Al principio fue la música. La Novena de Beethoven dirigida por Ataúlfo Argenta en el concierto especial con el que la Sociedad Filarmónica de Oviedo (SFO) celebraba medio siglo fue para Guillermo García-Alcalde (Luarca, 1940) "un descubrimiento sin iniciación, descomunal y repentino acceso a la esfera del misterio que habría de cambiarlo todo". El periodista, crítico musical y compositor, fallecido el pasado 15 de mayo, dejó escrito hace casi tres décadas cómo la sociedad melómana carbayona que mañana le dedica su gran programa de 2023, con el pianista Konstantin Scherbakov, fue su alimento espiritual de juventud y cómo el Filarmónica se convirtió en el lugar donde aprendió a ejercer la crítica musical y desde donde saltaría al periodismo, una profesión que empezó a ejercer en LA NUEVA ESPAÑA.

Lo que experimentó aquel joven estudiante de Derecho en la Universidad y de Piano en el Conservatorio escuchando el Himno de la Alegría, escribió García-Alcalde en el prólogo del libro que la SFO editó en 1995, fue una "confusa mezcla de risa, lágrimas y gritos apenas voluntarios". "Si eso era la música", se dijo, "la vivencia precedente en el teclado y en las pequeñas veladas familiares no pasaba de un buceo remoto y oscuro". Después de aquel descubrimiento el veneno musical ya le había hecho tal efecto que trató por todos los medios de colarse en los conciertos del Teatro Filarmónica, hasta que la familia le acabó haciendo socio.

Se inició así una relación para toda la vida con la que García-Alcalde pudo apreciar la importante función de la Filarmónica en Oviedo, esencia de la ciudad. "No fue el efímero puente de los signos de la distinción e inevitablemente proclives a los modelos de privilegio", dejó dicho en aquel prólogo, "sino emblema de la sociedad civil que reconoce en la música un ámbito de participación no estratificada, símbolo de una manera de ser indivisible del espíritu de la ciudad". Muchos años después, cuando ya era consejero delegado de Prensa Ibérica (grupo al que pertenece este diario) este músico y periodista ya estaba instalado en Canarias, pero no olvidaba ni dejaba de recibir los programas de la SFO.

Guillermo García-Alcalde trató de forma especial y con intensidad a los dos anteriores presidentes de la SFO, Manuel y Jaime Álvarez-Buylla. "Representan como pocos", contó, "a esa raza moral de ovetenses sin cuya entrega y entusiasmo perdería la ciudad los atributos que la hacen única, inolvidable para cuantos la conocen".

Esa relación con la directiva de la Filarmónica se extendió también a los músicos, intérpretes destacados que luego volvió a ver en otras partes del mundo, y ante los que siempre pensó que "la suerte de haberlos conocido y escuchado hacía tiempo, en la casi familiar proximidad del Teatro Filarmónica, y saber que regresaron en su mayoría cualifica la leyenda de un recinto sagrado, si aceptamos que la música, como argumentó Mauclair, es una religión". Cita ese texto a una "joven superdotada" Montserrat Caballé cantando arias de Beethoven con la Orquesta Sinfónica de Asturias, el primer recital de Victoria de los Ángeles para la sociedad o al "soberbio maestro" Joaquín Achúcarro, "uno de los más grandes de su generación, curtiéndose en el compromiso constante con el público de la calle Mendizábal".

Hubo otras revelaciones en aquella butaca del teatro de la sociedad, como "una profunda sacudida con el Quinteto para clarinete de Brahms" o un primer encuentro con Stravinsky en vivo gracias a una "Historia del soldado", pero más decisivo fue el encuentro con Manolo Mairlot, un día de 1962, en que el crítico decidió que le sucediera en las reseñas musicales para el periódico. "Sobrado de atrevimiento, el estudiante de Derecho y de Piano que yo era veló armas durante meses, luchando agónicamente con los problemas del lenguaje escrito: borradores a mano atestados de petulancia, recurso abusivo a la jerga gremial y cómicos barullos al pasar a máquina unos textos ilegibles por los que (¡tiempo ido!) aún se permitía esperar el cierre de la edición".

Mucho de lo que fue García-Alcalde, "un definitivo amor a la música", nació, pues, de la mano de la Sociedad Filarmónica de Oviedo que mañana le devolverá parte de esa pasión que fue también la de una ciudad. "Mi inagotable amor a Oviedo", concluía en aquellas líneas, "echó anclas en cierta butaca del altillo lateral derecho de entresuelo del teatro de la calle Mendizábal".