en ello no por nada romántico, sino porque vio el anuncio de que se ofrecía formación y le llamó la atención. Sin más. Pero la afición le caló. "Me flipa, de lo contrario no estaría aquí tantas horas", asegura. Y comienza a manejar los hilos con destreza. "Estoy haciendo una especie de bufanda o chal", asegura. Lo estira un poco y pronto se aprecia que ya tiene bastante destreza con la técnica. La prenda tiene varios colores y pinta de caliente, con lo que tendrá que esperar al invierno para estrenarla.

También es un especialista en el punto de cruz, agrega su profesora del centro social, Mercedes Caravaca. "En eso llevo ya muchos años. Luego, para regalar, todo esto queda muy guapo, sobre todo marcapáginas, que quedan muy apañados", dice.

Justo frente a Julio Monjardín, Dulce Hernández asegura que ella es la pionera en esta técnica en su país natal, en Cuba. Es otra de las asiduas al centro social de Vallobín. "En mi país esto no lo hace nadie, no se conoce el bolillo", asegura. Junto a ella, Pilar Estrada está haciendo un pañuelo de arras, para una boda. Pero no porque esté esperando que nadie de su familia se case. "Si no lo usa nadie lo pondré en alguna mesa de adorno, o lo regalo", asegura, mientras va juntando los hilos.

Belén Hernández tiene una asociación llamada Encajeras Hilanderas y da cursos en Pravia, Cudillero, El Berrón, Viella y fuera de Asturias y acudió al Calatrava con 35 de sus alumnas. Y fue de las que se recicló. "Antes daba clases en el aula de adultos de enfermería y cuando decidí cambiar, me formé, porque esto me gusta mucho", asegura. Hizo de los bolillos su oficio.