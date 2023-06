"¡Salvemos el Naranco!" se leía en el cartel colocado en la entrada del colegio Dolores Medio, que anunciaba el programa escolar de repoblación forestal que pretende desarrollar el centro tras el incendio que sufrió el espacio verde ovetense. A unos centímetros, se podía recoger un roble, "adoptarlo", para cuidarlo durante el verano y devolverlo a finales de septiembre, tras las vacaciones escolares.

"Nuestro objetivo es que estos árboles, que son alrededor de 140, se puedan plantar después en el Naranco o, si no se pudiese, donarlas a una entidad para la reforestación", explicó la directora del colegio, Ángeles Casas. Alumnos, familias pero también personas no vinculadas al centro se animaron a participar en la campaña. Entre estos últimos, José Quiroga, que se enteró por las redes sociales de la iniciativa y decidió unirse. "Cuando era pequeño fuimos al Naranco a plantar robles también y me pareció buena idea. Tendría que ser una tradición", comentó, tras recoger el árbol.

También las hermanas Noa y Telma Fernández Lana, de 6 y 4 años respectivamente, se llevaron un roble a casa. "Lo plantaremos en el Naranco", afirmaron.

La iniciativa se puso en marcha coincidiendo con el día del Medio Ambiente y con el mercadillo solidario en el que se vendían las plantas que cultivaron los alumnos a lo largo del curso en el invernadero. Petunias y begonias simprefloridas se encontraban entre ellas. Unas costaban un euro y otras dos. "Es una actividad en la que participa todo el colegio", apuntó la directora. El dinero que se recaude se destinará a una ONG. Serán los alumnos los que decidan cuál será como en los dos años anteriores, dijo el profesor Alfonso Alonso a unos metros de los puestos en los que los estudiantes de sexto curso atienden a los compradores. Entre ellos, Ángeles Muñiz, que se llevó una planta "para colaborar con esta iniciativa".