Los sindicatos, a favor de unificar servicios, recelan de las condiciones del Calatrava

Unificar servicios y personal del Ayuntamiento de Oviedo en un único edificio, sí, pero en el Calatrava, de entrada, no. Ese es el resumen del mensaje que transmitieron representantes sindicales ante la propuesta que sopesa el equipo de Alfredo Canteli de trasladar el Ayuntamiento –a excepción de sus funciones protocolarias e institucionales que se mantendrían en el edificio consistorial– a las plantas comerciales del Palacio de Congresos de Buenavista. El PSOE guardó silencio, sobre la iniciativa que desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA; Vox e IU se mostraron dispuestos a estudiar el plan y Somos, que dejará de tener representación municipal, denunció una "trama especulativa". Los representantes de los trabajadores hacen suya la necesidad de centralizar la mayoría de los servicios, pero recelan de las condiciones de las plantas comerciales del Calatrava.

Desde la Sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento, los más combativos, Consuelo Fernández mostró el "rechazo al traslado de las oficinas municipales a los sótanos del palacio de congresos". "Tenemos que conocer más el proyecto", matizó, "pero no parece razonable que 800 personas trabajen en sótanos. A lo largo del día muchos compañeros nos han manifestado su rechazo. Es necesario crear un edificio administrativo pero no soterrarlo ni crear oficinas bajo tierra", concluyó.

Inés Corral, responsable de organización de UGT en el Ayuntamiento de Oviedo, se mostró favorable a "unificar dependencias municipales, para ciudadanos y para trabajadores". Las actuales, detalló, "están dispersas, lejos de ser eficientes en consumo de energía tienen temperaturas inadecuadas, con problemas de humedades y filtraciones de agua". Pero el Calatrava podría no ser la solución. "Habrá que analizar las instalaciones para ver si son adecuadas para oficinas, y que después de reformarlas se cumpla la normativa de riesgos laborales, de incendios, que sean lugares idóneos para desarrollar el trabajo".

Xosé Nel Valdés, secretario general de la sección sindical de CCOO recalcó que su sindicato lleva "años años y paños pidiendo la recentralización y que se acabe con la dispersión por lógica de ahorro y por no marear al ciudadano", aunque también le puso peros al Calatrava. Uno es su lejanía al edificio consistorial, donde, apunta, "seguirán acudiendo los ciudadanos". En el Calatrava ve "una solución forzada por la decisión del Ayuntamiento de hacerse con esa propiedad" pero cree que las condiciones no son buenas: "es un espacio laberíntico que necesitaría, al menos, iluminación y ventilación artificial".

Entre los partidos políticos hubo, mayoritariamente, una posición favorable a estudiar la propuesta. El PSOE declinó la invitación de este periódico y guardó silencio pero la número uno de Vox, Sonsoles Peralta, manifestó que "la idea está bien, pero sin conocer todas las cifras y detalles no se puede emitir una opinión en firme". "Habría que ver el coste de adquisición y comparar con el ahorro que supone", añadió, "aunque es necesario y urgente darle una salida al Calatrava". Llamazares (Convocatoria-IU) habló de "rescate" al Calatrava y pidió "un amplio acuerdo porque afecta al futuro de la administración local y de la ciudad". "La futura ubicación de los servicios del Ayuntamiento allí es discutible y debe ser objeto de un amplio acuerdo, estamos dispuestos a estudiarlo con otras posibles alternativas", señaló, al tiempo que advirtió que "el vacío del edifico, no puede ser la razón, inicialmente nos parece que no debe ser el continente el que determine el contenido". En el polo opuesto, Ana Taboada, que ha convocado una rueda de prensa sobre el asunto para hoy habló de "trama especulativa" y sugirió que "detrás de la operación hay mucho más de lo que se pretende contar". "Veremos si hay algún funcionario que le firme a Cuesta tapar una supuesta deuda a un fondo suizo", remató.